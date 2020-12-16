54% украинцев не согласны вернуться во времена Януковича, 32% - хотели бы, - опрос "Центра Разумкова"
67% украинцев считают, что события в Украине развиваются в неправильном направлении, тем не менее больше половины не хотели бы вернуться во времена до 2014 года.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на опрос Центра Разумкова.
"Лишь 16,5% респондентов считают, что события в Украине развиваются в правильном направлении, 67% - что события развиваются в неправильном направлении. В конце прошлого года эти показатели составляли соответственно 44% и 36% (то есть относительное большинство считало, что страна движется в правильном направлении)", - говорится в результатах.
Подавляющее большинство (71%) опрошенных заявили, что в течение 2020 года ситуация в стране в целом ухудшилась, лишь 3% придерживаются мнения, что она улучшилась, а 20% - что она не изменилась. В конце прошлого года на ухудшении ситуации отмечали 29% опрошенных, на улучшении - 14%, а 47% считали, что в течение 2019 года она не изменилась.
Чаще всего граждане указывают на ухудшение ситуации в таких сферах: уровень цен и тарифов (на ухудшение ситуации указали 81%), экономическое положение страны (76%), уровень стабильности (74%), здравоохранение (72%), уверенность в завтрашнем дне (69%), уровень благополучия семьи (64%), отношение к власти (64%), социальная защита (57%), отношении власти к гражданам (56%), оплата труда (56%), образование (51%), пенсионное обеспечение (50%), ситуация с преступностью (49%), соблюдение законности государственными служащими (46%).
Также снизился уровень оптимизма украинцев: 19% украинцев верят, что Украина способна преодолеть существующие проблемы и трудности в течение ближайших нескольких лет, 51% считают, что сможет преодолеть проблемы в более отдаленной перспективе, а 18% - что страна не способна преодолеть существующие проблемы (остальные не определились). В конце 2019 года эти показатели составляли соответственно 28%, 50% и 11%.
Несмотря на негативную оценку нынешней ситуации в стране, большинство граждан не хотели бы вернуться в Украину, какой она была до 2014 года. Так, отрицательный ответ дали 54% респондентов, хотели бы вернуться - 32%, остальные не определились.
Исследование проводилось Центром Разумкова с 4 по 9 декабря 2020 года методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.
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Но ваша проблема решается просто гуманитарной помощью в виде презерватива для Владимира Мономаха.
Рейтинг падает!
"Людям не подобається те що зараз, а до Януковича все одно вертаться не хочуть")
- Нешановні оце шо зараз і є "поверенення до часів Януковича".
а шо значит отето ваше - "тем не менее"? - Сейчас не возвращаются времена януковича?
Тем она и отличается от цивилизации людей. Вот и Китай с нее заразился, теперь несогласных там - сразу на органы и на удобрения.
А так на заході ПК були у вільному продажу з 1979 року, мобільні телефони і компакт-диски - з 1983 року...
А відеомагнітофони на Заході продавали з кінця 60-х, а мікрохвильові печі і пральні машини автоматичні - з кінця 50-х!
Про те, що у США уже в 50-х роках в бюджетні Форд і Шевроле ставили кондиціонер і коробку-автомат, я вже промовчу...
всё верно. Только у вас это звучит словно они продавались в магазине "промтовары" и любой мог купить.
Во-первых, это только предприятия могли купить, во-вторых, они стоили от 20 до 40 ТЫСЯЧ(!!!) рублей, притом что машина стоила 5000.
2) Спаять теоретически действительно можно было, схема публиковалась в журнале "Техника молодёжи". Частями, т.е. раз в месяц можно было следующую часть увидеть. Но никакие пионеры, естественно, это не паяли в кружке электроники, так как соответствующие микросхемы было достать абсолютно нереально. Ни в каком магазине они не продавались никогда и единственный вариант "пионерам в кружке электроники" это спаять - это если руководитель этого кружка лично работал на соответствующем заводе и мог договориться.
Не вешай лапшу людям на уши, ********. Сам сам явно и дня в совке не прожил
А не: «Ми протів баригі, потому чьто: «убіл брата! ліпецкся хфабріка! соя ! офшори !»
Ничего не меняется: сыт голодному не верит. Словно две страны 25 и 73 процента.
При Ющі були рекордні 10-11 млрд. іноземних інвестицій на рік, у 2019 - всього 2 млрд., тобто на рівні часів Кучми!
При Ющі ввели допомогу при народженні дитини, забрали в Ахмета Криворіжсталь, ввели мораторій на перевірки малого бінесу (і не чмирили ФОПи, як Азіров і Шмигаль!). А ще при Ющі відбудували палаци Чигирина і Батурина, створили Мистецький Арсенал і купу арт-фестів, ввели український дубляж кіно - справжнє культурне відродження було!
Але ж нашому мудрому наріду цього виявилося мало і вони вирішили обрати зека...
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