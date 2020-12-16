РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4379 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
28 644 48

Командира артиллерийского катера "Скадовск" будут судить за причинение 1,36 млн грн ущерба, - военная прокуратура

Командира артиллерийского катера

В Одесской области будут судить командира артиллерийского катера "Скадовск" ВМС Украины за нарушения правил кораблевождения и небрежное отношение к военной службе (ст. 417, ч. 3 ст. 425 УК Украины).

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Южного региона.

По данным следствия, военнослужащий обвиняется в том, что в июле 2017 года, во время подготовки и участия в украинско-американских учениях "Си Бриз-2017", точно зная о неподготовленности артиллерийского катера "Скадовск" к выходу в море, принял решение сняться со швартовых причала и в составе катерно-тактической группы малых бронированных артиллерийских катеров, вышел из пункта постоянной дислокации воинской части в море, осуществив переход в район проведения учений, для выполнения мероприятий согласно плану.

В дальнейшем он во время маневрирования на реке Дунай не оценил объективно существующие риски, в результате чего допустил ошибку и совершил посадку артиллерийского катера "Скадовск" на мель.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Военнослужащий, пьяным убивший сослуживца в зоне АТО в 2015 году, приговорен к 11 годам тюрьмы, - прокуратура

Указанными действиями государству в лице военной части нанесен материальный ущерб на сумму 1 млн 350 тыс. гривен, в связи с чем Военная прокуратура Белгород-Днестровского гарнизона предъявила исковое заявление о взыскании с обвиняемого вреда, причиненного уголовным правонарушением.

Автор: 

