Крымчане могут подписать декларации с врачами Херсонщины, для этого не нужно пересекать админграницу, - представительство президента
Граждане Украины, проживающие в оккупированном Крыму, могут консультироваться в онлайне с врачом из Херсонской области.
Как пишет пресс-служба Представительства президента Украины в АРК, для этого нужно подписать декларацию с семейным врачом дистанционно, информирует Цензор.НЕТ.
"Для этого не обязательно пересекать административную границу и посещать больницу в Херсонской области для подписания бумажной декларации. Достаточно подписать ее в онлайн-режиме, просто позвонив по телефону и получив контакты вашего семейного врача. На данный момент такая услуга доступна только в Херсонской области, но органы власти работают над системным решением вопроса доступа к онлайн-услугам наших граждан, проживающих на временно оккупированных территориях", - говорится в сообщении.
Горячая линия для крымчан в Херсонской областной государственной администрации по вопросам медицинских услуг: +38 099 3509728 (Viber, Telegram, WhatsApp). По этому номеру можно получить консультацию и контактные данные семейного врача.
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Знайомим з Ялти та Севаса це зігріло душу, а може й в нагоді стати.