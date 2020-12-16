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В Запорожье "Слуга народа", "Оппоблок", "Батькивщина" и "Єднання" захватили власть и объявили об избрании "главы" облсовета, - заявление фракции "ЕС"

В Запорожье

В Запорожском областном совете 43 депутата из фракций "Слуга народа", "Оппозиционный блок", "Батькивщина" и "Єднання" намерены заявить о результатах своей незаконной сессии и объявить так называемым новоизбранным председателем Запорожского областного совета депутата от "Слуги народа" Виталия Боговина.

Об этом говорится в заявлении фракции "Европейская Солидарность" в Запорожском областном совете, передает Цензор.НЕТ.

"Сорвав заседание сессии и отказавшись регистрироваться в сессионном зале, эти 43 депутата закрылись в 300-м зале Запорожской государственной администрации (то есть фактически в кабинете председателя ОГА), и при отсутствии камер, фото или видео фиксации, при отсутствии счетной комиссии провели свое собрание, объявив его "сессией".

На собрании присутствовавшие под давлением "выбирали" так называемым председателем Запорожского областного совета Виталия Боговина. Как стало известно, депутатов, находившихся в 300-м зале, заставляли по несколько раз переголосовывать, пока они не поставят отметку за Виталия Боговина. Даже в таких незаконных условиях "голосование" проходило под давлением и не тайно.

Вместе с тем депутаты от других фракций не были допущены в зал заседаний № 300, что является нарушением ст. 351 УК Украины "Воспрепятствование деятельности народного депутата Украины и депутата местного совета". Охрану помещения ОГА № 300 обеспечивали неустановленные лица без отметок или любых удостоверений - то есть "титушки", - сообщают депутаты фракции "Европейская Солидарность".

"Следует заметить, что депутат Запорожского областного совета от "Слуги народа" Виталий Боговин, который организовал незаконное собрание, и о чьей "победе" на данный момент заявляют участники так называемой "сессии", является председателем Запорожской областной государственной администрации.

В "Европейской Солидарности" такие действия расценивают как захват власти.

"Выше перечисленное свидетельствует о том, что в Запорожской области фактически состоялся захват власти Виталием Боговиным и партиями "Слуга народа ", "Оппозиционный блок", " Батькивщина" и "Єднання".

"Европейская Солидарность" глубоко возмущена действиями представителей этих политических партий и лично Виталия Боговина. Мы не признаем результатов так называемого "голосования" и требуем представителей правоохранительных органов немедленно дать правовую оценку ситуации и привлечь к ответственности всех, кто был задействован в захвате власти". - говорится в заявлении.

В ближайшее время представители партии "Европейская Солидарность" обратятся в СБУ, Нацполицию, прокуратуру и ГБР с соответствующими заявлениями.

Автор: 

Запорожье (2651) облсовет (538) Запорожская область (3076) Батькивщина (2013) оппозиционный блок (391) Слуга народа (2630) Европейская Солидарность (1051)


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Топ комментарии
+28
НУ ШО ЗЕЛЕНЫЙ ДЕБИЛЫ - ШИРКА ПОШЛА - ВЧЕРА НАЧАЛИ БИТЬ ПРОТЕСТУЮЩИХ - ВСЕ ТАКИ ПОВТОРЯТЬСЯ - НУ НЕ СЧИТАЯ ТОГО ШО У НАС ПОЧТИ 400 ТЫСЯЧ УЧАСТНИКОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ - НЕ СТРАШНО ,А ДЕБИЛЫ
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16.12.2020 16:15
+16
Ну головне, що ви вже любові до Жопаблоку не приховуєте.
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16.12.2020 16:29
+15
в Украине нет партий. в Украине бандформирования.....
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16.12.2020 16:10
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Уви і ах! Зубожіле і змучене бидло повинно сповна хлєбнуть щєй. Жаль тільки тих, хто в силу своїх гастрономічних вподобань, цю похльобку на дух не переносить.
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16.12.2020 16:09 Ответить
в Украине нет партий. в Украине бандформирования.....
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16.12.2020 16:10 Ответить
Перше місце- за кремлівською хвойдою Тимошенко. Далі жопоблок, слуги, майбутнє Бєні.
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16.12.2020 16:56 Ответить
А порохосвиней до корита не допустили ? Де їхня совість... ?
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16.12.2020 17:28 Ответить
За кого голосував 21.04.2019 та 21.07.2019?
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16.12.2020 19:16 Ответить
Борьба за ресурсы , и обьединяются те которые боятся их Потерять , оттуда и Договорняки и общие цели Шкурные.
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16.12.2020 16:11 Ответить
Не так.
https://censor.net/ru/user/401725
Фи, - как грубо. Очевидно шо бой идет за право обеспечить мудрому нариду молочные реки и кисельные берега.
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16.12.2020 16:28 Ответить
Да какая разница
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16.12.2020 16:11 Ответить
Кто-то везал, что запорожны могут повторить закидывание рыгов яйцами...

