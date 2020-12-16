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Новости Коронавирус и карантин
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ВОЗ рекомендует отмечать Новый год и Рождество на улице и в маске

ВОЗ рекомендует отмечать Новый год и Рождество на улице и в маске

Европейский офис Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рекомендовал носить маски и соблюдать социальную дистанцию во время грядущих праздников, чтобы минимизировать риски заразиться коронавирусом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВОЗ.

"Собрания должны проводиться на улице, если это возможно, и участники должны носить маски и соблюдать физическую дистанцию", - говорится в сообщении.

Если праздник проходит в помещении, организация посоветовала ограничить число гостей и обеспечить хорошую вентиляцию. Что касается путешествий, европейцам рекомендовали избегать средств передвижения, в которых могут быть толпы.

ВОЗ также призвала европейские страны осторожно отнестись к работе лыжных курортов, которые "сыграли значительную роль в распространении пандемии в Европе".

"Власти должны рассмотреть возможность отложить, ограничить или отменить массовые собрания в текущей ситуации распространения (коронавируса. - Ред.) в Европе", - говорится в сообщении.

Также читайте: В начале 2021 Европе грозит новая вспышка COVID-19, - ВОЗ

Автор: 

ВОЗ (777) карантин (16729) Новый год (934) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
ВОЗ рекомендует отмечать Новый год и Рождество на улице и в маске - Цензор.НЕТ 3531
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16.12.2020 17:37
+1
ВООЗ то кастрована продажна паразитуюча нінащо не здала організація, котра РАКОМдує як її поставлять сильні цього світу.
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16.12.2020 17:21
+1
ВООЗ рекомендує святкувати Новий рік і Різдво на вулиці і в масці - Цензор.НЕТ 5260
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16.12.2020 18:05
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На робочому місці зустрічати Новий рік та Різдво, рекомендує сімейний бюджет більшості українців.
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16.12.2020 17:12 Ответить
ВООЗ то кастрована продажна паразитуюча нінащо не здала організація, котра РАКОМдує як її поставлять сильні цього світу.
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16.12.2020 17:21 Ответить
Вентиляцию помещений - рекомендовать.
Вентиляцию лёгких проводить только в строго отведенных для этого местах, в присутствии специалистов.

Не занимаетесь самовентилированием!!!
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16.12.2020 17:22 Ответить
ВОЗ рекомендует отмечать Новый год и Рождество на улице и в маске - Цензор.НЕТ 3531
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16.12.2020 17:37 Ответить
А " радаваться" нада
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16.12.2020 17:24 Ответить
ВОЗ рекомендует отмечать Новый год и Рождество на улице и в маске, но в Омане
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16.12.2020 17:24 Ответить
А может Дома с Семьей.
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16.12.2020 17:27 Ответить
Розумний це знає і без ВООЗ.
Дурнуватому, ця рекомендація, як червона ганчірка.
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16.12.2020 17:28 Ответить
В масках зайчиков, лисичек и для БДСМ.
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16.12.2020 17:34 Ответить
ВООЗ рекомендує святкувати Новий рік і Різдво на вулиці і в масці - Цензор.НЕТ 5260
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16.12.2020 18:05 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/26024972.html Вакцинация, которую мы заслужили

ВОЗ рекомендует отмечать Новый год и Рождество на улице и в маске - Цензор.НЕТ 9065

Прочитал, что на вакцинацию от ковида в бюджете следующего года заложен 2.6 млрд грн. Первоисточник не курил, поверил на слово.

Сумма вроде как немаленькая, с одной стороны. С другой - нас примерно 40 млн в Украине. Даже если расчитывать на охват в 70% населения (я не очень представляю, какой эффект даст меньший охват), получим чуть больше 90 грн на человека. 3 евро на саму вакцину, ее транспортировку и хранение, организацию и учет.

Похоже, слово "вакцинация" у нас смело можно будет заменять словом "профанация" без ущерба для смысла.
https://www.facebook.com/100002283061789/posts/3614700081949392/ Анатолий Дацюк
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16.12.2020 17:40 Ответить
МОЗ рекомендує зустрічати Новий Рік в масці...а ще краще на вулиці...а ще краще одному...а ще краще взагалі не зустрічати...
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16.12.2020 17:57 Ответить
Десятого грудня їздили з дружиною в Харків . Виникла потреба відвідати лікарів ( у жінки хронічні хвороби ) . Скрізь дотримувались усих застережень , навіть в транспорті ніде не тримались за поручні і ручки ... . Сьогодні вже шостий день , поки що все гаразд , - ніяких симптомів грві не маємо і на Новорічні свята ні до кого не підемо . Гостей теж не чекаємо , - всі все розуміють . Будемо спілкуватись онлайн . )
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16.12.2020 17:59 Ответить
Це Ви дуже мудро робите... Здров*я Вам і Вашій дружині !
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16.12.2020 18:06 Ответить
Дякую і Вам здоров'я бажаю . До речі , думаю , що я вже якимось вірусом перехворів в середині вересня , хвороба була не типічною , не такою як я завжди хворів на грві або грип . І перехворів я досить легко , за сім днів . Був весь час дома , лікувався самими звичайними пігулками без всяких антибіотиків . І все окей . Скинув вагу на п"ять кілограмів за тиждень .. ))
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16.12.2020 18:34 Ответить
... шампанское и жаркое тоже через маску.... .
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16.12.2020 18:04 Ответить
А есть маски для салата оливье ?
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16.12.2020 18:16 Ответить
Найкраще в туалеті з протигазом.
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16.12.2020 18:17 Ответить
ВООЗ рекомендує святкувати Новий рік і Різдво на вулиці і в масці - Цензор.НЕТ 98
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16.12.2020 18:38 Ответить
Нет, этого мало. Надо в костюме химзащиты.
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16.12.2020 21:13 Ответить
 
 