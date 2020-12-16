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Новости Агрессия России против Украины
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Враг обстрелял из гранатометов позиции ОС у Шумов и Водяного на Приазовье, без потерь, - пресс-центр

Враг обстрелял из гранатометов позиции ОС у Шумов и Водяного на Приазовье, без потерь, - пресс-центр

В районе проведения операции Объединенных сил с начала суток 16 декабря зафиксировано два нарушения режима прекращения огня.

Как уточняют в пресс-центре Объединенных сил, в начале суток вооруженные формирования РФ открывали огонь вблизи Водяного на Приазовье, передает Цензор.НЕТ.

"Для провокации наших воинов враг совершил по несколько выстрелов из станковых и ручных противотанковых гранатометов. Такое же оружие противник использовал и в районе населенного пункта Шумы. Выстрелы оккупантов были неприцельными и не несли угрозы жизни наших воинов, поэтому огонь они не открывали. Среди наших защитников боевых потерь и ранений нет", - отмечается в сообщении.

Также 16 декабря саперы ГСЧС разминировали почти 5 гектаров территории и передали на уничтожение 74 взрывоопасных предмета.

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Враг обстрелял из гранатометов позиции ОС у Шумов и Водяного на Приазовье, без потерь, - пресс-центр 01

Напомним, 15 декабря российско-оккупационные войска 11 раз нарушили режим прекращения огня. На разных участках ответственности украинских бригад враг провоцировал украинских воинов неприцельно обстрелами в течение всех суток.

Автор: 

обстрел (27114) Донбасс (26956) Объединенные силы (607) операция Объединенных сил (6766)


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І знову байки про неприцільні обстріли, які не несли загрози нашим бійцям.
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16.12.2020 18:21 Ответить
А якщо так - Враг обстрелял из гранатометов ВР, ОП, КМ...без потерь. - і так кожний день.
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16.12.2020 18:27 Ответить
План "Б" трепла зеленского. "Украина на очередном заседании ТКГ планирует обсудить вопрос 4 новых участков разведения сил" . Об обстрелах ни слова ...(с)
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16.12.2020 18:30 Ответить
ну, пора уже "той стороне" какую-никакую медальку давать, раз "без потерь", а то и денежную премию
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16.12.2020 18:32 Ответить
у зеленского рейтинг ниже разумкова, но выше, чем у врага...
надолго ли?
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16.12.2020 19:14 Ответить
 
 