А запорожцы рыгов с хлебом-солью встретили. Память у люмпенов, как у улитки.
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16.12.2020 16:12 Ответить
Запорожцы не закидывали никого яйцами. Вернее, одна малочисленная группа людей в Запорожье закидала яйцами другую малочисленную группу. Выборы же показали, у кого где больше симпатиков. Это если реально оценивать ситуацию. Разве в Запорожье были акции из десятков тысяч готовых "закидать рыгов яйцами"? Не было. Это не те масштабы, которые приводят к переменам.
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17.12.2020 00:04 Ответить
https://censor.net/ru/user/195243 ,А ,что вы хотите от феодального государства
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16.12.2020 16:13 Ответить
НУ ШО ЗЕЛЕНЫЙ ДЕБИЛЫ - ШИРКА ПОШЛА - ВЧЕРА НАЧАЛИ БИТЬ ПРОТЕСТУЮЩИХ - ВСЕ ТАКИ ПОВТОРЯТЬСЯ - НУ НЕ СЧИТАЯ ТОГО ШО У НАС ПОЧТИ 400 ТЫСЯЧ УЧАСТНИКОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ - НЕ СТРАШНО ,А ДЕБИЛЫ
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16.12.2020 16:15 Ответить
вии цапские картинки перестаньте постить - почти два года показали кто есть кто
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16.12.2020 16:50 Ответить
У Запоріжжі "Слуга народу", "Опоблок", "Батьківщина" та "Єднання" захопили владу і оголосили про обрання "голови" облради, – заява фракції "ЄС" - Цензор.НЕТ 2186
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16.12.2020 16:58 Ответить
и хер знает сколько оружия на руках.
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16.12.2020 18:42 Ответить
добре що ще не копняками дартаньянів з будівлі неповигоняли...
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16.12.2020 16:16 Ответить
Бабуля пошла во все тяжкие, последний шанс Ну, а слуги с ОПЗЖ ожидаемо для всех кроме Зесептиконов.
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16.12.2020 16:17 Ответить
там не "опзж". а "оппозиционный блок"...прочем разница не большая
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16.12.2020 16:29 Ответить
Та один хер
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16.12.2020 16:33 Ответить
Тот случай когда не совсем 'один хер', поскольку Опзж так же как и Ес выступило тоже против главы облсовета от Слуг Народа. Там все чуть запутанней
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16.12.2020 16:43 Ответить
Та дело же не в главе я думаю, а в механизме как его избрали. В статье об этом речь.
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16.12.2020 17:01 Ответить
Конфігурація політичних сил у Запорізькій облраді:

Партія Володимира Буряка «Єднання» 9
Опозиційний блок 8

Слуга народу 19

За майбутнє 7

Батьківщина 7
Європейська Солідарність 10
ОПЗЖ 23

безпартійний 1

ВСЬОГО 84

Маємо фактично єдину з можливих робочих коаліцій, - ахмєтовці (Партія Володимира Буряка «Єднання», Опозиційний блок), коломойці (Слуга народу, За майбутнє) і "прімкнувшу" до них "Батьківщину". Разом 50 мандатів.
За бортом залишаються ЄС (10 мандатів) і зажопніки (23 мандата).
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16.12.2020 17:21 Ответить
"Активи" Бабулі Ю пішли "на розпродаж"
а торганти є чим :

