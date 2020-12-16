Крымчане могут подписать декларации с врачами Херсонщины, для этого не нужно пересекать админграницу, - представительство президента

Граждане Украины, проживающие в оккупированном Крыму, могут консультироваться в онлайне с врачом из Херсонской области.

Как пишет пресс-служба Представительства президента Украины в АРК, для этого нужно подписать декларацию с семейным врачом дистанционно, информирует Цензор.НЕТ.

"Для этого не обязательно пересекать административную границу и посещать больницу в Херсонской области для подписания бумажной декларации. Достаточно подписать ее в онлайн-режиме, просто позвонив по телефону и получив контакты вашего семейного врача. На данный момент такая услуга доступна только в Херсонской области, но органы власти работают над системным решением вопроса доступа к онлайн-услугам наших граждан, проживающих на временно оккупированных территориях", - говорится в сообщении.

Горячая линия для крымчан в Херсонской областной государственной администрации по вопросам медицинских услуг: +38 099 3509728 (Viber, Telegram, WhatsApp). По этому номеру можно получить консультацию и контактные данные семейного врача.

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