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Большая часть "Слуги народа" отказывается голосовать за Шкарлета, голоса могут дать "Батькивщина", "За майбутнє", "Довіра" и часть ОПЗЖ, - нардеп "Голоса" Совсун

Большая часть

Часть депутатов "Слуги народа" не будет поддерживать кандидата на должность министра образования Сергея Шкарлета, который сейчас является и.о. главы МОН. Образовательный комитет рекомендует парламенту принять решение по Шкарлету на усмотрение зала.

Об этом рассказала в комментарии Цензор.НЕТ нардеп "Голоса", экс-заместитель министра образования и науки Инна Совсун.

"Из того анализа ситуации, который у меня есть, вопрос крайне шаткий. Потому что большая часть фракции "Слуга народа" сейчас не готова голосовать за Шкарлета, они отказываются голосовать за него. Теоретически, часть голосов планирует дать "Батькивщина", "За майбутнє", "Довіра" и, пожалуй, часть ОПЗЖ. Меня очень настораживает такой подбор партий, которые потенциально готовы поддерживать. Думаю, это должно также насторожить других людей, которые сейчас колеблются. Теоретически, этих голосов может хватить, чтобы назначить Шкарлета, а может и не хватить. Сейчас подсчеты очень на грани", - сказала Совсун.

Совсун говорит, что в образовательном комитете нет голосов в поддержку Шкарлета.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В "Слуге народа" большинство поддерживает Шкарлета на должность министра образования, - нардеп Кравчук

"Это все знают, председатель комитета категорически против этого назначения. Скорее всего, это будет либо без решения комитета, или с решением типа "определяться", - добавила нардеп.

Член Комитета ВР по вопросам образования, науки и инноваций Роман Грищук подтвердил Цензор.НЕТ, что комитет будет предлагать парламенту определяться в зале.

"Я не поддерживал (Шкарлета. - Ред.) в прошлый раз, когда комитет назначал и рассматривал его кандидатуру. Мое мнение не изменилось… В комитете, когда мы предварительно рассматривали летом, то мы не нашли голосов в поддержку. Но не нашли на неподдержку. Поэтому, когда завтра будет выноситься вопрос, есть решение на усмотрение зала. То есть нет ни положительной, ни отрицательной оценки комитета", - сказал Грищук.

Напомним, 25 июня 2020 года правительство назначило Сергея Шкарлета заместителем министра образования на науки и одновременно возложило на него обязанности и.о. министра. Решение было принято вопреки общественной критике, которая звучала по поводу его возможного назначения. Между тем Верховная рада так и не проголосовала за его утверждение в должности министра.

Также читайте: Евросоюз предупредил Шкарлета из-за попыток разрушить реформы в Минобразования: нарушает условия предоставления макрофинансовой помощи ЕС

По данным сайта "Ошибки и фальсификации в научных исследованиях", статья для докторской диссертации и.о. министра образования Сергея Шкарлета сплошной плагиат - совпадения с работами других ученых составляют 87,4%.

Также об обнаружении плагиата в трех работах Шкарлета заявлял комитет по этике Нацагентства качества высшего образования.

Автор: 

Минобразования (1736) Батькивщина (2013) Совсун Инна (76) Грищук Максим (54) Слуга народа (2630) Голос партия (499) Шкарлет Сергей (297) За Майбутнє (27)


