Штрафы за нарушение языкового закона будут бить не столько по карману бизнеса, сколько по репутации, - Креминь

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь сообщил, что огромное количество заведений, оказывающих услуги, уже давно перешли на обслуживание государственным языком.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Креминь отметил, что за нарушение субъектами хозяйствования соответствующих норм Законом предусмотрены штрафные санкции.

"Секретариат Уполномоченного может осуществлять внеплановые мероприятия контроля за нарушениями языкового закона. Если такие нарушения в течение года будут повторяться и иметь системный характер, мы имеем право налагать штраф. Казалось бы, кому-то эта сумма невелика (от 5100 до 6800 грн), но она будет бить не столько по карманам бизнеса, сколько - по репутации. А это как раз то, что нарабатывается годами", - подчеркнул языковой омбудсмен.

В то же время Креминь отметил, что главное задание - не штрафовать, а максимально помочь сфере обслуживания подготовиться к 16 января 2021, провести информационную и разъяснительную работу.

Напомним, в начале декабря языковой омбудсмен напомнил, что с 16 января 2021 года сфера обслуживания должна перейти исключительно на украинский язык обслуживания.

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