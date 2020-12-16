РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5194 посетителя онлайн
Новости
8 213 53

В Украине разделили обращение в скорую помощь в зависимости от состояния пациента, - Шмыгаль

В Украине разделили обращение в скорую помощь в зависимости от состояния пациента, - Шмыгаль

На заседании Кабинета Министров принято решение о введении дополнительных критериев вызова бригады скорой медицинской помощи в зависимости от состояния пациента.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Правительство поддержало решение о введении дополнительных критериев вызова скорой по приоритетности оказания медицинской помощи. В зависимости от состояния пациента обращение к скорой будут разделяться на критические, экстренные, неэкстренные и непрофильные", - написал Шмыгаль.

Он отметил, что это позволит снизить уровень смертности, поскольку будет устанавливаться приоритет для пациентов с критическим состоянием. Норматив прибытия медбригад к таким больным составит 10 минут с момента поступления обращения к диспетчеру.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин сегодня рассмотрит продление спецпошлин на российские уголь и сжиженный газ, а также выход из договоров, заключенных в рамках СНГ

Автор: 

Кабмин (14026) скорая (366) Шмыгаль Денис (2683)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+12
А определять кто будет...и как?? Тот кто вызывпет скорую должен диагноз поставить??
показать весь комментарий
16.12.2020 16:00
+8
А ставить діагноз і визначать, що саме є - "критические, экстренные, неэкстренные и непрофильные", будуть по телефону?

Так це все одно, що рвать гланди через жопу...
показать весь комментарий
16.12.2020 16:02
+8
-Я задыхаюсь!
-Хорошо, а сколько Вам лет?
-67...
-Пенсионный фонд благодарит Вас за звонок, пи-пи-пи......
показать весь комментарий
16.12.2020 16:08
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А определять кто будет...и как?? Тот кто вызывпет скорую должен диагноз поставить??
показать весь комментарий
16.12.2020 16:00 Ответить
так - каждый зеленый может поставить диагноз - только почему нормальные при этом должны не получать помощь ,мне не понятно - а зеленых на дурку могут и сами доехать
показать весь комментарий
16.12.2020 16:04 Ответить
,мне не понятно - а зеленых на дурку могут и сами доехать
В Україні розділили звернення до швидкої допомоги залежно від стану пацієнта, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 5596 +++++++++++++В Україні розділили звернення до швидкої допомоги залежно від стану пацієнта, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 5596
показать весь комментарий
16.12.2020 16:10 Ответить
Потрібно забрати лікарів зі швидкої і лишити тільки парамедиків, щоб швидка їхала до всіх але без лікаря. Лікар має працювати в лікарні а не кататись по місту.
показать весь комментарий
16.12.2020 16:19 Ответить
https://censor.net/ru/user/336463 Який ти розумний, аж страшно! А, якщо допомогу, потрібно буде надати, собливо дитині, на місці, а парамедик не зможе і повезе до лікарні і не довезе? І ти, мабуть, незнайомий, із роботою лікарів, на "швидкій", інакше б не казав про "кататись".
показать весь комментарий
16.12.2020 17:06 Ответить
Якщо пацієнт хоче померти його ніхто не довезе ані парамедик, ані лікар. Ви не думайте що в швидкій лікарі-боги, вони там працюють на рівні парамедиків і тому немає жодного сенсу тримати лікарів в каретах швидкої допомоги!
показать весь комментарий
16.12.2020 17:16 Ответить
https://censor.net/ru/user/336463 Яких парамедиків? Де Ви їх бачили? Навіщо говорити про те, чого немає?
показать весь комментарий
16.12.2020 17:32 Ответить
Так у Європах ... Чого Ви кричете ???
показать весь комментарий
16.12.2020 18:10 Ответить
В Україні розділили звернення до швидкої допомоги залежно від стану пацієнта, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 8903 https://censor.net/ru/user/226165 Хіба що в Європах.
показать весь комментарий
17.12.2020 15:34 Ответить
-Я задыхаюсь!
-Хорошо, а сколько Вам лет?
-67...
-Пенсионный фонд благодарит Вас за звонок, пи-пи-пи......
показать весь комментарий
16.12.2020 16:08 Ответить
та так и будет с такой циничной властью сейчас
показать весь комментарий
16.12.2020 16:17 Ответить
Я скажу - так вже є.
показать весь комментарий
16.12.2020 16:45 Ответить
так, вірніше нада знать, що казать, щоб попасти під швидке рішення.
показать весь комментарий
16.12.2020 19:20 Ответить
у кого большое состояние, тому в первую очередь
показать весь комментарий
16.12.2020 16:01 Ответить
А ставить діагноз і визначать, що саме є - "критические, экстренные, неэкстренные и непрофильные", будуть по телефону?