https://ba.org.ua/ivan-krulko-batkivshhina-otrimala-druge-misce-za-kilkistyu-obranix-deputativ-na-miscevix-viborax/ У Запоріжжі "Слуга народу", "Опоблок", "Батьківщина" та "Єднання" захопили владу і оголосили про обрання "голови" облради, – заява фракції "ЄС" - Цензор.НЕТ 6220
https://ba.org.ua/ivan-krulko-batkivshhina-otrimala-druge-misce-za-kilkistyu-obranix-deputativ-na-miscevix-viborax/ Іван Крулько: «Батьківщина» отримала друге місце за кількістю обраних депутатів на місцевих виборах
Центральна виборча комісія оприлюднила офіційні результати місцевих виборів, які відбулись 25 жовтня, і означила лідерство «Батьківщини» і «Слуги народу»

Не йдеться про Чесне Імя.Його ніколи не було
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16.12.2020 21:06 Ответить
Как быстро вы консервы вскрываться начали, да пох что ширка с ОПЗЖ ну хоть не ЕС)))
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16.12.2020 16:31 Ответить
уточненння
Ляшка нема-
у його ролі Шуфрич :

У Запоріжжі "Слуга народу", "Опоблок", "Батьківщина" та "Єднання" захопили владу і оголосили про обрання "голови" облради, – заява фракції "ЄС" - Цензор.НЕТ 6462
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16.12.2020 21:14 Ответить
И что дальше, как всегда обосрутся? И это плюс!
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16.12.2020 16:22 Ответить
Суліму ніхто не бачив?
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16.12.2020 16:22 Ответить
Отак.Закрив скотів в загончику,зробив,що хотів,і нічого йому за це не буде.
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16.12.2020 16:24 Ответить
Тимошенко демонстрировала, что она - вместе с властью. То есть что она максимально близка к Зеленскому.
Бюджет-2021 получил при окончательном голосовании 289 голосов «за». Его поддержали 225 из 246 «слуг народа», 21 из 24 членов группы «За майбутнє», все 20 членов группы «Доверие», 12 из 24 представителей «Батьківщини» и 11 из 18 внефракционных (в т.ч. спикер Дмитрий Разумков и вице-спикер Елена Кондратюк).
У правительства был громадный запас голосов за бюджет. И если бы «Батьківщина» не дала ни одного голоса, результат все равно был бы весьма убедительным (276 голосов «за»). Поэтому у Тимошенко нет возможности объяснять свои действия тем, что она «спасала страну, которая погибла бы без бюджета». Тимошенко не спасала ни страну, ни бюджет, ни правительство. Она демонстрировала, что она - вместе с властью. То есть что она максимально близка к Зеленскому.

