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54% украинцев не согласны вернуться во времена Януковича, 32% - хотели бы, - опрос "Центра Разумкова"

54% украинцев не согласны вернуться во времена Януковича, 32% - хотели бы, - опрос

67% украинцев считают, что события в Украине развиваются в неправильном направлении, тем не менее больше половины не хотели бы вернуться во времена до 2014 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на опрос Центра Разумкова.

"Лишь 16,5% респондентов считают, что события в Украине развиваются в правильном направлении, 67% - что события развиваются в неправильном направлении. В конце прошлого года эти показатели составляли соответственно 44% и 36% (то есть относительное большинство считало, что страна движется в правильном направлении)", - говорится в результатах.

Подавляющее большинство (71%) опрошенных заявили, что в течение 2020 года ситуация в стране в целом ухудшилась, лишь 3% придерживаются мнения, что она улучшилась, а 20% - что она не изменилась. В конце прошлого года на ухудшении ситуации отмечали 29% опрошенных, на улучшении - 14%, а 47% считали, что в течение 2019 года она не изменилась.

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Чаще всего граждане указывают на ухудшение ситуации в таких сферах: уровень цен и тарифов (на ухудшение ситуации указали 81%), экономическое положение страны (76%), уровень стабильности (74%), здравоохранение (72%), уверенность в завтрашнем дне (69%), уровень благополучия семьи (64%), отношение к власти (64%), социальная защита (57%), отношении власти к гражданам (56%), оплата труда (56%), образование (51%), пенсионное обеспечение (50%), ситуация с преступностью (49%), соблюдение законности государственными служащими (46%).

Также снизился уровень оптимизма украинцев: 19% украинцев верят, что Украина способна преодолеть существующие проблемы и трудности в течение ближайших нескольких лет, 51% считают, что сможет преодолеть проблемы в более отдаленной перспективе, а 18% - что страна не способна преодолеть существующие проблемы (остальные не определились). В конце 2019 года эти показатели составляли соответственно 28%, 50% и 11%.

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Несмотря на негативную оценку нынешней ситуации в стране, большинство граждан не хотели бы вернуться в Украину, какой она была до 2014 года. Так, отрицательный ответ дали 54% респондентов, хотели бы вернуться - 32%, остальные не определились.

Исследование проводилось Центром Разумкова с 4 по 9 декабря 2020 года методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

майдан (4142) опрос (2826) Центр Разумкова (229)


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Топ комментарии
+31
Господи, да откуда у нас столко инфантильных дебилов-то ?
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16.12.2020 17:00
+20
Интересно, a какой процент украинцев согласился бы вернуться к времени Полтавской Битвы и порешать все будущие проблемы там?
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16.12.2020 17:02
+19
54% украинцев не согласны вернуться во времена Януковича, 32% - хотели бы, - опрос "Центра Разумкова" - Цензор.НЕТ 443
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16.12.2020 17:04
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Правила форума Совет форумчан
Господи, да откуда у нас столко инфантильных дебилов-то ?
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16.12.2020 17:00 Ответить
Интересно, a какой процент украинцев согласился бы вернуться к времени Полтавской Битвы и порешать все будущие проблемы там?
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16.12.2020 17:02 Ответить
Ну тогда во времена Юрия Долгорукова. Неплохо было бы сорвать основание одного городка в мокшанских болотах ))
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16.12.2020 17:05 Ответить
Хан Узбек не согласен.

