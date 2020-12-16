Большая часть "Слуги народа" отказывается голосовать за Шкарлета, голоса могут дать "Батькивщина", "За майбутнє", "Довіра" и часть ОПЗЖ, - нардеп "Голоса" Совсун

Часть депутатов "Слуги народа" не будет поддерживать кандидата на должность министра образования Сергея Шкарлета, который сейчас является и.о. главы МОН. Образовательный комитет рекомендует парламенту принять решение по Шкарлету на усмотрение зала.

Об этом рассказала в комментарии Цензор.НЕТ нардеп "Голоса", экс-заместитель министра образования и науки Инна Совсун.

"Из того анализа ситуации, который у меня есть, вопрос крайне шаткий. Потому что большая часть фракции "Слуга народа" сейчас не готова голосовать за Шкарлета, они отказываются голосовать за него. Теоретически, часть голосов планирует дать "Батькивщина", "За майбутнє", "Довіра" и, пожалуй, часть ОПЗЖ. Меня очень настораживает такой подбор партий, которые потенциально готовы поддерживать. Думаю, это должно также насторожить других людей, которые сейчас колеблются. Теоретически, этих голосов может хватить, чтобы назначить Шкарлета, а может и не хватить. Сейчас подсчеты очень на грани", - сказала Совсун.

Совсун говорит, что в образовательном комитете нет голосов в поддержку Шкарлета.

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"Это все знают, председатель комитета категорически против этого назначения. Скорее всего, это будет либо без решения комитета, или с решением типа "определяться", - добавила нардеп.

Член Комитета ВР по вопросам образования, науки и инноваций Роман Грищук подтвердил Цензор.НЕТ, что комитет будет предлагать парламенту определяться в зале.

"Я не поддерживал (Шкарлета. - Ред.) в прошлый раз, когда комитет назначал и рассматривал его кандидатуру. Мое мнение не изменилось… В комитете, когда мы предварительно рассматривали летом, то мы не нашли голосов в поддержку. Но не нашли на неподдержку. Поэтому, когда завтра будет выноситься вопрос, есть решение на усмотрение зала. То есть нет ни положительной, ни отрицательной оценки комитета", - сказал Грищук.

Напомним, 25 июня 2020 года правительство назначило Сергея Шкарлета заместителем министра образования на науки и одновременно возложило на него обязанности и.о. министра. Решение было принято вопреки общественной критике, которая звучала по поводу его возможного назначения. Между тем Верховная рада так и не проголосовала за его утверждение в должности министра.

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По данным сайта "Ошибки и фальсификации в научных исследованиях", статья для докторской диссертации и.о. министра образования Сергея Шкарлета сплошной плагиат - совпадения с работами других ученых составляют 87,4%.

Также об обнаружении плагиата в трех работах Шкарлета заявлял комитет по этике Нацагентства качества высшего образования.