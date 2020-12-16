Протест ФОПов: на Майдане новые конфликты митингующих с полицией из-за палаток и пенопласта. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На Майдане Незалежности в Киеве продолжается протест предпринимателей.

Об этом пишет УНИАН, передает Цензор.НЕТ.

К предпринимателям подошли полицейские диалога и заявили, что кто-то из них якобы вызвал полицейских из-за провокации беспорядков в их среде. На это участники акции заверили, что у них все хорошо и в помощи полиции они не нуждаются. После этого количество правоохранителей возле митингующих увеличилось. Участники акции убеждены, что полиция хочет разгромить их импровизированную кухню и отобрать электрогенератор, с помощью которого они готовят себе чай. Сейчас предприниматели окружили кольцом свою кухню, чтобы не позволить ее уничтожить.

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Протестующие привезли на Майдан дополнительные палатки, генератор и листы пенопласта, чтобы на них сидеть. Полицейские подошли к стелле, где протестующие постелили "матрасы", и выключили генератор, после чего их обступили люди. Часть полицейских, пользуясь моментом, сорвала несколько палаток и забрала пенопласт. Это спровоцировало небольшую стычку, в результате которой никто не пострадал, пишет Бабель.