ВМС (1465) Военная прокуратура (933)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+36
Прямо б казали- судять за ініціативу та участь в україно-американських навчаннях.
показать весь комментарий
16.12.2020 18:15
+31
Честно говоря, звучит как бред.
Во первых, если было известно, что катер не был подготовлен, то кто планировал его участие в учениях.
Во вторых, где связь неготовности катера к учениям и посадкой на мель?
В третьих, посадка на мель судна, это не преступление: должно быть служебное разбирательство (что бы в дальнейшем не повторялось), но никак не расследование.
Если капитан что то там нарушил, либо действовал в разрез с приказом, то должно быть дисциплинарное взыскание, а не уголовное преследование.
А то, развели целый зоопарк обезьян в генеральских и адмиральских мундирах, которые по факту если и служили в армии, то выше сержантских погонов не забирались, а тут - повелители вселенной.
Два боевых корабля (!!!), не считая катеров, зато адмиралов 14 штук!
показать весь комментарий
16.12.2020 18:41
+20
Схоже на расправу...
показать весь комментарий
16.12.2020 18:53
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Прямо б казали- судять за ініціативу та участь в україно-американських навчаннях.
показать весь комментарий
16.12.2020 18:15 Ответить
Набити батогами сраку на гаупвахті і ніякіх штрафів. Звідки грощі у морського офіцера? Хай далі служить, бо один битий коштує двох небитих.
показать весь комментарий
16.12.2020 19:39 Ответить
Шоооооооооооооооооооо ?????????? !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
НАЧИНАЙТЕ С АДМИРАЛОВ .
показать весь комментарий
16.12.2020 18:18 Ответить
Прокуратора по ходу совсем бахнулась !
показать весь комментарий
16.12.2020 18:21 Ответить
Это наши люди... Что украинцы, что русня вызывают оторопь у натовских пилотов/моряков своим "Да какое оговорённое задание? Не дрейфь. Смотри как я могу!"
показать весь комментарий
16.12.2020 18:21 Ответить
Наверное правду про зелёных сказал, а может и про самого Зеленского.
показать весь комментарий
16.12.2020 18:22 Ответить
москалю, не ******** тут лаптями
показать весь комментарий
16.12.2020 18:24 Ответить
Всі помилки мають виправлятись.
За що судити людину ? Ріхнулись зовсім...
показать весь комментарий
16.12.2020 18:23 Ответить
Військові змагання завжди є місцем, де усі, хто діють активно, припускаються помилок. В реальному протистоянні важлива не відсутність помилок, а менша їх вага, порівняно із супротивником. І водночас, - проактивність, яку ворог не очікує, і яка змушує його до метушні, що є гіршим за помилки. Без матеріалів справи неможливо оцінити вагу помилки. Але посадка на мілину в умовах навчань не скидається на стратегчний прорахунок. Тому це виглядає саме як гальмування ініціативи, як це вказано в першому дописі.
показать весь комментарий
16.12.2020 18:40 Ответить
Тобто, намагаються прибрати всіх ініціативних.
На рахунок поламаної техніки. В нас же постійно це трапляється і в бойовій обстановці.
То що, всім вертати додому ?
показать весь комментарий
16.12.2020 18:48 Ответить
вот сколько стоит катер с мели снять
показать весь комментарий
16.12.2020 18:26 Ответить
а если бы фрегат?
показать весь комментарий
16.12.2020 18:28 Ответить
только резиновые лодки с пулеметом- и никаких корветов
показать весь комментарий
16.12.2020 18:29 Ответить
Так розрізати можна до якоїсь залізяки на дні. Де потім 1,36 млн. грн за гумову лодку взяти?
показать весь комментарий
16.12.2020 21:16 Ответить
Издалека зашли к подвешиванию украино-американских учений Си-Бриз=) путин одобряет
показать весь комментарий
16.12.2020 18:30 Ответить
як він міг самостійно взяти участь без наказу штабу ? прокурори кацапи?
показать весь комментарий
16.12.2020 18:40 Ответить
никак. без приказа он может действовать только в условиях военного времени. все остальное - только по приказу командира эскадры (отряда)
показать весь комментарий
16.12.2020 19:34 Ответить
А ви ще сумніваєтесь?
показать весь комментарий
16.12.2020 20:12 Ответить
Честно говоря, звучит как бред.
Во первых, если было известно, что катер не был подготовлен, то кто планировал его участие в учениях.
Во вторых, где связь неготовности катера к учениям и посадкой на мель?
В третьих, посадка на мель судна, это не преступление: должно быть служебное разбирательство (что бы в дальнейшем не повторялось), но никак не расследование.
Если капитан что то там нарушил, либо действовал в разрез с приказом, то должно быть дисциплинарное взыскание, а не уголовное преследование.
А то, развели целый зоопарк обезьян в генеральских и адмиральских мундирах, которые по факту если и служили в армии, то выше сержантских погонов не забирались, а тут - повелители вселенной.
Два боевых корабля (!!!), не считая катеров, зато адмиралов 14 штук!
показать весь комментарий
16.12.2020 18:41 Ответить
"Капитаном" корабля был "сундук", сиречь мичман..., даже не офицер.
показать весь комментарий
16.12.2020 20:08 Ответить
👏👏👏👏👏👏👏
показать весь комментарий
16.12.2020 21:07 Ответить
Учения для выявления пробелов в подготовке и проводят. Если бы он не вывел катер, и херня в подготовке выявилась бы уже в боевых условиях, то ущерб был бы несоизмеримо большим и измерял ся бы в жизнях.
показать весь комментарий
16.12.2020 18:50 Ответить
Схоже на расправу...
показать весь комментарий
16.12.2020 18:53 Ответить
Вже беруться за ЗСУ.
показать весь комментарий
16.12.2020 20:14 Ответить
инициатива инициатора ***....т .совок во всеей красе ..**** ****** не что бы человека поощрить за инициативу .а в бою твари как же ?****** не обстреливали их просто
показать весь комментарий
16.12.2020 18:54 Ответить
Хмммм..... значит подготовлен к рискам. Но не хатает качественного анализа ситуации. А кто его готовил ..на командира корабля?
показать весь комментарий
16.12.2020 18:55 Ответить
Заіпали ЗЕльоні - "...будут судить за приченение 1,36 млн грн ущерба,...".
А в цей час : 16.12.20 14:30 Предприятие "Укроборонпрома" купило за 1,6 млн грн внедорожник Toyota с панорамной крышей
https://censor.net/ru/news/3237278/predpriyatie_ukroboronproma_kupilo_za_16_mln_grn_vnedorojnik_toyota_s_panoramnoyi_krysheyi
30.11.20 12:54 ГБР купило Land Cruiser почти за 2 млн грн и пять внедорожников по миллиону за штуку
https://censor.net/ru/news/3234030/**************************************************************************************