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Топ комментарии
+23
Она такой всегда была. Самая продажная партия Украины. Сколько тушек рыгам подарила?
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16.12.2020 15:34
+21
Большая часть "Слуги народа" отказывается голосовать за Шкарлета, голоса могут дать "Батькивщина", "За майбутнє", "Довіра" и часть ОПЗЖ, - нардеп "Голоса" Совсун - Цензор.НЕТ 103
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16.12.2020 15:43
+20
Шкаралєт це квота руского міра.
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16.12.2020 15:35
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Шкарлет не має ніякої цінності, чого за нього так боротись? Краще знайти іншу кандидатуру, яка проведе справжні реформи!
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16.12.2020 15:32 Ответить
Шкаралєт це квота руского міра.
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16.12.2020 15:35 Ответить
За квоту руського міру потрібно платити американськими баксами, бо депутати нікому не віддадуть Україну, даром.
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16.12.2020 15:38 Ответить
вже оплачено. Це квота яку ти віддав росії наголосувавши зелене шапіто.
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16.12.2020 15:45 Ответить
російське шапіто було за порошенка, коли навіть керівники обласних управлінь МВС призначались з Криму та окупованого Донбасу, бо саме вони підконтрольні путіну. Керівником Вінницького УМВС був Шевцов, який сидів в Криму і ходив на мітинги за путіна, а рахувався кадровиком в добровольчому батальйоні Луганськ і за час війни здійснив десятки переїздів через кордон в Крим, вивозячі всі особисті дані бійців бат. Луганськ в Крим до ФСБ. А керівником Одеського УМВС був Дмітрій Головін, кримський мент, бойфренд ******** прокурорші Поклонської, сам з Луганська. Тобто такого російського шапіто яке було за порошенка я надіюсь вже ніколи не буде!
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16.12.2020 16:07 Ответить
Я дивлюся герой-полковник інженерно-електрифікаційних військ Гриценко таки присмоктався до зеленої сісі?
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16.12.2020 16:20 Ответить
Ви заздрите че боїтесь конкуренції?
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16.12.2020 16:22 Ответить
Гидко.
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16.12.2020 16:46 Ответить
Да чего прицепились то к нормальному мужику: пиво не крал, девок не носиловал (наверное) лысого в Раде не гонял, не пойму...
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16.12.2020 15:32 Ответить
Если не ошибаюсь, от него воняет украденной диссертацией или другим плагиатом. Такие министры нам не нужны...
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16.12.2020 15:36 Ответить
Вы не ошибаетесь и в его поддержку при назначении высказались такие же плагиаторы ( из научной средынемногочисленные но нашлись и такие "Письмо, в частности, подписали глава профсоюза работников образования и науки Украины, президент Союза ректоров высших учебных заведений Украины, президент Академии педагогических наук Украины, президент Ассоциации ректоров педагогических университетов Европы, председатель правления Всеукраинской ассоциации работников высших учебных заведений, глава Ассоциации университетов Украины и другие представители образовательной сферы.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/obrazovatelnye-organizacii-ukrainy-poprosili-prezidenta-naznachit-shkarleta-ministrom-obrazovaniya-1531433.html) как и он.Надо отдать должное, что все же более 200 ученых высказались против в открытом письме "Среди подписантов обращения указаны академики Национальной академии наук Украины, профессора, доктора и кандидаты наук (всего - более 200 человек, список подписантов постоянно обновляется) "Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/ukrainskie-uchenye-prosyat-ne-naznachat-shkarleta-ministrom-obrazovaniya-1531701.html
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16.12.2020 15:57 Ответить
завжди читайте даний ресурс, не дарма ж "Телебачення Торонто" номінувало його на:"Андон Року", але там жорстка конкуренція, можливо, отримає почесне друге?
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16.12.2020 16:35 Ответить
Спасибо.
Вот только вынужден добавить, что считаю "Больше читайте тут:
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16.12.2020 17:21 Ответить
Глючат скрипты на сайте.
гордон.юа считаю той еще помойкой.
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16.12.2020 17:24 Ответить
https://censor.net/ru/user/447490 - ага, какая разница!
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16.12.2020 15:55 Ответить
"мамківщина" все більш схожа на панянку з Окружної...
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16.12.2020 15:32 Ответить
Она такой всегда была. Самая продажная партия Украины. Сколько тушек рыгам подарила?
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16.12.2020 15:34 Ответить
Ага, Портнов, Королэвська, Писаренко і тд і тп...
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16.12.2020 15:38 Ответить
Да, все это дерьмо из Юли вылезло.
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16.12.2020 15:39 Ответить
Еще и Олейник Московский. Еще один "великий" юрист.
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16.12.2020 15:42 Ответить
+ Яценко, Ляшко и Лозинского не забываем. Из этой песочницы, кажется, только Турчинов не производит однозначно хренового впечатления.
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16.12.2020 17:40 Ответить
Ну Хмара ще норм...
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16.12.2020 17:41 Ответить
Один Андрійко Портнов чого коштує . А ще Наталочка Королевська .. .
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16.12.2020 15:39 Ответить
протестую, що значить ТЮ та подарувала? Відкопала, відмила, навчила та обміняла на символічну компенсацію...
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16.12.2020 16:38 Ответить
Юлька уже продалась, как всегда и делала. Выходит новая коалиция - СН, Беня и Юлька. Ото они докрадут все, что еще осталось
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16.12.2020 15:46 Ответить
Почему похожа, она и есть.