https://www.dsnews.ua/politics/naperekor-pravitelstvu-pochemu-v-parlamente-triumfalno-proshli-popravki-v-byudzhetnyy-kodeks-15122020-409513 Бюджет-2021. Чем Зеленский расплатился с партией Тимошенко и остальными
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16.12.2020 16:24 Ответить
Поки СуліВанат зайнятий рятуванням (https://censor.net/ua/user/98956Топлю дровами. Якщо не я, то багато людей залишуться взимку без житла. https://censor.net/ua/comments/locate/3237138/01921494-2bdb-71fe-aca4-9c070b5e91e4У Запоріжжі "Слуга народу", "Опоблок", "Батьківщина" та "Єднання" захопили владу і оголосили про обрання "голови" облради, – заява фракції "ЄС" - Цензор.НЕТ 1199на захист клаповухої, вкинуто іншого ВсевоВанутого...
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16.12.2020 17:06 Ответить
От то біда- ніхто не любить пЄСів!)))))))))))
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16.12.2020 16:26 Ответить
Ну головне, що ви вже любові до Жопаблоку не приховуєте.
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16.12.2020 16:29 Ответить
так обошлись в обл.раде Запорожья и без Жопаблока, чего скавчите пЕСики, косточки не дали
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16.12.2020 16:43 Ответить
Ой простите оппоблок, я просто в сортах гауна не разбираюсь.
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16.12.2020 16:45 Ответить
шоколадное гавно ваше родное, так что не звездите что не спец
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16.12.2020 16:55 Ответить
Вони ще після Львіву не оговтаються!)))
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16.12.2020 16:49 Ответить
Від першого місця по області и 6 з 7 голів ОТГ?)))
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16.12.2020 16:53 Ответить
Це тобі нарошені розповіли?
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16.12.2020 16:48 Ответить
Статью зелень прочитай.
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16.12.2020 16:50 Ответить
Це ти своєю радістю розповів, тебе не турбує порушення закону, коаліція з опоблоком, головне, що недовольна ЕС. Якби таке сталось при Пороху, в тебе б пердак півроку полихав)))
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16.12.2020 16:52 Ответить
В тебе й твоєї отари він вже півтора року палає!)))))))))))
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16.12.2020 16:54 Ответить
Ну хоч у вас все добре ВВП мінус, бюджет діра 300млрд, Нафтогаз, Укренерго мільярдні збитки, на фронті премії щоб не стріляли, Зеля відпочів раз 15, Єрмак і вагнеровці і Зебізяна bash на сьомому небі від щастя))) Зажив імбіцил?
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16.12.2020 16:58 Ответить
Не любит кто? Желеножопые и родина слившиеся в экстазе с рыгами? Вам дебилом есть, чем гордиться.
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16.12.2020 16:49 Ответить
В ближайшее время представители партии "Европейская Солидарность" обратятся в СБУ, Нацполицию, прокуратуру и ГБР с соответствующими заявлениями.Источник:https://censor.net/ru/n3237313
Давно пора обратиться! Только судьи поставят точку этом деле захвата власти. И виновные будут наказаны. И справедливость восторжествует! Одно вызывает сомнение.... ВСЕ партии заперлись в зале 300 (что вызывает удивление - СН и ОПЗЖ идут одним стройным рядом), а ЕС у ВСЕХ в оппозиции... Мало верится что именно так и было, но одна надежда на справедливый суд...
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16.12.2020 16:26 Ответить
"СН и ОПЗЖ идут одним стройным рядом"

======="Оппоблок"это не ЗАЖОП =====
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16.12.2020 17:18 Ответить
А разница?
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16.12.2020 17:39 Ответить
Оппоблок это огрызок ПР , и они не совсем согласны с ЗАЖОПом, в Запорожье именно ЕС и ЗАЖОП , с помощью титушек, не пускали депутатов в зал заседаний, поэтому председателя пришлось выбирать в другом месте, о чём сегодня и была перепалка в ВР между Шуфричем и Соболевым
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16.12.2020 18:02 Ответить
Пруфчика конечно не будет как обычно? Просто ты придумал что так, а прокся немецкая особенно правдоподобности добавляет)))
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16.12.2020 19:29 Ответить
http://zabor.zp.ua/www/content/v-zaporozhe-v-zale-oga-kuda-ne-pustili-zhurnalistov-i-konkuriruyushchie-partii-vybrali-novog
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16.12.2020 20:57 Ответить
Ну красавчик подтвердил новость выше))) Что я должен был нового узнать?)))
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16.12.2020 21:02 Ответить
Также глава фракции "Батькивщина", бывший помощник Генпрокурора Владислав Куценко заявил, что выборы снимались на камеру и по его мнению все прошло законно. Почему не пускали в зал журналистов и депутатов других партий, он так же пояснить не смог.

Все нормально да??? Ну просто не смог обьяснить почему не пускали и все, а так все честно
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16.12.2020 21:06 Ответить
Соболев(Тимошенко) -Шуфріч(Медведчук)
Мілиє бранятся- значіт любятся

