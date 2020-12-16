Штрафы за нарушение языкового закона будут бить не столько по карману бизнеса, сколько по репутации, - Креминь
Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь сообщил, что огромное количество заведений, оказывающих услуги, уже давно перешли на обслуживание государственным языком.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
Креминь отметил, что за нарушение субъектами хозяйствования соответствующих норм Законом предусмотрены штрафные санкции.
"Секретариат Уполномоченного может осуществлять внеплановые мероприятия контроля за нарушениями языкового закона. Если такие нарушения в течение года будут повторяться и иметь системный характер, мы имеем право налагать штраф. Казалось бы, кому-то эта сумма невелика (от 5100 до 6800 грн), но она будет бить не столько по карманам бизнеса, сколько - по репутации. А это как раз то, что нарабатывается годами", - подчеркнул языковой омбудсмен.
В то же время Креминь отметил, что главное задание - не штрафовать, а максимально помочь сфере обслуживания подготовиться к 16 января 2021, провести информационную и разъяснительную работу.
Напомним, в начале декабря языковой омбудсмен напомнил, что с 16 января 2021 года сфера обслуживания должна перейти исключительно на украинский язык обслуживания.
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А были бы мозги и способности думать, поняли-бы что это дерьмо всё
17 грудня на пленарному засіданні Верховної Ради можуть змінити мовне законодавство.
Можуть змінити положення про удосконалення порядку розроблення, прийняття та впровадження авіаційних правил України, повідомляє "https://www.facebook.com/perehodnamovu/posts/3873977985987055 Переходь на українську ".
До частини положення про те, що мовою нормативно-правових актів і актів індивідуальної дії, діловодства і документообігу є державна мова пропонують додати слова "якщо інше не встановлено законом".
"Йдеться не про авіаційні правила, а про будь-які нормативно-правові акти, які на підставі будь-якого закону зможуть видаватися не українською мовою. Це - руйнація однієї з базових статей закону про мову. Науково-експертне управління Верховної Ради у своєму висновку відзначило, що така пропозиція суперечить Конституції України. Аналогічну позицію висловив і уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь", - йдеться в повідомленні.
Гуманітарний комітет парламенту радив вилучити цю норму. Присутні на засіданні керівники Державіаслужби з цим погодилися.
"Однак профільний транспортний комітет несподівано підтримав ухвалення проєкту 3683 за основу без жодних вилучень. Тобто цілком проігнорував позицію гуманітарного комітету, науково-експертного управління і мовного омбудсмена. На словах ініціатори такого рішення обіцяють виправити проблему в другому читанні. Однак, по-перше, жодної віри цим заявам нема, по-друге, регламент Верховної Ради містить безліч можливостей провалити в другому читанні будь-які зміни", - заявили у спільноті.
Чем сильнее противоречия, тем шире улыбка у *****. Наши правители надеются, что у него рожа треснет?