Большая часть "Слуги народа" отказывается голосовать за Шкарлета, голоса могут дать "Батькивщина", "За майбутнє", "Довіра" и часть ОПЗЖ, - нардеп "Голоса" Совсун - Цензор.НЕТ 6310
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16.12.2020 15:56 Ответить
жЮля розпустила косу та пішла по руках
а ви кажете при чому тут зачіска
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16.12.2020 17:22 Ответить
Табачника , - Школа , а Это многое чего значит , агент под Прикрытием.
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16.12.2020 15:34 Ответить
У зебилов вырисовывается красивая ширка с рыгами и карманными олигархическими партиями. Зеленский не досидит до конца срока.
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16.12.2020 15:36 Ответить
Даааа. Вот леди ТЮ наконец и пригодилась ЗЕ.

Где там Сулима и Лойбыканах?
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16.12.2020 15:37 Ответить
Переживают кризис мироздания. Их мир накрывается медным тазом прямо на глазах.
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16.12.2020 15:40 Ответить
Мир агиток тимошонки не изменился для тупого вани.
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16.12.2020 16:37 Ответить
Поменяться они не смогут. Остался один вариант- дождаться,пока сдохнут эти лоботомированные.
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16.12.2020 16:39 Ответить
А що їм?
Факти, то для них не доказ.
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16.12.2020 15:49 Ответить
вчора, СуліВано залишив шедевральний допис, але сам його й прибрав... Залишилось мною скопійоване.
https://censor.net/ua/user/98956
Топлю дровами. Якщо не я, то багато людей залишуться взимку без житла.
https://censor.net/ua/comments/locate/3237138/01921494-2bdb-71fe-aca4-9c070b5e91e4Велика частина "Слуги народу" відмовляється голосувати за Шкарлета, голоси можуть дати "Батьківщина", "За майбутнє", "Довіра" та частина ОПЗЖ, - нардепка "Голосу" Совсун - Цензор.НЕТ 2476
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16.12.2020 16:53 Ответить
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16.12.2020 17:23 Ответить
перепрошую, допис є: https://censor.net/ua/comments/locate/3237138/01921494-2bdb-71fe-aca4-9c070b5e91e4
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16.12.2020 17:24 Ответить
Ну а хто ж ще за ватніка прогаласує?
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16.12.2020 15:38 Ответить
Баба Юля уже не кроясь работает на Беню и олигархов. Зато как красиво ездит по ушам своих лохов.
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16.12.2020 15:39 Ответить
Большая часть "Слуги народа" отказывается голосовать за Шкарлета, голоса могут дать "Батькивщина", "За майбутнє", "Довіра" и часть ОПЗЖ, - нардеп "Голоса" Совсун - Цензор.НЕТ 103
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16.12.2020 15:43 Ответить
- Стоп. Вы с Тимошенко друзья, я правильно услышал?
- Друзья. Тем более, если она меня называет другом, я не могу сказать, что мы с ней не друзья. Мы с ней друзья.
- После выборов вы с ней нормально общаетесь?
- Да, и будем помогать ей на парламентских выборах.
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16.12.2020 15:51 Ответить
Таки да. Беня заводил в Раду подстраховку для Зели.
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16.12.2020 15:53 Ответить
Так.
Двухходівка.
Капітельман була заманухою для Авакова.
Планувалось у другому турі мати Капітельман і Зеленського.
А потім торг.
Але ж Беня знав, що другим буде Порошенко.

