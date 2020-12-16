ВОЗ рекомендует отмечать Новый год и Рождество на улице и в маске
Европейский офис Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рекомендовал носить маски и соблюдать социальную дистанцию во время грядущих праздников, чтобы минимизировать риски заразиться коронавирусом.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВОЗ.
"Собрания должны проводиться на улице, если это возможно, и участники должны носить маски и соблюдать физическую дистанцию", - говорится в сообщении.
Если праздник проходит в помещении, организация посоветовала ограничить число гостей и обеспечить хорошую вентиляцию. Что касается путешествий, европейцам рекомендовали избегать средств передвижения, в которых могут быть толпы.
ВОЗ также призвала европейские страны осторожно отнестись к работе лыжных курортов, которые "сыграли значительную роль в распространении пандемии в Европе".
"Власти должны рассмотреть возможность отложить, ограничить или отменить массовые собрания в текущей ситуации распространения (коронавируса. - Ред.) в Европе", - говорится в сообщении.
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Вентиляцию лёгких проводить только в строго отведенных для этого местах, в присутствии специалистов.
Не занимаетесь самовентилированием!!!
Дурнуватому, ця рекомендація, як червона ганчірка.
Прочитал, что на вакцинацию от ковида в бюджете следующего года заложен 2.6 млрд грн. Первоисточник не курил, поверил на слово.
Сумма вроде как немаленькая, с одной стороны. С другой - нас примерно 40 млн в Украине. Даже если расчитывать на охват в 70% населения (я не очень представляю, какой эффект даст меньший охват), получим чуть больше 90 грн на человека. 3 евро на саму вакцину, ее транспортировку и хранение, организацию и учет.
Похоже, слово "вакцинация" у нас смело можно будет заменять словом "профанация" без ущерба для смысла.
https://www.facebook.com/100002283061789/posts/3614700081949392/ Анатолий Дацюк