Но ваша проблема решается просто гуманитарной помощью в виде презерватива для Владимира Мономаха.
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16.12.2020 17:20 Ответить
https://censor.net/ru/user/453814 Подскажи, Ваня,а где князь Долгорукий погребен? И еще. А где болот больше, в Мордовии, или в Киевской области?))))
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16.12.2020 17:33 Ответить
Ты,кацап,не виляй.Где б ни был погребен,это не отрицает факта,что киевский князь основывал Московию.И неважно,где больше болот,важно что Киев уже был,когда мокши из болот вылазили.Теперь они отмылись,отожрались,и пытаються оспаривать первенство в истории.Если б хоть это...
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16.12.2020 20:52 Ответить
это как раз результат полоскания мозгов Ньюс ваном и его "звезды" Лукаш и Бандаренки. 112, Зиком,
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16.12.2020 17:43 Ответить
Давайте зануремось глибше, і зпитаємо який відсоток українців хоті би зпалити в 1147 році, поселення яке звалося Москва. Я гадаю, що бажаючих набереться багато.🙂
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16.12.2020 19:39 Ответить
А смысл? Хан Гирей палил, и шо? Козаки Катеринке Крым воевали, Нахимовцы Николаю Палкину флот бусурманский топили, а Холодному Яру всё равно пришлось с красной чумой в меньшинстве воевать.
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16.12.2020 22:21 Ответить
Бидосик, пили видосик!
Рейтинг падает!
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16.12.2020 17:39 Ответить
Опрос провели в ОРДЛО !!!
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16.12.2020 17:03 Ответить
ні, тких і в Європі валом.
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16.12.2020 18:17 Ответить
Що за дурні запитання від "центру корабельних сосон"? - часи януковоча вже настали.
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16.12.2020 17:03 Ответить
Так вони і питають - скільки відсотків цьому раді?
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16.12.2020 17:06 Ответить
ага маніпуляція якась дитяча

"Людям не подобається те що зараз, а до Януковича все одно вертаться не хочуть")

- Нешановні оце шо зараз і є "поверенення до часів Януковича".
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16.12.2020 17:08 Ответить
Так может быть этим 32% в Лугандоне немножко пожить, авось протрезвеют быстрее?
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16.12.2020 17:04 Ответить
67% украинцев считают, что события в Украине развиваются в неправильном направлении, тем не менее больше половины не хотели бы вернуться во времена до 2014



а шо значит отето ваше - "тем не менее"? - Сейчас не возвращаются времена януковича?
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16.12.2020 17:04 Ответить
54% украинцев не согласны вернуться во времена Януковича, 32% - хотели бы, - опрос "Центра Разумкова" - Цензор.НЕТ 443
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16.12.2020 17:04 Ответить
"Чтоб с ума сойти, надо ум иметь!"
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16.12.2020 21:52 Ответить
а на рассее, если кто и приходит в сознание - сразу прикладом в стойло.
Тем она и отличается от цивилизации людей. Вот и Китай с нее заразился, теперь несогласных там - сразу на органы и на удобрения.
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16.12.2020 22:26 Ответить
Уже даже самые упоротые Зебанаты понимают , что таки будет хуже ! Ещё попляшут, под дудку порнушута , холуя рашистов
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16.12.2020 17:05 Ответить
https://biz.censor.net/news/3237277/otsenka_investitsionnogo_klimata_biznesom_upala_do_urovnya_vremen_yanukovicha_eba
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16.12.2020 17:06 Ответить
Дефолт?
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16.12.2020 17:15 Ответить
А для чого ж беня бубу до влади привів?
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16.12.2020 17:16 Ответить
Считаю, что Зеля прекрасно справляется с возложенными на него обязанностями! -- Политик мирового масштаба -- ...не припомню другого такого, шоб за год ухайдокал свободную, развивающуюся, воюющую с Россией страну... -- войдёт в Анналы, хоть и через аналы!
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16.12.2020 17:29 Ответить
а 73 % готові повернутись в совок по дешеву ковбасу і жили дружно !
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16.12.2020 17:06 Ответить
Сама постановка такого вопроса является прокацапской провокацией. Это к вопросу о том, кто эти "социологи". Поставьте вопрос так "Кто за то, чтобы повесить бубачку на кишках бени?" И посмотрите на результат.
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16.12.2020 17:08 Ответить
А яка різниця між правлінням шлепера і зе? І тоді і зараз уряд призначає *****,тобто різниці ніякої.
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16.12.2020 17:08 Ответить
Про СССР уже даже нет вопросника . Кто хочет почти что нет , а молодые не знают к чему возвращаться.К янеку понемножку возвращаемся.
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16.12.2020 17:10 Ответить
Молодые деградировали так , что им через Медведчука канале в уши залили как было хорошо в ссср
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16.12.2020 17:14 Ответить
Да при ссср было хорошо Но не Всем . Жила только номенклатура и сейчас живет Феофании тому подобное. Каналы полощут молодежь , но это деньги выброшенные на ветер.Все сидят в других местах и черпают совсем другую информацию. Прояснилось когда закодировали каналы . Оказалось , что их никто не смотрит.
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16.12.2020 17:23 Ответить
У мене є одне просте питання, яке ставить в тупік фанатів совка - чому в ссср не можна було купити іномарку чи комп'ютер?
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16.12.2020 17:43 Ответить
Без комментариев и так все понятно.
54% украинцев не согласны вернуться во времена Януковича, 32% - хотели бы, - опрос "Центра Разумкова" - Цензор.НЕТ 6132
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16.12.2020 17:47 Ответить
Та не тільки Це , - А Нічого. Тільки прикрить зад , хліб і молоко и ржава риба.
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16.12.2020 17:48 Ответить
Можно было компьютер купить. Мне родители два Спектрума купили, с завода. Более того пионеры в кружке электроники сами паяли эти компьютеры.
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16.12.2020 18:00 Ответить
Це який рік? 1989-1990? Ну в 1990 вже і ІВМ 286 в совок возити почали...
А так на заході ПК були у вільному продажу з 1979 року, мобільні телефони і компакт-диски - з 1983 року...