14.12.20 19:54 Служба внешней разведки за год купила 44 авто премиум-класса на 38,5 млн грн, - Transparency International Ukraine
https://censor.net/ru/news/3236912/slujba_vneshneyi_razvedki_za_god_kupila_44_avto_premiumklassa_na_385_mln_grn_transparency_international
показать весь комментарий
16.12.2020 19:00 Ответить
Вищі начальники стопудово викрутили руки щоб він взяв участь у маневрах. А як щось пішло не так, то адмірали підставили цього офіцера, а самі зникли у найближчих кущах. Це точно підстава на військовий манер.
показать весь комментарий
16.12.2020 19:01 Ответить
100%
показать весь комментарий
16.12.2020 19:33 Ответить
Сундук, а не офицер
показать весь комментарий
16.12.2020 20:09 Ответить
Сел на мель - погнул винты, погнул валы, пострадал редуктор, погнул киль - если эти повреждения, то сумма приблизительно такая, плюс буксировка и стоянка в доке. Сумма похожая. Но отдавать под суд капитана за это, сомнительная акция. Наказать материально как то, но отдавать под суд......
показать весь комментарий
16.12.2020 19:22 Ответить
Ошибку в заголовке исправьте, умники. Не причЕнение, а причИнение.
показать весь комментарий
16.12.2020 19:32 Ответить
дебилизм какой то
театр **** абсурда а не страна
показать весь комментарий
16.12.2020 19:32 Ответить
*уйня якась....
показать весь комментарий
16.12.2020 19:36 Ответить
Пора браться за атовцев -нахерячили на юго-востоке.....с каждого по ляму.вот где деньги....
показать весь комментарий
16.12.2020 20:04 Ответить
А у нас так всегда! Катер неподготовлен, а ты попробуй не выйти тебя сожрет начальство и вот имеем крайнего! Поэтому и бегут люди из армии, а не гордятся что они военные!
показать весь комментарий
16.12.2020 20:05 Ответить
щось цензор має дописи "на хрюцьком язикє" зі страшенними помилками, "єто уже фсьо !"
показать весь комментарий
16.12.2020 20:06 Ответить
ну ось, нарешті виправили, бо це ганьба для "популярного" ЗМІ
показать весь комментарий
16.12.2020 20:34 Ответить
Капитан забыл главную армейскую заповедь - инициатива наказуема. Теперь будет всю жизнь отрабатывать "шкоду" флоту.
показать весь комментарий
16.12.2020 20:56 Ответить
Бред похмельных хенералов. Он выполнял истерические приказы руководства, которое ему угрожало.
показать весь комментарий
16.12.2020 21:15 Ответить
Так навчання для того і є, щоб аналізувати помилки і не допустити їх в реальному бою. Що значить косити від армії, як наш припіздент.
показать весь комментарий
16.12.2020 21:18 Ответить
Щас повально военные будут отказываться эксплуатировать дорогое оборудование ПВО, авиация, артилерия и т.д. где и так дефицит кадров, чтоб их руководство не обвинило в поломке и не повесило на них миллионы, как тут с катером.

Да и опять этой новостью подстегнут, следующую волну увольнений из армии, т.к. таксером выгоднее работать будет, где отвечаешь сам за себя, чем служить в армии с шансом влететь на миллион из-за того, что руководство приказало.
показать весь комментарий
16.12.2020 21:46 Ответить
Много вопросов!Кто выпустил катер в море? Кто делал лоцманский маршрут ?Посадка катера на мель без злого умысла или причина?Подумайте прежде чем испортить жизнь моряку!Есть варианты более помягче!
показать весь комментарий
16.12.2020 21:49 Ответить
Не ошибается тот,кто ничего не делает.Отъ.******* от моремана
показать весь комментарий
16.12.2020 23:47 Ответить
Вот из-за такой прокуратуры в войсках куча проблем....Нашли крайнего...Человек 100% не виноват...учения есть учения - всякое случается.Люди живы - все остальное не важно...
показать весь комментарий
17.12.2020 09:02 Ответить
само начальство выперло капитана в на учения на неподготовленном катере,а теперь ищут козла отпущения.
показать весь комментарий
17.12.2020 09:21 Ответить
 
 