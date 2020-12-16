ВОЗ рекомендует отмечать Новый год и Рождество на улице и в маске

Европейский офис Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рекомендовал носить маски и соблюдать социальную дистанцию во время грядущих праздников, чтобы минимизировать риски заразиться коронавирусом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВОЗ.

"Собрания должны проводиться на улице, если это возможно, и участники должны носить маски и соблюдать физическую дистанцию", - говорится в сообщении.

Если праздник проходит в помещении, организация посоветовала ограничить число гостей и обеспечить хорошую вентиляцию. Что касается путешествий, европейцам рекомендовали избегать средств передвижения, в которых могут быть толпы.

ВОЗ также призвала европейские страны осторожно отнестись к работе лыжных курортов, которые "сыграли значительную роль в распространении пандемии в Европе".

"Власти должны рассмотреть возможность отложить, ограничить или отменить массовые собрания в текущей ситуации распространения (коронавируса. - Ред.) в Европе", - говорится в сообщении.

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