А відеомагнітофони на Заході продавали з кінця 60-х, а мікрохвильові печі і пральні машини автоматичні - з кінця 50-х!

Про те, що у США уже в 50-х роках в бюджетні Форд і Шевроле ставили кондиціонер і коробку-автомат, я вже промовчу...
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16.12.2020 18:09 Ответить
Годы точно не помню. Но где-то так.
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16.12.2020 18:17 Ответить
>Ну в 1990 вже і ІВМ 286 в совок возити почали...

всё верно. Только у вас это звучит словно они продавались в магазине "промтовары" и любой мог купить.
Во-первых, это только предприятия могли купить, во-вторых, они стоили от 20 до 40 ТЫСЯЧ(!!!) рублей, притом что машина стоила 5000.
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16.12.2020 18:25 Ответить
Ну да, їх возили перважно не приватним покупцям, а на підприємства...
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16.12.2020 18:32 Ответить
1) Не звезди. Два Спектрупа, ага. Почему не 5? Никакой компьютер купить было нельзя в принципе, они просто не продавались. Программируемый калькулятор в конце 80-х типа МК-52 действительно появился в продаже. Стоил правда больше 100 рублей и купить его могли позволить только дети номенклатуры.
2) Спаять теоретически действительно можно было, схема публиковалась в журнале "Техника молодёжи". Частями, т.е. раз в месяц можно было следующую часть увидеть. Но никакие пионеры, естественно, это не паяли в кружке электроники, так как соответствующие микросхемы было достать абсолютно нереально. Ни в каком магазине они не продавались никогда и единственный вариант "пионерам в кружке электроники" это спаять - это если руководитель этого кружка лично работал на соответствующем заводе и мог договориться.

