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Новости Коронавирус и карантин
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Кабмин освободил от НДС импортные тест-системы и лабоборудование для COVID-19

Кабмин освободил от НДС импортные тест-системы и лабоборудование для COVID-19

Кабинет министров Украины на заседании в среду расширил перечень товаров, необходимых для борьбы с COVID-19 товаров, операции по ввозу и поставке которых на таможенную территорию освобождаются от уплаты НДС, тест-системами и лабораторным оборудованием.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Согласно тексту постановления, речь идет о тест-системах для ИФА-тестирования и тестирования на антиген.

Помимо этого, правительство утвердило постановление, которое упростит закупку лексредств для лечения пациентов с COVID-19. В частности, требования постановления Кабмина №333 "Некоторые вопросы государственного регулирования цен на лексредства и медизделия" не будут распространяться на закупку препаратов для лечения пациентов с COVID-19, что увеличит доступ медучреждений к лексредствам.

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Кабмин (14026) карантин (16729) тест (285) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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https://censor.net/ru/news/3237309/kabmin_osvobodil_ot_nds_importnye_testsistemy_i_laboborudovanie_dlya_covid19

Теперь под это дело можно и контрабанду айфонов и всяких других ништяков наладить. Схметозу - быть! Пока есть Барыги, будет и Схематоз!
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16.12.2020 15:56 Ответить
Є пропозиція і в послугах за тести на коронавірус не сплачувати ПДВ!
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16.12.2020 16:20 Ответить
Вспомнили. Не прошло и два года. А холодильные установки до -70 как?
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16.12.2020 16:05 Ответить
А может сразу наладить импорт из даунбаса б/у мобильных крематориев с опытными кацапскими операторами?
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16.12.2020 16:44 Ответить
Кабмін звільнив від ПДВ імпортні тест-системи та лабобладнання для COVID-19 - Цензор.НЕТ 2023
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16.12.2020 16:48 Ответить
100% coca-cola -будуть тестувати на корпоративах!
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16.12.2020 16:58 Ответить
Лабооборудование, what it is.
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17.12.2020 10:39 Ответить
 
 