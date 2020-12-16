Командира артиллерийского катера "Скадовск" будут судить за причинение 1,36 млн грн ущерба, - военная прокуратура

В Одесской области будут судить командира артиллерийского катера "Скадовск" ВМС Украины за нарушения правил кораблевождения и небрежное отношение к военной службе (ст. 417, ч. 3 ст. 425 УК Украины).

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Южного региона.

По данным следствия, военнослужащий обвиняется в том, что в июле 2017 года, во время подготовки и участия в украинско-американских учениях "Си Бриз-2017", точно зная о неподготовленности артиллерийского катера "Скадовск" к выходу в море, принял решение сняться со швартовых причала и в составе катерно-тактической группы малых бронированных артиллерийских катеров, вышел из пункта постоянной дислокации воинской части в море, осуществив переход в район проведения учений, для выполнения мероприятий согласно плану.

В дальнейшем он во время маневрирования на реке Дунай не оценил объективно существующие риски, в результате чего допустил ошибку и совершил посадку артиллерийского катера "Скадовск" на мель.

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Указанными действиями государству в лице военной части нанесен материальный ущерб на сумму 1 млн 350 тыс. гривен, в связи с чем Военная прокуратура Белгород-Днестровского гарнизона предъявила исковое заявление о взыскании с обвиняемого вреда, причиненного уголовным правонарушением.