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16.12.2020 16:03 Ответить
А ви, шановний https://censor.net/ru/user/427783, ще той естет... Мої асоціації з цими хвойдами, геть у цю концепцію (балярунів) не вписуються...
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16.12.2020 17:13 Ответить
жЮля розпустила косу та пішла по руках

а ви кажете при чому тут зачіска
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16.12.2020 17:23 Ответить
ездит по ушам своих лохов )) Не завжди . Інколи " їздить " і по жопі Арахамії . .
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Большая часть "Слуги народа" отказывается голосовать за Шкарлета, голоса могут дать "Батькивщина", "За майбутнє", "Довіра" и часть ОПЗЖ, - нардеп "Голоса" Совсун - Цензор.НЕТ 6236 .
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16.12.2020 15:44 Ответить
ЧТО ЗЕЛЁНАЯ ПЛЕСЕНЬ НЕ МОЖЕТ ВЫДВИНУТЬ ЧТО-ТО ДОСТОЙНОЕ ?
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16.12.2020 15:45 Ответить
Невозможно слепить конфетку из дерьма. Они как коллективный царь Мидас -- к чему не прикоснутся , все превращается в фекалии.
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16.12.2020 15:51 Ответить
вы это - зеленый расскажите кто такой та этот Мидас )))
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16.12.2020 16:09 Ответить
На фоне всей этой ЗЕбанутой плесени этот шкарлет хоть и своровал диссертацию, самый умный из всех эти зепарикмахеров и зефотографов, временно работающих в ВР по направлению из биржи.
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16.12.2020 15:54 Ответить
«По данным сайта "Ошибки и фальсификации в научных исследованиях", статья для докторской диссертации и.о. министра образования Сергея Шкарлетаhttp://false-science.ucoz.ua/news/stattja_sergija_shkarleta_dlja_doktorskoji_disertaciji_sucilnij_plagiat/2020-08-09-99?fbclid=IwAR1HUZHOrNozmVnj5Zl3HCTvCqsBpESjOELC5W-kckiuRVHBFplGBu9rKNI сплошной плагиат - совпадения с работами других ученых составляют 87,4% . »Источник: https://censor.net/ru/n3237301

Ну, якщо б хоч 73,22%, то ще нічого, а от 87,4%, то вже перебор...
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16.12.2020 15:46 Ответить
В работах врио министра образования Шкарлета есть плагиат(воровство). -Свой среди своих в воровском кодлане Коломойского. "Зеленский настаивает на назначении Шкарлета на должность министра образования "- Как социально близкому: Украденные из Привата деньги нашлись в офшорах Зеленского.
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16.12.2020 15:47 Ответить
ех, де бабка стара хвойда немита, не пропадала?)) любі мАї, ми пАвинні зараз усі взяти і прАгАлАувати за цього прекраснАго кандидата( тьху, іуда, блд
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16.12.2020 15:47 Ответить
Кокошник слуг все четче виден...
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16.12.2020 15:47 Ответить
Та й балалайка стирчить...
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16.12.2020 16:06 Ответить
Зебанутое большинство жаба давит. Видимо, этот Шкарлет не слишком ЗЕленый, а может даже школу закончил, все 11 классов, в отличии от слуг.
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16.12.2020 15:49 Ответить
Батькивщина скатилась к реваншистам
ОНА ЗАБЫЛА КТО ЕЕ В ТЮРЬМУ ПОСАДИЛ
Может хочет повторить ?
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16.12.2020 15:53 Ответить
Та їм і котитись було недалеко...
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16.12.2020 16:08 Ответить
Я был бы не против,если бы жулька стала завсегдатаем Качановки.
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16.12.2020 16:17 Ответить
Шкарлет-это ганьба украинского образования! И вот эту "ганьбу" Зеленский и его банда собираются сделать полноценным министром.
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16.12.2020 16:00 Ответить
Ганьба української освіти, то 73,22%.
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16.12.2020 16:09 Ответить
Поряд із Зеленським Шкарлет вже не вигляда таким зашкварним.
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16.12.2020 18:14 Ответить
вот и ширка с опзж, а как дышали мол ни-ни...
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16.12.2020 16:11 Ответить
Політичні хвойди бют майбах,довіра і вороги України зажопники. Фу як тхне ******.
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16.12.2020 16:44 Ответить
Награда из рук врага Украины в руки плагиатора и врага Украины

Велика частина "Слуги народу" відмовляється голосувати за Шкарлета, голоси можуть дати "Батьківщина", "За майбутнє", "Довіра" та частина ОПЗЖ, - нардепка "Голосу" Совсун - Цензор.НЕТ 4874
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16.12.2020 16:47 Ответить
Потенциально и теоретически, зачетная статья.
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16.12.2020 16:56 Ответить
Юлька - воровка вирішила прибарахлитися... зад не лусне, як говорив Членограй.
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16.12.2020 17:35 Ответить
 
 