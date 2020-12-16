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Впервые уровень доверия к Разумкову выше, чем к Зеленскому, - опрос Центра Разумкова

Впервые уровень доверия к Разумкову выше, чем к Зеленскому, - опрос Центра Разумкова

Украинцы в основном не доверяют политикам. В то же время, впервые уровень доверия к председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову выше, чем к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 4 по 9 декабря, информирует Цензор.НЕТ.

Так, большинство респондентов выражают недоверие ко всем политикам, чья фамилия была представлена в опроснике. Однако несколько чаще по сравнению с другими политиками доверие выражается Разумкову (ему доверяют 35% опрошенных, однако не доверяют - 52%), мэру Киева Виталию Кличко (соответственно 30% и 59,5%) и Зеленскому (соответственно 30% и 64%).

Отмечается, что при этом впервые уровень доверия к Разумкову превысил доверие к президенту Зеленскому.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 54% украинцев не согласны вернуться во времена Януковича, 32% - хотели бы, - опрос "Центра Разумкова"

Доверие лидеру партии "Сила и честь" Игорю Смешко выразили 24% опрошенных (не доверяют ему 53,5%), экс-премьеру Владимиру Гройсману - соответственно 24% и 65%, лидеру партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрию Бойко - соответственно 22% и 70%, лидеру партии "Гражданская позиция" Анатолию Гриценко - соответственно 20,5% и 62%, пятому президенту Петру Порошенко - соответственно 20% и 74%, лидеру ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко - соответственно 17% и 76%, главе политсовета "ОПЗЖ" Виктору Медведчуку - соответственно 16% и 77,5%, представителю Всеукраинского объединения "Свобода" Руслану Кошулинскому - соответственно 15% и 54%, главе МВД Арсену Авакову - соответственно 14% и 75%, экс-президенту Грузии Михеилу Саакашвили - соответственно 14% и 76%, нынешнему премьер-министру Денису Шмыгалю - соответственно 13% и 70%, лидеру Блока Вилкула "Украинская перспектива" Александру Вилкулу - соответственно 12% и 63%, лидеру Радикальной партии Олегу Ляшко - соответственно 12% и 81%, руководителю Офиса президента Андрею Ермаку - соответственно 11% и 63%, генпрокурору Ирине Венедиктовой - соответственно 8% и 63%.

Среди государственных и общественных институтов чаще всего доверие выражается Вооруженным силам Украины (им доверяют 69% опрошенных), волонтерским организациям (66%), Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (64%), церкви (62%), добровольческим батальонам (59%), Государственной пограничной службе (58%), главе города (поселка, села), в котором проживает респондент (58%), Национальной гвардии Украины (55%), в совету города (поселка, села), в котором проживает респондент (52%), СМИ Украины (48%) и общественным организациям (46%).

В то же время недоверие чаще украинцы высказывают СМИ России (не доверяют им 80% опрошенных), чиновникам (78%), судам (77%), Верховной Раде (76%), правительству Украины (75%), коммерческим банкам (73%), политическим партиям (72%), ВАКС (70%), Конституционному суду Украины (70%), НАБУ (70%), САП (70%), прокуратуре (70%), Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции (70%), Верховному суду (68%), местным судам (67%), президенту Украины (62%), Национальному банку Украины (61,5%), Национальной полиции (52%), профсоюзам (52%), СБУ (47%).

Также читайте: Более 40% украинцев считают Зеленского главным разочарованием года, - опрос Центра Разумкова

Исследование проводилось методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2 018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и Крыма по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям.

Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Социологическое исследование выполнено в рамках исследовательского проекта Центра Разумкова "Украина-2020-2021: неоправданные ожидания, неожиданные вызовы".

