Впервые уровень доверия к Разумкову выше, чем к Зеленскому, - опрос Центра Разумкова
Украинцы в основном не доверяют политикам. В то же время, впервые уровень доверия к председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову выше, чем к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 4 по 9 декабря, информирует Цензор.НЕТ.
Так, большинство респондентов выражают недоверие ко всем политикам, чья фамилия была представлена в опроснике. Однако несколько чаще по сравнению с другими политиками доверие выражается Разумкову (ему доверяют 35% опрошенных, однако не доверяют - 52%), мэру Киева Виталию Кличко (соответственно 30% и 59,5%) и Зеленскому (соответственно 30% и 64%).
Отмечается, что при этом впервые уровень доверия к Разумкову превысил доверие к президенту Зеленскому.
Доверие лидеру партии "Сила и честь" Игорю Смешко выразили 24% опрошенных (не доверяют ему 53,5%), экс-премьеру Владимиру Гройсману - соответственно 24% и 65%, лидеру партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрию Бойко - соответственно 22% и 70%, лидеру партии "Гражданская позиция" Анатолию Гриценко - соответственно 20,5% и 62%, пятому президенту Петру Порошенко - соответственно 20% и 74%, лидеру ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко - соответственно 17% и 76%, главе политсовета "ОПЗЖ" Виктору Медведчуку - соответственно 16% и 77,5%, представителю Всеукраинского объединения "Свобода" Руслану Кошулинскому - соответственно 15% и 54%, главе МВД Арсену Авакову - соответственно 14% и 75%, экс-президенту Грузии Михеилу Саакашвили - соответственно 14% и 76%, нынешнему премьер-министру Денису Шмыгалю - соответственно 13% и 70%, лидеру Блока Вилкула "Украинская перспектива" Александру Вилкулу - соответственно 12% и 63%, лидеру Радикальной партии Олегу Ляшко - соответственно 12% и 81%, руководителю Офиса президента Андрею Ермаку - соответственно 11% и 63%, генпрокурору Ирине Венедиктовой - соответственно 8% и 63%.
Среди государственных и общественных институтов чаще всего доверие выражается Вооруженным силам Украины (им доверяют 69% опрошенных), волонтерским организациям (66%), Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (64%), церкви (62%), добровольческим батальонам (59%), Государственной пограничной службе (58%), главе города (поселка, села), в котором проживает респондент (58%), Национальной гвардии Украины (55%), в совету города (поселка, села), в котором проживает респондент (52%), СМИ Украины (48%) и общественным организациям (46%).
В то же время недоверие чаще украинцы высказывают СМИ России (не доверяют им 80% опрошенных), чиновникам (78%), судам (77%), Верховной Раде (76%), правительству Украины (75%), коммерческим банкам (73%), политическим партиям (72%), ВАКС (70%), Конституционному суду Украины (70%), НАБУ (70%), САП (70%), прокуратуре (70%), Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции (70%), Верховному суду (68%), местным судам (67%), президенту Украины (62%), Национальному банку Украины (61,5%), Национальной полиции (52%), профсоюзам (52%), СБУ (47%).
Исследование проводилось методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2 018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и Крыма по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям.
Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.
Социологическое исследование выполнено в рамках исследовательского проекта Центра Разумкова "Украина-2020-2021: неоправданные ожидания, неожиданные вызовы".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
однозначно
Плоской планете - 6700 лет - верим! Небо это "твердь" - верим!
Хочуть перегрупуватись на парламентсько-президенстьске правління.........
Зав"язка ЗеЄ народ зає...
Тим більше Зе на Беню туп ногою - ось і незабарилась відповідь........... Та й ВПх-лалала незадоволений.....тиснуть на нього і тиснуть через Крим , а Зе мовчить та ще й має наглість скалитись.
Цікаво його закриють чи у дурку посадять.
А вообще то следует заметить, что у нас нет ни одного политика, кому бы доверяли больше чем не доверяли. Это говорит о том, что наша политическая система очень гнилая. Так как эта система выдвигает гнилых политиков.
Ещё бы у бабушки Разумкова спросили бы...
Каждый нормальный украинец любит свой народ. Он может считать, что народ ошибается, но никогда не будет считать его деб-льным. Только абсотный мерзавец может считать свой народ народ деб-льным.
Но это не значит, что этот "опрос" заварил сам центр Разумкова. Похоже, что на Разумкова ставит кукловод беня, на случай ухода ЗЕ. Вся команда СН гнилая. И все должны уйти.
Але мене абсолютно не цікавить подальша доля Зеленського. Треба розуміти, що після нього доведеться стикнутися в жорсткому протистоянні з проросійськими запроданцями, які виросли і зміцніли саме за час правління Зеленського і за активного сприяння його оточення, яке він позичив у Януковича. Прибирати за ним знову доведеться важко, довго і боляче. Відновлювати теж.
Володимир Ар'єв, FB
Якщо буде Ваша ласка, допоможіть мені оплатити адвоката для вирішення мого подальшого життя (скільки можливо), а то колектори вже набридають і погрожують (вже не знаю що робити)..
Хто може допомогти будь-ласка допоможіть, номер карти 5375-4141-1414-8009.
Дякую за розуміння та гарного Вам дня!!!..................