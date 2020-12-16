Назначение Витренко на должность министра энергетики могут не вынести в зал из-за нехватки голосов, - нардеп "Голоса" Совсун
Верховная Рада в четверг может не рассматривать назначение Юрия Витренко на должность первого вицепремьер - министра энергетики из-за нехватки поддержки его кандидатуры.
Об этом рассказала в комментарии Цензор.НЕТ нардеп "Голоса", член Комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Инна Совсун.
"По министру энергетики выглядит более неопределенно с точки зрения возможного назначения. Потому что по состоянию на сегодня, голосов во фракции большинства также нет. Комитету не назначили собеседование кандидата. Могу сказать официальный комментарий из чата комитета: у председателя комитета пока нет представления на назначение министра энергетики. Соответственно, формально нет причины, чтобы проводить встречу комитета с кандидатом. Но мне кажется, что есть вероятность, что его не будут выносить в зал, чтобы не проваливать вопрос, потому что это будет политический удар. А голоса собрать вряд ли удастся", - сказала Совсун.
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А НА НОВОГО ТАБАЧНИКА( Шкарлета) - хватает ? Слуги уперто стремятся на елку 😀😀😀
я просив назвати
Та нееее, выиграли иностранные юристы, которым заплатили украинцы, а премию себе выписал витренко
Прикинь, суд тот же самый - стокгольмский арбитраж,
стороны те же самые - Газпром и Нафтогаз
юристы все как на подбор иностранные в обоих случаях,
но там Бойко и проигрыш
а тут Витренко и выигрыш.
почему ?
Ты какие-то специальные галлюциногены принимаешь ?
а ты веришь тем, кто не получает премий
Скоре вынесут Витренка - подошвами вперёд.