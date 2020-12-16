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Новости Языковой вопрос
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Штрафы за нарушение языкового закона будут бить не столько по карману бизнеса, сколько по репутации, - Креминь

Штрафы за нарушение языкового закона будут бить не столько по карману бизнеса, сколько по репутации, - Креминь

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь сообщил, что огромное количество заведений, оказывающих услуги, уже давно перешли на обслуживание государственным языком.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Креминь отметил, что за нарушение субъектами хозяйствования соответствующих норм Законом предусмотрены штрафные санкции.

"Секретариат Уполномоченного может осуществлять внеплановые мероприятия контроля за нарушениями языкового закона. Если такие нарушения в течение года будут повторяться и иметь системный характер, мы имеем право налагать штраф. Казалось бы, кому-то эта сумма невелика (от 5100 до 6800 грн), но она будет бить не столько по карманам бизнеса, сколько - по репутации. А это как раз то, что нарабатывается годами", - подчеркнул языковой омбудсмен.

В то же время Креминь отметил, что главное задание - не штрафовать, а максимально помочь сфере обслуживания подготовиться к 16 января 2021, провести информационную и разъяснительную работу.

Напомним, в начале декабря языковой омбудсмен напомнил, что с 16 января 2021 года сфера обслуживания должна перейти исключительно на украинский язык обслуживания.

Также читайте: Креминь объяснил, каких сфер касается переход на украинский язык с 16 января: интернет-магазины, кафе, кружки и медицина

Автор: 

украинский язык (1189) язык (3779) Креминь Тарас (131)


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Топ комментарии
+13
Штрафы за нарушение языкового закона будут бить не столько по карману бизнеса, сколько по репутации, - Креминь - Цензор.НЕТ 2988
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16.12.2020 16:54
+13
Випереджаючи верески 5-ї проросійської колони...
Штрафы за нарушение языкового закона будут бить не столько по карману бизнеса, сколько по репутации, - Креминь - Цензор.НЕТ 4786
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16.12.2020 16:55
+8
А от і дарми. Треба по карману. Коритні розуміють лише через корито. А так вона напаки бубть заробляти собі репутацію борців з укр. мовою і героїв "рускава міра" і збирати навколо себе свинособачу клієнтуру з рускязичнимі чєлюстямі.
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16.12.2020 16:56
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Штрафы за нарушение языкового закона будут бить не столько по карману бизнеса, сколько по репутации, - Креминь - Цензор.НЕТ 2988
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16.12.2020 16:54 Ответить
Вышевата даже Карла Маркса поддерживает
А были бы мозги и способности думать, поняли-бы что это дерьмо всё
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16.12.2020 17:54 Ответить
Випереджаючи верески 5-ї проросійської колони...
Штрафы за нарушение языкового закона будут бить не столько по карману бизнеса, сколько по репутации, - Креминь - Цензор.НЕТ 4786
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16.12.2020 16:55 Ответить
А от і дарми. Треба по карману. Коритні розуміють лише через корито. А так вона напаки бубть заробляти собі репутацію борців з укр. мовою і героїв "рускава міра" і збирати навколо себе свинособачу клієнтуру з рускязичнимі чєлюстямі.
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16.12.2020 16:56 Ответить
Без цього теж не обійдеться...
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16.12.2020 17:14 Ответить
Я за, як на мене, штрафи для них зовсім замаленькі.
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16.12.2020 18:25 Ответить
так більше скарг - більше перевірок - більше накосять з них для закриття дірки у бюджетах. через місяць співатимуть, не лише "вам пакєтік чи торбинку" розрізнятимуть.
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16.12.2020 18:27 Ответить
ех, раз, ісчо раз, ісчо многа-многа раз...

17 грудня на пленарному засіданні Верховної Ради можуть змінити мовне законодавство.
Можуть змінити положення про удосконалення порядку розроблення, прийняття та впровадження авіаційних правил України, повідомляє "https://www.facebook.com/perehodnamovu/posts/3873977985987055 Переходь на українську ".
До частини положення про те, що мовою нормативно-правових актів і актів індивідуальної дії, діловодства і документообігу є державна мова пропонують додати слова "якщо інше не встановлено законом".
"Йдеться не про авіаційні правила, а про будь-які нормативно-правові акти, які на підставі будь-якого закону зможуть видаватися не українською мовою. Це - руйнація однієї з базових статей закону про мову. Науково-експертне управління Верховної Ради у своєму висновку відзначило, що така пропозиція суперечить Конституції України. Аналогічну позицію висловив і уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь", - йдеться в повідомленні.
Гуманітарний комітет парламенту радив вилучити цю норму. Присутні на засіданні керівники Державіаслужби з цим погодилися.
"Однак профільний транспортний комітет несподівано підтримав ухвалення проєкту 3683 за основу без жодних вилучень. Тобто цілком проігнорував позицію гуманітарного комітету, науково-експертного управління і мовного омбудсмена. На словах ініціатори такого рішення обіцяють виправити проблему в другому читанні. Однак, по-перше, жодної віри цим заявам нема, по-друге, регламент Верховної Ради містить безліч можливостей провалити в другому читанні будь-які зміни", - заявили у спільноті.
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16.12.2020 17:37 Ответить
До дупы их репутация. Бить надо в первую очередь по карману!!!
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16.12.2020 17:43 Ответить
Кому выгоден раскол между гражданами Украины?
Чем сильнее противоречия, тем шире улыбка у *****. Наши правители надеются, что у него рожа треснет?
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16.12.2020 18:25 Ответить
єті гражданє в другіх странах учат МОЛЧА язьік страньі проживания. Украинские гражданє ВСЄ учілі в школе госязьік страньі проживанія. максімум 2-3 мєсяца і вспомнят нужньіе для работьі слова, потому что не єсть русские по рождению, а по засраності мозгов. а єто лечітся, в отличии от рожденньіх русскими.
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16.12.2020 18:39 Ответить
у мене от питання - чому на цензорі сторінка українською постійно запізнюється надовго з інформаційними повідомленнями? Я б,наприклад, на сторінку хрюцькой мовой і не заходив. Невже так важко робити всі дописи та блоги українською, а вже для "рускаязичних" робити автоматичний гугльпереклад, який вже зовсім непоганий. Що, не вистачає кадрів ? Журналісти "бєз граніц" ?
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16.12.2020 20:20 Ответить
про англомовну версію вже мовчу тихенько у ганчірочку
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16.12.2020 20:22 Ответить
Було би добре штрафувати за абсолютно безграмотні дебільні переклади, які, скоріше, робляться свідомо!
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16.12.2020 20:45 Ответить
 
 