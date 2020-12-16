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Средняя зарплата в Академии наук - 9 тысяч гривен, - президент НАНУ Загородний

Средняя зарплата в Академии наук - 9 тысяч гривен, - президент НАНУ Загородний
Фото: НАЗАРІЙ МАЗИЛЮК

Средняя зарплата в Национальной академии наук Украины составляет 9 тысяч гривен. Президент НАНУ Анатолий Загородний назвал эти зарплаты мизерными.

Об этом он заявил в интервью УП, передает Цензор.НЕТ.

"О зарплате. Ее базовый уровень зависит от должности, а за научную степень, ученое звание, стаж научной работы начисляются предусмотренные законом надбавки. В зависимости от этого младший научный сотрудник при полной занятости получает примерно от 7 до 9 тысяч гривен, научный сотрудник - от 7,5 до 10 тысяч, старший научный сотрудник - от 9 до 15 тысяч, ведущий научный сотрудник - от 10 до 18 тысяч, главный научный сотрудник, руководитель научного подразделения - от 10 до 20 тысяч", - рассказал Загородний.

Он пояснил, что кроме зарплаты сотрудники получают пожизненные платы за академические звания: академик - около 5 тысяч гривен в месяц, член-корреспондент - 3,4 тысячи. Размеры этих академических выплат не пересматривались правительством с 2007 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Отпуск за свой счет типичен для всех сотрудников учреждений НАНУ и не связан с коронавирусом, - пресс-служба ИМБГ

Отмечается, что средняя заработная плата в Академии составляет 9 тысяч гривен. Это на 28% меньше, чем зарплата в промышленности.

По словам Загороднего, сотрудники НАНУ "работают на пределе сил и возможностей, но в условиях режима неполной занятости, за мизерные зарплаты, часто - на устаревшем оборудовании, а в холодное время года - еще и в плохо отапливаемых помещениях".

Напомним, на внеочередном заседании 25 августа Рада поддержала в целом законопроект №3963 "О внесении изменений в закон "О государственном бюджете Украины на 2020 год", которым предусмотрено увеличение минимальной зарплаты до 5 тыс. грн с 1 сентября 2020 года.

29 августа президент Украины Владимир Зеленский подписал документ. В ОП тогда напомнили, что повышение минимальной зарплаты с сентября 2020 г. является первым этапом, а вторым станет повышение с 2021 г. до 6 тыс.грн, а в течение 2021 года минимальная зарплата вырастет до 6,5 тыс. грн.

Также читайте: Содержание одного судьи КС с начала года обошлось Госбюджету в 2,5 млн грн

11 декабря стало известно, что повышение минимальной зарплаты до 6500 грн. переносится с 1 июля на 1 декабря 2021 года. Это решение было принято после консультаций с международными партнерами. Они подсказали, что повышение минимальной зарплаты несет в себе риск инфляции.

Автор: 

наука (697) заработная плата (2400) Загородний Анатолий (6)


