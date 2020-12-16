Командира артиллерийского катера "Скадовск" будут судить за причинение 1,36 млн грн ущерба, - военная прокуратура
В Одесской области будут судить командира артиллерийского катера "Скадовск" ВМС Украины за нарушения правил кораблевождения и небрежное отношение к военной службе (ст. 417, ч. 3 ст. 425 УК Украины).
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Южного региона.
По данным следствия, военнослужащий обвиняется в том, что в июле 2017 года, во время подготовки и участия в украинско-американских учениях "Си Бриз-2017", точно зная о неподготовленности артиллерийского катера "Скадовск" к выходу в море, принял решение сняться со швартовых причала и в составе катерно-тактической группы малых бронированных артиллерийских катеров, вышел из пункта постоянной дислокации воинской части в море, осуществив переход в район проведения учений, для выполнения мероприятий согласно плану.
В дальнейшем он во время маневрирования на реке Дунай не оценил объективно существующие риски, в результате чего допустил ошибку и совершил посадку артиллерийского катера "Скадовск" на мель.
Указанными действиями государству в лице военной части нанесен материальный ущерб на сумму 1 млн 350 тыс. гривен, в связи с чем Военная прокуратура Белгород-Днестровского гарнизона предъявила исковое заявление о взыскании с обвиняемого вреда, причиненного уголовным правонарушением.
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НАЧИНАЙТЕ С АДМИРАЛОВ .
За що судити людину ? Ріхнулись зовсім...
На рахунок поламаної техніки. В нас же постійно це трапляється і в бойовій обстановці.
То що, всім вертати додому ?
Во первых, если было известно, что катер не был подготовлен, то кто планировал его участие в учениях.
Во вторых, где связь неготовности катера к учениям и посадкой на мель?
В третьих, посадка на мель судна, это не преступление: должно быть служебное разбирательство (что бы в дальнейшем не повторялось), но никак не расследование.
Если капитан что то там нарушил, либо действовал в разрез с приказом, то должно быть дисциплинарное взыскание, а не уголовное преследование.
А то, развели целый зоопарк обезьян в генеральских и адмиральских мундирах, которые по факту если и служили в армии, то выше сержантских погонов не забирались, а тут - повелители вселенной.
Два боевых корабля (!!!), не считая катеров, зато адмиралов 14 штук!
А в цей час : 16.12.20 14:30 Предприятие "Укроборонпрома" купило за 1,6 млн грн внедорожник Toyota с панорамной крышей
https://censor.net/ru/news/3237278/predpriyatie_ukroboronproma_kupilo_za_16_mln_grn_vnedorojnik_toyota_s_panoramnoyi_krysheyi
30.11.20 12:54 ГБР купило Land Cruiser почти за 2 млн грн и пять внедорожников по миллиону за штуку
https://censor.net/ru/news/3234030/**************************************************************************************
14.12.20 19:54 Служба внешней разведки за год купила 44 авто премиум-класса на 38,5 млн грн, - Transparency International Ukraine
https://censor.net/ru/news/3236912/slujba_vneshneyi_razvedki_za_god_kupila_44_avto_premiumklassa_na_385_mln_grn_transparency_international
театр **** абсурда а не страна
Да и опять этой новостью подстегнут, следующую волну увольнений из армии, т.к. таксером выгоднее работать будет, где отвечаешь сам за себя, чем служить в армии с шансом влететь на миллион из-за того, что руководство приказало.