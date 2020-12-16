Кабмин согласовал назначение Старуха и Бойчука новыми главами Запорожской и Ивано-Франковской ОГА

Кабинет Министров Украины согласовал назначение новых глав Запорожской и Ивано-Франковской областных государственной администраций.

Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

На пост главы Запорожской облгосадминистрации согласован Александр Старух, а на должность главы Ивано-Франковской – Андрей Бойчук.

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Старух уже занимал должность главы Запорожской облгосадминистрации в 2008-2010 годах.

Бойчук является основателем благотворительного фонда "Центр волонтерских инициатив". Бойчук ранее был помощником министра энергетики и угольной промышленности Юрия Продана, возглавлял Департамент по вопросам функционирования и реформирования нефтегазового сектора Минэнерго.

Кабмин также согласовал увольнение Виталия Боговина с должности главы Запорожской облгосадминистрации в связи с переходом на выборную должность.