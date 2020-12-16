Кабмин освободил от НДС импортные тест-системы и лабоборудование для COVID-19

Кабинет министров Украины на заседании в среду расширил перечень товаров, необходимых для борьбы с COVID-19 товаров, операции по ввозу и поставке которых на таможенную территорию освобождаются от уплаты НДС, тест-системами и лабораторным оборудованием.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Согласно тексту постановления, речь идет о тест-системах для ИФА-тестирования и тестирования на антиген.

Помимо этого, правительство утвердило постановление, которое упростит закупку лексредств для лечения пациентов с COVID-19. В частности, требования постановления Кабмина №333 "Некоторые вопросы государственного регулирования цен на лексредства и медизделия" не будут распространяться на закупку препаратов для лечения пациентов с COVID-19, что увеличит доступ медучреждений к лексредствам.

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