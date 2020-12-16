Назначение Витренко на должность министра энергетики могут не вынести в зал из-за нехватки голосов, - нардеп "Голоса" Совсун

Верховная Рада в четверг может не рассматривать назначение Юрия Витренко на должность первого вицепремьер - министра энергетики из-за нехватки поддержки его кандидатуры.

Об этом рассказала в комментарии Цензор.НЕТ нардеп "Голоса", член Комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Инна Совсун.

"По министру энергетики выглядит более неопределенно с точки зрения возможного назначения. Потому что по состоянию на сегодня, голосов во фракции большинства также нет. Комитету не назначили собеседование кандидата. Могу сказать официальный комментарий из чата комитета: у председателя комитета пока нет представления на назначение министра энергетики. Соответственно, формально нет причины, чтобы проводить встречу комитета с кандидатом. Но мне кажется, что есть вероятность, что его не будут выносить в зал, чтобы не проваливать вопрос, потому что это будет политический удар. А голоса собрать вряд ли удастся", - сказала Совсун.

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