Не вешай лапшу людям на уши, ********. Сам сам явно и дня в совке не прожил
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16.12.2020 18:22 Ответить
Я не вру. Кстати, МК-52 у меня тоже был. И я сам занимался в кружке электроники и видел как пионеры паяют Спектрумы и работают с осциллографом. Запорожье. Я даже могу указать в каком помещении находился тот кружок электроники.
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16.12.2020 18:39 Ответить
Эх, тимошенко на вас нет.
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16.12.2020 17:22 Ответить
К Сожалению Была . И на майдане на каляске Ездила и сейчас вступила в ширку с Медведчуком. Архивы не Горят.
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16.12.2020 17:25 Ответить
Манафорт - Жив!
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16.12.2020 17:29 Ответить
Украина это матрица ! Украинцы голосуют за пророссийских воров которые их обворовуют и самое главное делают все , что бы украинцы деградировали . Быдло для России в самый раз нужно
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16.12.2020 17:11 Ответить
А, что разве банда януковоща куда-то уходила? Как была у власти 6 лет, так и осталась.
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16.12.2020 17:15 Ответить
Не 6 а 1,5. Сейчас возвращается в полном составе. Азирова с Пшонкой только не хватает остальные уже вернулись.
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16.12.2020 17:44 Ответить
То ото б так і казали так: «Хотім Януковіча».
А не: «Ми протів баригі, потому чьто: «убіл брата! ліпецкся хфабріка! соя ! офшори !»
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16.12.2020 17:23 Ответить
ВОТ СТОЛЬКО ИДИЁТОВ ЖИВУТ В НАШЕЙ ВЕЛИКОЙ СТРАНЕ !
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16.12.2020 17:30 Ответить
ещё есть резерв
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16.12.2020 17:32 Ответить
ОНИ ХОТЯТ ДОЛЛАР ПО ПЯТЬ ЧТОБ ВЛАСТЬ ПО ЧЕРНОМУ ВОРОВАЛА ЧТОБ БЫЛ БАНДИТСКО - МЕНТОВСКИЙ БЕСПРЕДЕЛ ЧТОБ БЕЗО ВСЯКИХ ПРИЧИН ТЕБЯ УБИЛИ И ОТОБРАЛИ БИЗНЕС ЧТОБ ОТ ТЕБЯ НИЧТО НЕ ЗАВИСИЛО В ЭТОЙ СТРАНЕ А САМОЕ ГЛАВНО ЧТОБ ДАВАЛИ ПО СТОПЯТЬДЕСЯТ БАКСОВ ЗАРПЛАТУ И ЧТОБ ТЫ НИКУДА НЕ ДЕРГАЛСЯ И НЕ ВОНЯЛ ! БЫДЛО И ЕСТЬ БЫДЛО !
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16.12.2020 17:36 Ответить
так и сейчас убивают просто так и отбирают бизнес.
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16.12.2020 17:42 Ответить
Мало. Зебилы должны страдать по настоящему.
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16.12.2020 18:00 Ответить
Как-то верю центру разумкова . Самый честный центр и опросы унего всегда интересные . Для психических больниц правда
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16.12.2020 17:39 Ответить
. одно ворье сменило другое
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16.12.2020 17:43 Ответить
Один знакомый с женой работают в известной страховой компании. Во времен енакиевского хряка крупные компании "добровольно" (по команде) страховали у них свой автотранспорт и сотрудников. Некоторые автоперевозчики на межобластных маршрутах тоже были их клиенты. Золотые времена! Когда открылся безвиз, знакомые - возмущенно - "кому он нужен, ваш безвиз?!! мы и так могли всегда купить визу в любую страну!"
Ничего не меняется: сыт голодному не верит. Словно две страны 25 и 73 процента.
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16.12.2020 17:44 Ответить
А чо є питання про повернення в часи Яника у різних опитуваннях, але немає про повернення в часи Юща, коли було 7-8% росту ВВП і середня зарплата по Києву під 1000 доларів?
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16.12.2020 17:45 Ответить
Про часи Ющенка взагалі не ******* згадувати. Бо порівняння буде не на користь Порошенка, чи Зеленського. І не на користь партнерів Зеленського - банди мдведчука.
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16.12.2020 17:48 Ответить
Там буде порівняння ні на чию користь, бо в 2006-2008 ми жили найкраще за всю нашу історію! Простий приклад: в 2008 купили 620 тис. нових машин (саме нових, не блях!), при Янику купували по 200-300 тис., в 2019 - 88 тис. А це найкращий показник добробуту народу!
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16.12.2020 17:50 Ответить
А чому в часи Януковича? Чому не в часи Ющенка? Як на мене, найбільше зростання відбувалося саме в часи Ющенка. А що Ющенко дав свободу слова, і його заплювали... Так така демократія і є. Янукович пару років проїхав на бензині, який залив у баки Ющенко. Коли ресурси закінчилися, пішов на поклон до путіна.
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16.12.2020 17:46 Ответить
Саме так! При Ющі були чудові 7-8% росту ВВП, при Янику уже в 2012 ВВП рости перестав...
При Ющі були рекордні 10-11 млрд. іноземних інвестицій на рік, у 2019 - всього 2 млрд., тобто на рівні часів Кучми!

При Ющі ввели допомогу при народженні дитини, забрали в Ахмета Криворіжсталь, ввели мораторій на перевірки малого бінесу (і не чмирили ФОПи, як Азіров і Шмигаль!). А ще при Ющі відбудували палаци Чигирина і Батурина, створили Мистецький Арсенал і купу арт-фестів, ввели український дубляж кіно - справжнє культурне відродження було!

