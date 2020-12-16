В Запорожье "Слуга народа", "Оппоблок", "Батькивщина" и "Єднання" захватили власть и объявили об избрании "главы" облсовета, - заявление фракции "ЕС"
В Запорожском областном совете 43 депутата из фракций "Слуга народа", "Оппозиционный блок", "Батькивщина" и "Єднання" намерены заявить о результатах своей незаконной сессии и объявить так называемым новоизбранным председателем Запорожского областного совета депутата от "Слуги народа" Виталия Боговина.
Об этом говорится в заявлении фракции "Европейская Солидарность" в Запорожском областном совете, передает Цензор.НЕТ.
"Сорвав заседание сессии и отказавшись регистрироваться в сессионном зале, эти 43 депутата закрылись в 300-м зале Запорожской государственной администрации (то есть фактически в кабинете председателя ОГА), и при отсутствии камер, фото или видео фиксации, при отсутствии счетной комиссии провели свое собрание, объявив его "сессией".
На собрании присутствовавшие под давлением "выбирали" так называемым председателем Запорожского областного совета Виталия Боговина. Как стало известно, депутатов, находившихся в 300-м зале, заставляли по несколько раз переголосовывать, пока они не поставят отметку за Виталия Боговина. Даже в таких незаконных условиях "голосование" проходило под давлением и не тайно.
Вместе с тем депутаты от других фракций не были допущены в зал заседаний № 300, что является нарушением ст. 351 УК Украины "Воспрепятствование деятельности народного депутата Украины и депутата местного совета". Охрану помещения ОГА № 300 обеспечивали неустановленные лица без отметок или любых удостоверений - то есть "титушки", - сообщают депутаты фракции "Европейская Солидарность".
"Следует заметить, что депутат Запорожского областного совета от "Слуги народа" Виталий Боговин, который организовал незаконное собрание, и о чьей "победе" на данный момент заявляют участники так называемой "сессии", является председателем Запорожской областной государственной администрации.
В "Европейской Солидарности" такие действия расценивают как захват власти.
"Выше перечисленное свидетельствует о том, что в Запорожской области фактически состоялся захват власти Виталием Боговиным и партиями "Слуга народа ", "Оппозиционный блок", " Батькивщина" и "Єднання".
"Европейская Солидарность" глубоко возмущена действиями представителей этих политических партий и лично Виталия Боговина. Мы не признаем результатов так называемого "голосования" и требуем представителей правоохранительных органов немедленно дать правовую оценку ситуации и привлечь к ответственности всех, кто был задействован в захвате власти". - говорится в заявлении.
В ближайшее время представители партии "Европейская Солидарность" обратятся в СБУ, Нацполицию, прокуратуру и ГБР с соответствующими заявлениями.
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Фи, - как грубо. Очевидно шо бой идет за право обеспечить мудрому нариду молочные реки и кисельные берега.
А запорожцы рыгов с хлебом-солью встретили. Память у люмпенов, как у улитки.
Партія Володимира Буряка «Єднання» 9
Опозиційний блок 8
Слуга народу 19
За майбутнє 7
Батьківщина 7
Європейська Солідарність 10
ОПЗЖ 23
безпартійний 1
ВСЬОГО 84
Маємо фактично єдину з можливих робочих коаліцій, - ахмєтовці (Партія Володимира Буряка «Єднання», Опозиційний блок), коломойці (Слуга народу, За майбутнє) і "прімкнувшу" до них "Батьківщину". Разом 50 мандатів.
За бортом залишаються ЄС (10 мандатів) і зажопніки (23 мандата).
а торганти є чим :
https://ba.org.ua/ivan-krulko-batkivshhina-otrimala-druge-misce-za-kilkistyu-obranix-deputativ-na-miscevix-viborax/
https://ba.org.ua/ivan-krulko-batkivshhina-otrimala-druge-misce-za-kilkistyu-obranix-deputativ-na-miscevix-viborax/ Іван Крулько: «Батьківщина» отримала друге місце за кількістю обраних депутатів на місцевих виборах
Центральна виборча комісія оприлюднила офіційні результати місцевих виборів, які відбулись 25 жовтня, і означила лідерство «Батьківщини» і «Слуги народу»
Не йдеться про Чесне Імя.Його ніколи не було
Ляшка нема-
у його ролі Шуфрич :
Бюджет-2021 получил при окончательном голосовании 289 голосов «за». Его поддержали 225 из 246 «слуг народа», 21 из 24 членов группы «За майбутнє», все 20 членов группы «Доверие», 12 из 24 представителей «Батьківщини» и 11 из 18 внефракционных (в т.ч. спикер Дмитрий Разумков и вице-спикер Елена Кондратюк).
У правительства был громадный запас голосов за бюджет. И если бы «Батьківщина» не дала ни одного голоса, результат все равно был бы весьма убедительным (276 голосов «за»). Поэтому у Тимошенко нет возможности объяснять свои действия тем, что она «спасала страну, которая погибла бы без бюджета». Тимошенко не спасала ни страну, ни бюджет, ни правительство. Она демонстрировала, что она - вместе с властью. То есть что она максимально близка к Зеленскому.
https://www.dsnews.ua/politics/naperekor-pravitelstvu-pochemu-v-parlamente-triumfalno-proshli-popravki-v-byudzhetnyy-kodeks-15122020-409513 Бюджет-2021. Чем Зеленский расплатился с партией Тимошенко и остальными
Давно пора обратиться! Только судьи поставят точку этом деле захвата власти. И виновные будут наказаны. И справедливость восторжествует! Одно вызывает сомнение.... ВСЕ партии заперлись в зале 300 (что вызывает удивление - СН и ОПЗЖ идут одним стройным рядом), а ЕС у ВСЕХ в оппозиции... Мало верится что именно так и было, но одна надежда на справедливый суд...
======="Оппоблок"это не ЗАЖОП =====
Все нормально да??? Ну просто не смог обьяснить почему не пускали и все, а так все честно
Мілиє бранятся- значіт любятся
До речі , де мудачук закликає до сепаратизму ? За що його саджати , за скупку каналів .? Це що , злочин ??
Мудачило хитре як ніхто , він знає межі законів , і не переходить червоні лінії , тому " вкусити " його надзвичайно важко . Легше просто вбити .
🤣
Так що, уточнюючи, можна так перефразувати вашу думку, - "ахмєтобидло, ************ і юлєбидло захопило в Запоріжжі владу".