Автор: 

Зеленский Владимир (20343) опрос (2826) Центр Разумкова (229) Разумков Дмитрий (1520)


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Топ комментарии
+60
Это каламбур ? А что скажет центр Зеленского ?
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16.12.2020 17:08
+49
Центр зеленского скачет по клавишам рояля...
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16.12.2020 17:09
+41
Впервые уровень доверия к Разумкову выше, чем к Зеленскому, - опрос Центра Разумкова - Цензор.НЕТ 2923
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16.12.2020 17:11
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Страница 2 из 2
всі вони зрадники, а де закони для нації? знову олігархи нам готують провокацію на вибори а вибори без вибора
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16.12.2020 17:42 Ответить
Олігархічні клани тримають народ України в тонусі, щоб недай боже на наступні вибори лохторат не проголосував за "нерейтингових".
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16.12.2020 18:10 Ответить
Хто б дивувавсь. Цей "центррозумкова" в опросниках перед місцевими Юля навіть не входила в п'ятірку, а у неї друге місце виявилось. Коротше віримо цьому "центру"
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16.12.2020 17:43 Ответить
Іван , як прокоментуєш те що Жуля вперше за багато років , проголоcувала за бюджет .? Бюджет - злочинної( з твоїх слів) влади .? То Зелю - геть , чи вже ні ?? .
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16.12.2020 18:01 Ответить
Опрашивали тоже Разумкова.
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16.12.2020 17:44 Ответить
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16.12.2020 17:46 Ответить
разумков разумкову око не виклює
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16.12.2020 17:46 Ответить
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16.12.2020 17:49 Ответить
РАЗУМ к OFF...
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16.12.2020 17:54 Ответить
якби опитування проводило б морозиво ласка, то разумков програв би морозиву..
однозначно
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16.12.2020 19:09 Ответить
таки да -- лучше разумков был бы президентом чем шимпан--зе
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16.12.2020 17:49 Ответить
Шив би нас в дурні професійно?
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16.12.2020 18:14 Ответить
К этому тупому решению зеленое быдло и подводят!
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17.12.2020 02:37 Ответить
Разумков - профессиональный скупщик краденого с внешностью китайского болванчика (занимается ломбардами). Представители данной профессии отличаются чудовищной беспринципностью и жестокостью по отношению к людям и люди , если они хоть чуть-чуть не дебилы, тоже не испытывают к скупщикам краденого добрых чувств. Вообще все,кто пришел вместе с Зеленским, должны сгинуть вместе с ним, потому что еще не было более, бездарных, тупых, беспринципных и вороватых политиков, чем они.
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16.12.2020 17:53 Ответить
Это смешно -центр ломбардного удава -хочет выдвинуть своего ломбардного удава в президенты ,а гундосного членограя просто задушить ,а затем проглотить. Зверинец какой то.
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16.12.2020 18:03 Ответить
І найменша недовіра у народу України до націоналістів. В той час як всім вже остогидли порошенки бойки, мертвечуки, тимошенки.
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16.12.2020 18:08 Ответить
Вот только рейтинга у вас,как моя кошка насрала)
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16.12.2020 18:24 Ответить
Сам пью,сам гуляю,сам е+у и сам рожаю.
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16.12.2020 18:09 Ответить
Різниця між ними, як між лайном різної консистенції. Це смаки населення, схильного до копрофагії.
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16.12.2020 18:10 Ответить
церкви (62%), \\\\\\\\