Так це все одно, що рвать гланди через жопу...
показать весь комментарий
16.12.2020 16:02 Ответить
зеленая логика = это вам не доктор смерть как г +г придумали
показать весь комментарий
16.12.2020 16:05 Ответить
Зверніть увагу - яким чином рвуть гланди, таким чином і приймають такі рішення про виклики швидкої.
показать весь комментарий
16.12.2020 16:10 Ответить
О это из серии "оставайтесь на линии мы рады вашему звонку если..... нажмите цифру..., а если .... нажмите другу цифру и тд"?
показать весь комментарий
16.12.2020 16:03 Ответить
ні, це: ти описуєш свою ситуацію і телефоність тобі ставить діагноз.
показать весь комментарий
16.12.2020 19:21 Ответить
А про телефониста там ничего не сказано. Так что вполне возможно с автоматом будем выбирать себе диагноз.
показать весь комментарий
16.12.2020 19:32 Ответить
а хто по твоєму приймає виклики на станції швидкої?
показать весь комментарий
16.12.2020 19:47 Ответить
После этого постановления узнаем. А у вас кто принимает?
показать весь комментарий
16.12.2020 19:48 Ответить
оператор, телефоніст, у якого список до кого виїзжає безкоштовна таксі, а до кого ні. лікаря в ній немає, лікар їде окремо на своїй тачці з іншого місця, ніж таксі.
показать весь комментарий
16.12.2020 19:56 Ответить
Надо сделать как у нас, если врачи не оставили в больнице то вызов скорой платный.
показать весь комментарий
16.12.2020 16:06 Ответить
Так в ту лікарню, блін, ще треба попасти!
показать весь комментарий
16.12.2020 16:13 Ответить
Тобто если сомневаешся,то лучше вызывать не "скорую", а " медленную"?
показать весь комментарий
16.12.2020 16:25 Ответить
https://censor.net/ru/user/459425 Надо сделать зарплаты и пенсии, как у вас, а потом поговорим об оплате.
показать весь комментарий
16.12.2020 17:08 Ответить
меня всегда добивало когда спрашивают сколько вам полных лет... я ещё понимаю чтобы понять вам 40 или 70 лет, но зачем полных, тут помираешь ещё и высчитывай сколько полных лет, типа есть разница 51 или 52
показать весь комментарий
16.12.2020 16:07 Ответить
Этот вопрос должен добить вызывающего окончательно,либо глубоко озадачить,человек со склерозом может вообще забыть зачем звонил.
показать весь комментарий
16.12.2020 16:29 Ответить
Тетя сидя за 15 км , будит определять состояние пациента , - Это что то новое.
показать весь комментарий
16.12.2020 16:08 Ответить
так точно.
показать весь комментарий
16.12.2020 19:23 Ответить
дольше выяснять твое состояние приоритетности будут)))
показать весь комментарий
16.12.2020 16:11 Ответить
- ми їдемо, їдемо! але спочатку давайте заповнимо невеличку анкетку з всього сорока пунктиків...
показать весь комментарий
16.12.2020 16:14 Ответить
Ні, щоб відразу про банківський рахунок спитати, а то ще стани якісь визначай...
показать весь комментарий
16.12.2020 16:14 Ответить
"Критический" - пациент УЖЕ не матюкается
"Экстренный" - пациент ЕЩЁ матюкается
"Неэкстренный" - пациент УЖЕ не теплый
"Непрофильный" - пациент- марсианин

Это называется ЗЕ-бильная медицина или медицина для ЗЕ-билов...
показать весь комментарий
16.12.2020 16:16 Ответить
Шоб к авторам сего непревзойденного закона так скорая выезжала. Дебилы - можно назвать и по другому, админ забанит.
показать весь комментарий
16.12.2020 16:16 Ответить
А якщо , не дай Бог , чхне чи кашляне , чи не так пукне , іх сіятєльство , вєрховний вождь зебілів ,,а десь хтось буде в комі , то - до кого першого поїде швидка ?? .
показать весь комментарий
16.12.2020 16:18 Ответить
Вже навчились лікувати по телефону, тепер пацієнтам потрібно знати, який у нього стан і віртуально за 10 хвилин доставлять куди треба...якщо стан критичний.
показать весь комментарий
16.12.2020 16:19 Ответить
Степанов, выходи, прокомментируй эту маячню, хоть поржем паприколу.
показать весь комментарий
16.12.2020 16:21 Ответить
А что такое "непрофильные"?