Але ж нашому мудрому наріду цього виявилося мало і вони вирішили обрати зека...
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16.12.2020 17:54 Ответить
У 2004 році практично всі землі пустували. Суцільні бур'яни. Лиш де-не-де було засіяне поле. А у 2006 році жодного клаптика землі не було незасіяного. Те, що сьогодні Україна є світовим аграрним лідером, заслуга саме влади Ющенка. Якби не влада Ющенка, то на чому б нинішня влада варила бабло?
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16.12.2020 19:51 Ответить
Та багато чого згадувати можна... І різке підняття мінімальної зарплати на 50%,а пенсії в 2 рази вже весною 2005... І скорочення служби в армії до року і поступовий перехід до контрактної армії...
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16.12.2020 20:00 Ответить
І ще, навіть у страшну світову кризу гривня при Ющі впала всього лиш з 5 до 8... Бо Ющенко сам ж банкір і в Нацбанку тоді люди з його команди були!
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16.12.2020 18:01 Ответить
Януковича усюди ліплять...ви спитайте скільки людей хотіло б повернутися на початок 2019 р ?
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16.12.2020 17:49 Ответить
Это низя. Это порушит все иллюзии.
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16.12.2020 17:58 Ответить
А я б у 2007-2008 хотів би повернутися, коли мав 1200 зелені зарплати - і це зразу після вузу!
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16.12.2020 17:59 Ответить
Зебилам деньги не нужны. Им "Скотов" по Г+Г вполне хватает.
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16.12.2020 18:02 Ответить
Я в школі навчався в 1966-1976 роках. Золоті часи! Всі згадують з ностальгією! А коли комусь нагадую, що він літом ходив босяка, навесні, та восени - в кирзяках, а взимку - у валянках, запал затихає. А що до школи половина учнів класів ходили у куфайках, про те слухати не хочуть. Не хочуть слухати, що цукерки їли тільки на новий рік, перше травня, і сьоме листопада. В подарунках біли всякі карамельки, і кілька шоколадних. М'ясо було тільки домашнє, але його бачили лише по святах. Коли це нагадую, то слухати не хочуть. Я їм фотками тикаю, не хочуть дивитися. Кажуть, що все одно у всіх всього було повно. І що то були найкращі часи.
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16.12.2020 18:01 Ответить
Однако не следует столь радикально запугивать поколение повидавшее свет опосля "союза нерушимого".. В рсфср такое было возможно,а Украина в брежневском"застое"была самодостаточной и конфет шоколадных и мяса(рыночного)было вдосталь дабы не только по праздникам его отведывать..
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16.12.2020 19:58 Ответить
Владе, скільки вам років? Не було ніякого "ізобілія". Щось можна було купити в мегаполісах. В "закритих" спецмагазинах. А основна маса жила в селах, та райцентрах. Де ніяких ОРСів не було. Було повно бормотухи, та кільки в тогматі. А ще - плавлених сирків по 14 копійок. Тільки вони завжди були волохаті від цвілі.
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16.12.2020 21:21 Ответить
Ось так і є ...Всяка бидлота до влади а патріотам -зась ..
..
54% украинцев не согласны вернуться во времена Януковича, 32% - хотели бы, - опрос "Центра Разумкова" - Цензор.НЕТ 5913 ..
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16.12.2020 18:07 Ответить
Ось ці 32% і є той якір, який не дозволяє вирватися Україні з міцних обіймів совкових скреп.
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16.12.2020 18:22 Ответить
Вот этим 32% "украинцев" и открыта прямая дорога на новую родину Яныка - в Кацапию. Чего же они , бедненькие, так страдают в Украине по дружку обнуленного. Перышко всем в задницу на дорогу в один конец. Овощ встретит их на их будущей родине хлебом с солью. А украинцы, наконец-то, вздохнут свободно и займутся делами, чтобы сделать Украину действительно цивилизованным европейским государством.
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16.12.2020 21:05 Ответить
Не знаю где вы получали по 1000-1200 зелёными, а я получал 400-450. И это было больше чем средняя зарплата.
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16.12.2020 21:47 Ответить
якшо людям далі будуть промивати мозги медвечікувськими каналами,то через рік народ український запросить яника назад...
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16.12.2020 23:58 Ответить
 
 