Плоской планете - 6700 лет - верим! Небо это "твердь" - верим!
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16.12.2020 18:15 Ответить
- Нам люди доверяют больше чем бандитам, мы гордимся этим, - отметили в пресс-центре МВД(и немедленно зарыдали)
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16.12.2020 18:18 Ответить
яка дурь!!! що вони курять??
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16.12.2020 18:19 Ответить
А ось це брехня !!! Просто смішно з цього центру, типу розумкова. Немає тут ніякого довіри, слизький тип..
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16.12.2020 18:22 Ответить
Коломойский хочет сменить нам Зеленского на Разумкова?
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16.12.2020 18:47 Ответить
У идоглобализаторов кадры заканчиваются. Скоро начнут собак возле синагоги ловить.
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16.12.2020 23:03 Ответить
Агенты россии в Украине Зеленский и Разумков те же яйца только в профиль. разумков следующий президент? Украинцы умеют сами себя иметь и в хвост и гриву.
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16.12.2020 18:50 Ответить
что в лоб что по лобу...два еврея ..
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16.12.2020 18:51 Ответить
Центр Разумкова !!! Замовив "опрос" на Разумкова !??? КАРЛ...Дімон, це просто - шикардос.
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16.12.2020 18:51 Ответить
Лучше бы спросили ,сколько процентов ,вообще знает кто это такой.Я думаю % 10 населения ,слышали про этого малороса,ломбардного.
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16.12.2020 18:52 Ответить
"Впервые уровень доверия к Разумкову выше, чем к Зеленскому, - опрос Центра Разумкова"
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16.12.2020 18:58 Ответить
Орнул с заголовка конечно...
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16.12.2020 19:23 Ответить
Президенту Украины не доверяют 62%...
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16.12.2020 19:29 Ответить
Пора неотложно проводить внеочередные выборы президента.
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16.12.2020 22:57 Ответить
Ахахаха)))) Зебуїна-наркомана переграє риговський виродок))) Цирк продовжується, але це все ні разу не смішно
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16.12.2020 19:31 Ответить
Так уровень доверия даже к неразумковым выше чем разумковым и шмаркле.
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16.12.2020 20:15 Ответить
Разумкову нет никакого доверия вообще. И кто проводит эти так называемые "опросы"?
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16.12.2020 20:34 Ответить
це так як швейцарські "вчені" кожен рік доводять, що, РАПТОВО, швейцарія - найкраща країна в світі! АХАХАХАХАХ
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16.12.2020 21:06 Ответить
У "слузі господ" повний лопдаун.
Хочуть перегрупуватись на парламентсько-президенстьске правління.........
Зав"язка ЗеЄ народ зає...
Тим більше Зе на Беню туп ногою - ось і незабарилась відповідь........... Та й ВПх-лалала незадоволений.....тиснуть на нього і тиснуть через Крим , а Зе мовчить та ще й має наглість скалитись.
Цікаво його закриють чи у дурку посадять.
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16.12.2020 21:13 Ответить
Разумков? Это который из "Молодых регионов"?
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16.12.2020 21:35 Ответить
Мені цікаво до якої пори "мудрий" народ буде спостерігати за грою обраного ним 95-го квартету?
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16.12.2020 22:13 Ответить
Т.е. жизнь долбойобов ничему не учит. Ожидаемо...
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16.12.2020 22:47 Ответить
Центр Разумкова начинает потихоньку раскручивать Разумкова.
А вообще то следует заметить, что у нас нет ни одного политика, кому бы доверяли больше чем не доверяли. Это говорит о том, что наша политическая система очень гнилая. Так как эта система выдвигает гнилых политиков.
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16.12.2020 22:47 Ответить
Не, ну кто бы сомневался.
Ещё бы у бабушки Разумкова спросили бы...
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16.12.2020 23:17 Ответить
Некая ботоферма истерит, что избиратели деб-лы, не за тех голосуют. Как относится к народу ботоферма, так относится и тот за кого они агитируют. Нахрена нам политик, который от мщения, что не за него проголосовали считает большую часть народа деб-лами. Что касается меня, то я за ЗЕ не голосовал.
Каждый нормальный украинец любит свой народ. Он может считать, что народ ошибается, но никогда не будет считать его деб-льным. Только абсотный мерзавец может считать свой народ народ деб-льным.
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17.12.2020 01:38 Ответить
Кроме того, от того что этот политик ненавидит украинский народ, то должно быть ясно что он не есть этническим украинцем.
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17.12.2020 01:40 Ответить
