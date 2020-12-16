"Впервые уровень доверия к Разумкову выше, чем к Зеленскому, - опрос Центра Разумкова"

Украинцы в основном не доверяют политикам. В то же время, впервые уровень доверия к председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову выше, чем к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 4 по 9 декабря, информирует Цензор.НЕТ.

Так, большинство респондентов выражают недоверие ко всем политикам, чья фамилия была представлена в опроснике. Однако несколько чаще по сравнению с другими политиками доверие выражается Разумкову (ему доверяют 35% опрошенных, однако не доверяют - 52%), мэру Киева Виталию Кличко (соответственно 30% и 59,5%) и Зеленскому (соответственно 30% и 64%).

Отмечается, что при этом впервые уровень доверия к Разумкову превысил доверие к президенту Зеленскому.

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Доверие лидеру партии "Сила и честь" Игорю Смешко выразили 24% опрошенных (не доверяют ему 53,5%), экс-премьеру Владимиру Гройсману - соответственно 24% и 65%, лидеру партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрию Бойко - соответственно 22% и 70%, лидеру партии "Гражданская позиция" Анатолию Гриценко - соответственно 20,5% и 62%, пятому президенту Петру Порошенко - соответственно 20% и 74%, лидеру ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко - соответственно 17% и 76%, главе политсовета "ОПЗЖ" Виктору Медведчуку - соответственно 16% и 77,5%, представителю Всеукраинского объединения "Свобода" Руслану Кошулинскому - соответственно 15% и 54%, главе МВД Арсену Авакову - соответственно 14% и 75%, экс-президенту Грузии Михеилу Саакашвили - соответственно 14% и 76%, нынешнему премьер-министру Денису Шмыгалю - соответственно 13% и 70%, лидеру Блока Вилкула "Украинская перспектива" Александру Вилкулу - соответственно 12% и 63%, лидеру Радикальной партии Олегу Ляшко - соответственно 12% и 81%, руководителю Офиса президента Андрею Ермаку - соответственно 11% и 63%, генпрокурору Ирине Венедиктовой - соответственно 8% и 63%.

Среди государственных и общественных институтов чаще всего доверие выражается Вооруженным силам Украины (им доверяют 69% опрошенных), волонтерским организациям (66%), Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (64%), церкви (62%), добровольческим батальонам (59%), Государственной пограничной службе (58%), главе города (поселка, села), в котором проживает респондент (58%), Национальной гвардии Украины (55%), в совету города (поселка, села), в котором проживает респондент (52%), СМИ Украины (48%) и общественным организациям (46%).

В то же время недоверие чаще украинцы высказывают СМИ России (не доверяют им 80% опрошенных), чиновникам (78%), судам (77%), Верховной Раде (76%), правительству Украины (75%), коммерческим банкам (73%), политическим партиям (72%), ВАКС (70%), Конституционному суду Украины (70%), НАБУ (70%), САП (70%), прокуратуре (70%), Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции (70%), Верховному суду (68%), местным судам (67%), президенту Украины (62%), Национальному банку Украины (61,5%), Национальной полиции (52%), профсоюзам (52%), СБУ (47%).

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Исследование проводилось методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2 018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и Крыма по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям.

Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Социологическое исследование выполнено в рамках исследовательского проекта Центра Разумкова "Украина-2020-2021: неоправданные ожидания, неожиданные вызовы".