У Запоріжжі "Слуга народу", "Опоблок", "Батьківщина" та "Єднання" захопили владу і оголосили про обрання "голови" облради, – заява фракції "ЄС" - Цензор.НЕТ 8421
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16.12.2020 21:11 Ответить
Не, Шуфрич возмущался , что обидели ЕС и ЗАЖОП а Соболев посылал
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16.12.2020 21:15 Ответить
для Украины это норма. странно, что кто-то еще удивляется. все предыдущие революции закончились именно так. не за горами появление какой-нибудь "партии" типа "единая Украина", по аналогии со всем известной "партией", где наконец соберутся все осколки рыгоаналов, разбросанные Майданом, в один, под родным сердцу триколором. подобный исход был очевиден уже в 2015-м году.
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16.12.2020 16:30 Ответить
Странно! А при чьей власти вор и КГБ-шник Брыль вводил эти порядки в области?
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16.12.2020 16:31 Ответить
Слишком много людей в камментах. Пытаются понять где тут кремлеботы а где украинцы. Только время тратим на х***ню. А время уже вышло.
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16.12.2020 16:43 Ответить
ЧОМУ ПОРОШЕНКО ВОСКРЕСИВ З ПОЛІТИЧНОГО ЗАБУТТЯ МЕДВЕДЧУКА, НА ПРІЗВИСЬКО СОКОЛОВСЬКИЙ, ГОЛОВНОГО РЕЗИДЕНТА ФСБ МОСКОВІЇ І ДАВ ЙОМУ, ГАРАНТ КОНСТИТУЦІЇ ТА ТОЙ ЩО ВІДПОВІДАЄ ЗА НАЦБЕЗПЕКУ, РОЗВИВАТИ ЙОМУ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИЙ БІЗНЕС, А ПОТІМ НА ЦІ КОШТИ. КУПЛЯТИ УКРАЇНСЬКІ ТЕЛЕКАНАЛИ І ПРИ ЦЬОМУ ВІН, МЕДВЕДЧУК, НЕ СИДИТЬ ЗА СЕПАРАТИЗМ ТА ЗДАЧУ НАЦІОНАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ УКРАЇНИ НА КОРИСТЬ МОСКОВІЇ???...
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16.12.2020 16:45 Ответить
Та досить вже триндіти , мудачука воскресив х.йло , а не Порошенко . Той 10 років сидів в нафталіні , допоки його куму не знадобився хтось , хто може розхитати Україну з середини .. .

До речі , де мудачук закликає до сепаратизму ? За що його саджати , за скупку каналів .? Це що , злочин ??

Мудачило хитре як ніхто , він знає межі законів , і не переходить червоні лінії , тому " вкусити " його надзвичайно важко . Легше просто вбити .
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16.12.2020 17:06 Ответить
ЗеленЫе мрази и подонки
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16.12.2020 16:51 Ответить
У Запоріжжі "Слуга народу", "Опоблок", "Батьківщина" та "Єднання" захопили владу і оголосили про обрання "голови" облради, – заява фракції "ЄС" - Цензор.НЕТ 2464
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16.12.2020 16:52 Ответить
Плачьте, бобики, рыдайте!
🤣
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16.12.2020 17:06 Ответить
Ну не в усіх же є такий привід для радості , на відміну від тебе . Ригобидло захопило в Запоріжжі владу ,, тому - радій ти ,, поки що ...
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16.12.2020 17:16 Ответить
Більша частина ригобидла сконцентрувалася у зажопніків. А зажопніки, як і ЄС, опинилися в опозиції в Запорізькій облраді.
Так що, уточнюючи, можна так перефразувати вашу думку, - "ахмєтобидло, ************ і юлєбидло захопило в Запоріжжі владу".
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16.12.2020 17:28 Ответить
А чего ПЕСов бортанули? Сильно буянили?
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16.12.2020 17:52 Ответить
У Запоріжжі "Слуга народу", "Опоблок", "Батьківщина" та "Єднання" захопили владу і оголосили про обрання "голови" облради, – заява фракції "ЄС" - Цензор.НЕТ 9800
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16.12.2020 20:39 Ответить
https://verge.zp.ua/2020/12/v-zaporozhskih-otg-srochno-sozyvajut-sessii-na-kotoryh-vystupjat-protiv-rejderskogo-zahvata-vlasti-bogovinym/?fbclid=IwAR1SHudbjAiwZJfkUAANBW8hwc40GIHzVikQytSAsWVq0KxLwe3p_4Be1Go
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16.12.2020 23:17 Ответить
 
 