Большая часть "Слуги народа" отказывается голосовать за Шкарлета, голоса могут дать "Батькивщина", "За майбутнє", "Довіра" и часть ОПЗЖ, - нардеп "Голоса" Совсун
Часть депутатов "Слуги народа" не будет поддерживать кандидата на должность министра образования Сергея Шкарлета, который сейчас является и.о. главы МОН. Образовательный комитет рекомендует парламенту принять решение по Шкарлету на усмотрение зала.
Об этом рассказала в комментарии Цензор.НЕТ нардеп "Голоса", экс-заместитель министра образования и науки Инна Совсун.
"Из того анализа ситуации, который у меня есть, вопрос крайне шаткий. Потому что большая часть фракции "Слуга народа" сейчас не готова голосовать за Шкарлета, они отказываются голосовать за него. Теоретически, часть голосов планирует дать "Батькивщина", "За майбутнє", "Довіра" и, пожалуй, часть ОПЗЖ. Меня очень настораживает такой подбор партий, которые потенциально готовы поддерживать. Думаю, это должно также насторожить других людей, которые сейчас колеблются. Теоретически, этих голосов может хватить, чтобы назначить Шкарлета, а может и не хватить. Сейчас подсчеты очень на грани", - сказала Совсун.
Совсун говорит, что в образовательном комитете нет голосов в поддержку Шкарлета.
"Это все знают, председатель комитета категорически против этого назначения. Скорее всего, это будет либо без решения комитета, или с решением типа "определяться", - добавила нардеп.
Член Комитета ВР по вопросам образования, науки и инноваций Роман Грищук подтвердил Цензор.НЕТ, что комитет будет предлагать парламенту определяться в зале.
"Я не поддерживал (Шкарлета. - Ред.) в прошлый раз, когда комитет назначал и рассматривал его кандидатуру. Мое мнение не изменилось… В комитете, когда мы предварительно рассматривали летом, то мы не нашли голосов в поддержку. Но не нашли на неподдержку. Поэтому, когда завтра будет выноситься вопрос, есть решение на усмотрение зала. То есть нет ни положительной, ни отрицательной оценки комитета", - сказал Грищук.
Напомним, 25 июня 2020 года правительство назначило Сергея Шкарлета заместителем министра образования на науки и одновременно возложило на него обязанности и.о. министра. Решение было принято вопреки общественной критике, которая звучала по поводу его возможного назначения. Между тем Верховная рада так и не проголосовала за его утверждение в должности министра.
По данным сайта "Ошибки и фальсификации в научных исследованиях", статья для докторской диссертации и.о. министра образования Сергея Шкарлета сплошной плагиат - совпадения с работами других ученых составляют 87,4%.
Также об обнаружении плагиата в трех работах Шкарлета заявлял комитет по этике Нацагентства качества высшего образования.
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Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/obrazovatelnye-organizacii-ukrainy-poprosili-prezidenta-naznachit-shkarleta-ministrom-obrazovaniya-1531433.html) как и он.Надо отдать должное, что все же более 200 ученых высказались против в открытом письме "Среди подписантов обращения указаны академики Национальной академии наук Украины, профессора, доктора и кандидаты наук (всего - более 200 человек, список подписантов постоянно обновляется) "Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/ukrainskie-uchenye-prosyat-ne-naznachat-shkarleta-ministrom-obrazovaniya-1531701.html
Вот только вынужден добавить, что считаю "Больше читайте тут:
гордон.юа считаю той еще помойкой.
а ви кажете при чому тут зачіска
Где там Сулима и Лойбыканах?
Факти, то для них не доказ.
https://censor.net/ua/user/98956
Топлю дровами. Якщо не я, то багато людей залишуться взимку без житла.
https://censor.net/ua/comments/locate/3237138/01921494-2bdb-71fe-aca4-9c070b5e91e4
- Друзья. Тем более, если она меня называет другом, я не могу сказать, что мы с ней не друзья. Мы с ней друзья.
- После выборов вы с ней нормально общаетесь?
- Да, и будем помогать ей на парламентских выборах.
Двухходівка.
Капітельман була заманухою для Авакова.
Планувалось у другому турі мати Капітельман і Зеленського.
А потім торг.
Але ж Беня знав, що другим буде Порошенко.
а ви кажете при чому тут зачіска
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Ну, якщо б хоч 73,22%, то ще нічого, а от 87,4%, то вже перебор...
ОНА ЗАБЫЛА КТО ЕЕ В ТЮРЬМУ ПОСАДИЛ
Может хочет повторить ?