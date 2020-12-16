54% украинцев не согласны вернуться во времена Януковича, 32% - хотели бы, - опрос "Центра Разумкова"

67% украинцев считают, что события в Украине развиваются в неправильном направлении, тем не менее больше половины не хотели бы вернуться во времена до 2014 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на опрос Центра Разумкова.

"Лишь 16,5% респондентов считают, что события в Украине развиваются в правильном направлении, 67% - что события развиваются в неправильном направлении. В конце прошлого года эти показатели составляли соответственно 44% и 36% (то есть относительное большинство считало, что страна движется в правильном направлении)", - говорится в результатах.

Подавляющее большинство (71%) опрошенных заявили, что в течение 2020 года ситуация в стране в целом ухудшилась, лишь 3% придерживаются мнения, что она улучшилась, а 20% - что она не изменилась. В конце прошлого года на ухудшении ситуации отмечали 29% опрошенных, на улучшении - 14%, а 47% считали, что в течение 2019 года она не изменилась.

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Чаще всего граждане указывают на ухудшение ситуации в таких сферах: уровень цен и тарифов (на ухудшение ситуации указали 81%), экономическое положение страны (76%), уровень стабильности (74%), здравоохранение (72%), уверенность в завтрашнем дне (69%), уровень благополучия семьи (64%), отношение к власти (64%), социальная защита (57%), отношении власти к гражданам (56%), оплата труда (56%), образование (51%), пенсионное обеспечение (50%), ситуация с преступностью (49%), соблюдение законности государственными служащими (46%).

Также снизился уровень оптимизма украинцев: 19% украинцев верят, что Украина способна преодолеть существующие проблемы и трудности в течение ближайших нескольких лет, 51% считают, что сможет преодолеть проблемы в более отдаленной перспективе, а 18% - что страна не способна преодолеть существующие проблемы (остальные не определились). В конце 2019 года эти показатели составляли соответственно 28%, 50% и 11%.

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Несмотря на негативную оценку нынешней ситуации в стране, большинство граждан не хотели бы вернуться в Украину, какой она была до 2014 года. Так, отрицательный ответ дали 54% респондентов, хотели бы вернуться - 32%, остальные не определились.

Исследование проводилось Центром Разумкова с 4 по 9 декабря 2020 года методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.