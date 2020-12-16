Германия хочет хороших отношений с РФ, но помнит об Украине и деле Навального, - Меркель
Берлин желает хороших отношений с Москвой, но нельзя игнорировать такие вещи, как ситуация вокруг оппозиционера Алексея Навального и недостаточные успехи в урегулировании ситуации в Украине.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.
"С одной стороны, мы хотели бы хороших стратегических отношений с Россией, а с другой стороны, мы имеем дело с действительностью - делом Навального и нехваткой прогресса по Украине", - отметила канцлер.
Также среди сложностей в немецко-российских отношениях она упомянула убийство летом 2019 года в берлинском районе Тиргартен Торнике К., он же Зелимхан Хангошвили - по подозрению в убийстве позднее задержали гражданина России.
В то же время Меркель отметила, что правительство ФРГ не изменило своего отношения к проекту строительства газопровода "Северный поток 2".
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я так розумію, уряд Британії отримав пару лярдів компенсації, вибачення по закритим каналам і на цьому все закінчилося - ані тобі розлідувань, ані тобі гучних справ, ані тобі оголошення війни за використання москалями бойової отруйної речовини... тиша
Поки що нікого не труїли ...
А это цирк!!! И Навальный клоун путинский!!! И Северный поток путин и меркель зубами защищают!!!
Так что!!! Просыпайтесь!!! Не так все просто!!
С третьей стороны,мы хотели бы хороших стратегических отношений с Украиной, а с четвёртой стороны, мы имеем дело с действительностью...
Was hat Zelensky damit zu tun?
Недостаточные успехи?!! Окаких (недостаточных) успехах блеет эта старая комсомолка?! Крым оккупирован. Часть Донбасса как была оккупирована так и остается. Кацапье не прекращает туда поставки оружия и орков. Ху...ло не собирается прекращать войну, а Риббентропша про какието успехи. И де ана их увидила?!
Вона агент Пу ... Одного віку люди. Пу її вербанув ще у 80-і ...