- Альо, это скорая?
- Ніт, велике крадівницьтво.
показать весь комментарий
16.12.2020 16:25 Ответить
А колись нам впарювали, що часи мають можливість зателефонутати до швидкої.
показать весь комментарий
16.12.2020 16:27 Ответить
врачи - убийцы в белых халатах, а правительство патологоанатомы украины
показать весь комментарий
16.12.2020 16:39 Ответить
Офигеть можно, всегда было по состоянию кошелька,а теперь по состоянию поциента.
показать весь комментарий
16.12.2020 16:41 Ответить
В предновогодние дни народ у нас делится на тех, кто тратит деньги, и на тех, кто эти деньги зарабатывает.

Ко второй категории относятся артисты, многие из которых успевают заработать за новогодние праздники на год вперед. Поэтому когда власть Зеленского отложила карантин на 8 января, это можно было понять.

Кому как не президенту Украины лучше всех знать о ценности для своего брата-артиста этих, без преувеличения, "золотых" новогодних дней?

Забрать эти дни у артистов, устроив так называемый локдаун? Так проклянут. Если не самого президента, так тот день, когда проголосовали за него "по приколу".

Когда же нам сообщили, что президент на новый год на работе не будет, закралась небезосновательно подозрение, что и сам Зеленский решил воспользоваться моментом и заработать немного, выступив на паре-тройке новогодних корпоративов. Почему нет?

Представляете, сколько будет стоить вечеринка с выступлением действующего президента Украины? Как после этого можно щеголять перед теми, кто там не был!

Но огласки несложно избежать, позабирая на входе у всех гостей телефоны и другую электронику.

Опыт есть - мы знаем о многочисленных вечеринки во время "карантина выходного дня"? Только то, что те вечеринки были и никому за это ничего не было.

Дело может быть даже не в деньгах - может, наш действующий президент стремится хоть на мгновение "открутить назад" пленку быстротекущей жизни и снова стать веселым артистом, "ничево Ника нэ должен".

Не получится. За корпоративы нужно платить. Кто именно и сколько именно заплатит за годы нашей жизни, превращенные в бессмысленный корпоратив волей семидесяти трех процентов болванов?

Думаю, они и заплатят, поняв, что нельзя воспринимать жизнь как пирушку и наоборот. Они уже за это платят, еще этого не осознав.

Ну а Зеленский теперь может выступать только на закрытых вечеринках. Очень закрытых. Вернуться на сцену и снова стать тем, кем был до весны 2019-го уже не получится. Время не то. И публика изменилась.

Николай НЕСЕНЮК
показать весь комментарий
16.12.2020 16:45 Ответить
в зависимости от состояния пациента..

Скорая: - У вас состояние больше 1 миллиона?
Больной: - Да, больше.
Скорая: - Выезжаем!
показать весь комментарий
16.12.2020 16:53 Ответить
абы поскалозубить! в этом есть смысл. 5 профессиональных вопросов хватит, чтобы понять, перед вами инфарктник или алкаш. А последних - каждый второй вызов.
показать весь комментарий
16.12.2020 16:59 Ответить
***
- алло! алло! "скорая" умоляю вас... быстрее приезжайте... мой муж на*бнулся...
- женщина спокойно! сейчас выедем! мне надо только уточнить диагноз... чтоб знать какую бригаду направлять... на*бнулся - это упал ил умер?
показать весь комментарий
16.12.2020 17:02 Ответить
Идея эта неплохая и, диспетчера, давно выясняют, нужна- ли "скорая", какая и зачем. Но, с учетом того, как эти, зеленые вредители, все воплощают, можно предположить, что "скорую" мы будем ждать долго и безуспешно.
показать весь комментарий
16.12.2020 17:13 Ответить
Короче, пока не сдох - скорою не вызывай!
показать весь комментарий
16.12.2020 17:24 Ответить
Чомусь всі реформи запроваджені урядом йдуть не по принципу зробити хоч щось добре для своїх громадян, для платників податків, а тільки по принципу "дабьі пиджачок хорошо сидел на министру", тобто вся пара йде на гудок, а не на силу тяги. З повагою до панів міністрів і їм подібним, - звільніть добровільно свої місця і дайте дорогу ФАХІВЦЯМ !
показать весь комментарий
16.12.2020 17:39 Ответить
цікаво, це і бригади будуть різної підготовки і устаткування? а до непрофільного приїде лише воділа з пустою машиною, чи взагалі не приїде ніхто?
показать весь комментарий
16.12.2020 19:29 Ответить
всё, скорая теперь хрен приедет
показать весь комментарий
16.12.2020 22:09 Ответить
 
 