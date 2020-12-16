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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Крымчане могут подписать декларации с врачами Херсонщины, для этого не нужно пересекать админграницу, - представительство президента

Крымчане могут подписать декларации с врачами Херсонщины, для этого не нужно пересекать админграницу, - представительство президента

Граждане Украины, проживающие в оккупированном Крыму, могут консультироваться в онлайне с врачом из Херсонской области.

Как пишет пресс-служба Представительства президента Украины в АРК, для этого нужно подписать декларацию с семейным врачом дистанционно, информирует Цензор.НЕТ.

"Для этого не обязательно пересекать административную границу и посещать больницу в Херсонской области для подписания бумажной декларации. Достаточно подписать ее в онлайн-режиме, просто позвонив по телефону и получив контакты вашего семейного врача. На данный момент такая услуга доступна только в Херсонской области, но органы власти работают над системным решением вопроса доступа к онлайн-услугам наших граждан, проживающих на временно оккупированных территориях", - говорится в сообщении.

Горячая линия для крымчан в Херсонской областной государственной администрации по вопросам медицинских услуг: +38 099 3509728 (Viber, Telegram, WhatsApp). По этому номеру можно получить консультацию и контактные данные семейного врача.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более чем у четверти украинцев нет декларации с семейным врачом, - НСЗУ

Крымчане могут подписать декларации с врачами Херсонщины, для этого не нужно пересекать админграницу, - представительство президента 01

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декларация (1356) Крым (26377) медицина (2519) Президент (4424) врачи (1515) медреформа (122)


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Топ комментарии
+7
то есть семейный врач будет получать доплату от нашего государства за декларации с крымчанами ?
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16.12.2020 18:46
+5
..*Каміння з неба * їм
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16.12.2020 18:39
+5
Чим зайнята зелена влада? Турботою про жителів одрдло та криму.
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16.12.2020 18:51
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..*Каміння з неба * їм
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16.12.2020 18:39 Ответить
Нада нескалько линй делать ім , но толька адна должна отвечать : - С вами будет разговаривать автоответчик ... . .
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16.12.2020 18:48 Ответить
Жоден лікар онлайн не дає рекомендації, а тільки при безпосередньому контакті. Хоча після реформи Супрун може вже і операції в онлайні роблять, не знаю
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16.12.2020 18:44 Ответить
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16.12.2020 18:49 Ответить
Не сцы. Ведь это всё оплатят 73%
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16.12.2020 18:59 Ответить
Ти в якому глухому селі живеш? Сімейні лікарі, з якими підписано декларацію, консультують по телефону , онлайн виписують рецепти, направлення на аналізи, на дослідження . аналізуют результати, дають рекомендаціїі таке інше (Київ)
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16.12.2020 19:12 Ответить
Ти спочатку знайди того лікаря у Києві..бажано з досвідом, хоча б більше декількох років та з категорією.. болтозавр..одна юнь пьйострозада..
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16.12.2020 19:28 Ответить
то есть семейный врач будет получать доплату от нашего государства за декларации с крымчанами ?
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16.12.2020 18:46 Ответить
ну с нас же ещё пока последние трусы не сняли .. потянем ...
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16.12.2020 18:56 Ответить
Чим зайнята зелена влада? Турботою про жителів одрдло та криму.
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16.12.2020 18:51 Ответить
здоровье кримчан сразу получшеет, и они бросят ходить к расейским врачам
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16.12.2020 19:02 Ответить
А с Северо-Крымским оросительным каналом они не хотят деклараций подписать?
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16.12.2020 19:04 Ответить
какого хера крысенышей надо лечить за счет бюджета Украины?
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16.12.2020 19:05 Ответить
очень не внятно кацапчик! что хотел?
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16.12.2020 19:16 Ответить
пусть сдают паспорта с курицей и переезжают в Украину.
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16.12.2020 19:27 Ответить
За рахунок наших податків точніше. Дурня популістска.
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16.12.2020 19:15 Ответить
врачи херсонщины, вам этотнравится? или вы сами об этом первый раз слышите?
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16.12.2020 19:14 Ответить
И
ДИ
О
ТЫ !
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16.12.2020 19:16 Ответить
На хрен з поля. нехай пи*дують в Чечню підписувати декларацію, або в Ростов.
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16.12.2020 19:47 Ответить
За рахунок наших податків точніше. Дурня популістска.
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16.12.2020 20:24 Ответить
Зате свої інсулінозалежні громадяни, котрі роками стояті на обліку як інсулінозалежні, повинні під час пандемії у супереч всім правилам дотримання карантинних обмежень, скупчуватися як "барани" біля кабінету ендокринолога і годинами чекати коли їм нарашті ощасливлять отриманим рецептом на отримання інсуліну. Цього звичайно МОЗ України не бачить, це не проблема, так як чим більше людей з підвищеним ризиком зараження підхопить COVID? то тим менше потрібно закупляти інсуліну. Економія !!! А боротися з "мельницями" наш уряд вміє на відмінно !
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16.12.2020 20:26 Ответить
а різна хрюцька шпигунська наволоч може тепер співробітничати напряму з ОПою
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16.12.2020 20:31 Ответить
тепер для того непотрібно перетинати адмінмежу - дєрьмак
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16.12.2020 20:33 Ответить
Ніх... собі як далеко у нас демократія зайшла. Скоро будемо брати на лікування і пенсійне забезпечення опалчлєнцев з Даунбаса.
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16.12.2020 20:40 Ответить
Что за бредовая идея?
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16.12.2020 20:42 Ответить
Нормальна підтримка наших кримчан.
Знайомим з Ялти та Севаса це зігріло душу, а може й в нагоді стати.
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16.12.2020 20:44 Ответить
 
 