Это показывает только жадность к власти и деньгам Розумкова. Люди у которых пороки - это нравы, не должны быть у власти страны ибо они не во благо работают и подъем страны, а грабят страну и в убыль и к ухудшениям ведут страну. Во власти должны быть люди, которые видят благо не в личном обогащении, а в обеспечении жизни в стране, чтобы каждый имел возможность себя реализовать. И не нужно помогать каждому человеку, а важно создать систему в которой все институции работают честно. Также, чтобы все уровни жизни человека его сопровождали высшей степени профессионализма все клетки государства - это сильное образование, сильная медицина, сильная безопасность, свобода мысли и реализации, защищенность прав, и тогда люди в стране будут жить по лучшей версии реализации своей природы человеческой - это постоянному развитию разума и реализации. А если допускать людей во власть, которые порочны и которые считают личное обогащение - благом, то они отравленные пороками, потому что деньги - это яд, который отравляет душу. Александр Македонский завоевал все, что можно было и пролил море крови и поработал много и завоевал много и он стремился к большей власти и большим богатствам, а счастлив он не стал, когда все это сделал. И для алчным людям хочется пить с золотых кубков в алмазах, а для людей с чистым духом не важно с чего пить со стакана или набрать воды в ладоши рук и напиться, ибо для человека со здоровым духом не то важно с чего пить, а его задача утолить жажду. А для этих рыгов важно с чего пить и когда мы увидели дом Яныка, в котором золотой унитаз, то это дух отравленный пороками и с жадности они шли на такие извращения, что сложно представить, как сильно порок денег отравил им душу. Все пороки - сладки, и они отравляют душу, будь то деньги, развлечения разные и будь то вместо книги просмотр тв, или будь то - сигарета скуренная вместо спорта, или будь то выпитый стакан алкоголя, потому что пороки такие, что манят и ты думаешь, что чуть-чуть можно и пороки тебя порабощают и твой дух идет к упадку! Нам нужно власть, которая не порабощена пороками, которая добродетельна духом и будет работать на благо всем!
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17.12.2020 06:18 Ответить
Похож на приказчика.
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17.12.2020 07:22 Ответить
Центр Разумкова не может беспристрастно относиться к Разумкову. Если кто не знает, то тот Разумков был отцом этого.
Но это не значит, что этот "опрос" заварил сам центр Разумкова. Похоже, что на Разумкова ставит кукловод беня, на случай ухода ЗЕ. Вся команда СН гнилая. И все должны уйти.
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17.12.2020 09:59 Ответить
И ещё. В отличие от некой ботофермы, утверждающей, что наш народ деб-льным и не за того проголосовал, я утверждаю, что наш народ очень достойный, но очень склонен ошибаться. А ошибается потому, что нет действительно достойного лидера, который мог бы повести народ за собой. Поэтому народ вполне может проголосовать за Разумкова, если его подсунут олигархи. Тем более, подозреваю, что и ЗЕ начинает надоедать роль президента. Ему надоело выкручиваться когда Запад ждёт его разрыва с баней. А Разумков прирожденный, потомственный функционер.
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17.12.2020 10:33 Ответить
https://www.facebook.com/volodymyr.ariev/posts/3928454867217340?__cft__[0]=AZW2AUanDkO-GvyA8rgxL_IO0EoV7Rjs51jZX9Kl-Fe8rIYTfV0ZY_quznFjF0le5BQimrRLQ4CgIrphzd2DulHFUn2_5crFzLUZmCVAB7bPpdPhNaNwLP-wdmDRXQmi4j4&__tn__=%2CO%2CP-R Зеленський невідворотньо зникає, як явище , бо бреше, зневажає людей, оточив себе відвертими негідниками, з якими краде безупинно під прикриттям пандемії і зливає ворогу роботу спецслужб, непрофесійний і глухий до порад, і, взагалі, перелік «чеснот» може розтягнутися на два абзаци. Соціологія показала: зелень пожовкла і опадає.
Але мене абсолютно не цікавить подальша доля Зеленського. Треба розуміти, що після нього доведеться стикнутися в жорсткому протистоянні з проросійськими запроданцями, які виросли і зміцніли саме за час правління Зеленського і за активного сприяння його оточення, яке він позичив у Януковича. Прибирати за ним знову доведеться важко, довго і боляче. Відновлювати теж.
Володимир Ар'єв, FB
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17.12.2020 10:02 Ответить
Доброго дня всім, в мене виникла маленька проблема з мікро кредитами, зараз є вирішення цього питання, але для цього потрібно найняти гарного адвоката щоб представляв мої інтереси і вирішив моє питання.
Якщо буде Ваша ласка, допоможіть мені оплатити адвоката для вирішення мого подальшого життя (скільки можливо), а то колектори вже набридають і погрожують (вже не знаю що робити)..
Хто може допомогти будь-ласка допоможіть, номер карти 5375-4141-1414-8009.
Дякую за розуміння та гарного Вам дня!!!..................
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17.12.2020 11:38 Ответить
Зескоти на наступних виборах проголосують за Розумова, навіть якщо він нагидить на трибуну перед камерою. Я це одразу після виборів 2019 зрозумів.
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17.12.2020 13:14 Ответить
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