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Топ комментарии
+10
Если старший научный сотрудник не может разработать для страны ни вакцины, ни ударного стелс-беспилотника, то и зарплата по принципу "делают вид что платят".
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16.12.2020 19:17
+8
Відношення до НАУКИ - характеризує суспільство! При владі зеки, пахани + люди безграмотні, безсовісні... Новий Президент НАН має показати характер, - його почує суспільство.....і, паразити мають збільшити оклади в 3-4 рази за рахунок суддів, заробітчан з КМ.... та з конфіскації накраденого! Якщо ЦЯ влада неспроможна, хоч і ОБІЦЯВ, то пора буде вибирати терміново дієздатних ( як сказав Президент ФБУ що ці евнухи...)!
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16.12.2020 19:15
+7
Так зебилам Порошенко до сих пор в штаны срет
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16.12.2020 19:14
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Рошен здесь при чем?
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16.12.2020 19:09 Ответить
Так зебилам Порошенко до сих пор в штаны срет
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16.12.2020 19:14 Ответить
опять боты на окладе..."александригоревич".он же "старыйзольдпт"..он же ...
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17.12.2020 10:52 Ответить
Штаны ему закакал. Вот его и колбасит. Он дупу себе ваЗЕлином намастил, а тут ещё и Порох в штаны ему навалил.
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16.12.2020 19:22 Ответить
С точностью до наоборот, как государство платит ученым, так они и работают. Настоящие просто уезжают, остается шлак, который тупо пилит бюджет НАНУ.
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16.12.2020 19:48 Ответить
А сколько нужно? Напечатали же 50млрд. Еще напечатают, не вопрос. Только скажи, сколько нужно.
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16.12.2020 19:08 Ответить
Відношення до НАУКИ - характеризує суспільство! При владі зеки, пахани + люди безграмотні, безсовісні... Новий Президент НАН має показати характер, - його почує суспільство.....і, паразити мають збільшити оклади в 3-4 рази за рахунок суддів, заробітчан з КМ.... та з конфіскації накраденого! Якщо ЦЯ влада неспроможна, хоч і ОБІЦЯВ, то пора буде вибирати терміново дієздатних ( як сказав Президент ФБУ що ці евнухи...)!
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16.12.2020 19:15 Ответить
Нам хватает тех интеллектуалов которые какие-то курсы за границей или при синагоге закончили. Зачем нам академики, самые талантливые из них уже за границу уехали, а те что менее в Новом 2021 году.
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16.12.2020 19:53 Ответить
И как это поменять, всем подавай халяву.
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16.12.2020 19:55 Ответить
Наука буває фундаментальна та прикладна. Мало хто замислювався над питанням чому так а не інакше. Ті хто займається наукою фудаментальною якось пропонують свої теоріі та навчальні ТРУДИ. Не всі воні взмозі доказати свою точку зору, але там можливо найти кріхітку диаманта в цій белеберді. Прикладна наука - ЦЕ ЗРОБЛЕНО. ЦЕ йде на користь споживачу. Питання - Ви були в вугільній шахті? Як забезпечуєця безпека шахтарів? Скільки треба добавити свіжого повітря щоб розбавити виділення метану до не взривобезпечної суміші? ГРОШІ на ВІТЕР, вітер якій треба рахувати. Институт Гео-Технічної Механіки (ІГТМ) Національної Академії Наук України розробив пристрій АПР-2 (анемометр переносній руднічний), також МДР6 (мікроманометр діфференціальний руднічний 6000 Па). Перший пристрій дозволяє виміряти кілікість првітря на площину поверхні, другиий - ОПІР проходженню цього повітря на необхідній відстані. Не буду голослівним. Наберіть в пошуку GOOGLE АПР-2, а також МДР6. Ці пристрої дійсно існують, можливо придбати. За такими парметрами в світі не існує жодного пристроя.
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16.12.2020 20:13 Ответить
Если старший научный сотрудник не может разработать для страны ни вакцины, ни ударного стелс-беспилотника, то и зарплата по принципу "делают вид что платят".
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16.12.2020 19:17 Ответить
я старший научный, за прошлый месяц получил 4 тысячи гривен, платят только часть зарплаты и уже много лет, если бы не помощь близкого человека, не хватило бы на таблетки от ковида (которым вот переболел в конце ноября - начале декабря), есть масса важных накопленных знаний, ненужных нашему электорату, больше кричат о врачах, учителях, покрикивают о шахтерах (которых у нас почти нет, 90% остались в Лугандонии и Домбабве), лучше бы я тянул провода и закручивал гайки, как на заре своей трудовой карьеры, и получал бы за это в 5 раз больше, чем сейчас, но жизнь не переиграть.
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16.12.2020 19:53 Ответить
В тренде ворье и приспособленцы, как начали в 90х с разграбления страны, так и не могут остановиться, какая наука...
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16.12.2020 19:57 Ответить
это все началось еще в "крутом" ССССР - вспоминаю придуманное "внедрение" на тысячи руб...
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17.12.2020 10:49 Ответить
Разрешите поинтересоваться, в какой области накопленные знания?
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16.12.2020 20:14 Ответить
интересоваться вы можете, не знаю зачем, но я ценю анонимность, поэтому не отвечу, просто есть знания, которые исчезнут вместе со мной, в НАНУ осталось 30 тысяч человек, или уже меньше, похоже мечта клоунов об уничтожении украинской науки скоро свершится.
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16.12.2020 20:24 Ответить
Почему не удается продать эти знания в виде консультаций и книг?
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16.12.2020 22:32 Ответить
В США в 2500 академиков работают без зарплаты...а у на 30 тыс!!! надо оставить 300..и без зарплаты....если ты реально ученый и разрабатываешь нужное для страны - в деньгах у тебя проблемы не будет.....а если самое полезное в жизни академика..уборка помидор в колхозе на 1 курсе ..то и 9 тыс..--это много.хватит 2..
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17.12.2020 10:47 Ответить
https://censor.net/ru/user/470758 пробуйте себе за кордоном, там знання завжди в ціні. Перед свинями нічого бісер (зання) сипати.
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16.12.2020 20:25 Ответить
Чтобы разработать такие вещи, нужно вложить весь бюджет НАН. Но в целом вы, конечно, правы, много, много, слишком много платят!!😀
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17.12.2020 08:41 Ответить
Скоро легче будет найти инопланетянина чем научного работника.Кто из вас может похвастаться что у него есть товарищ из науки?
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16.12.2020 19:18 Ответить
А выхлоп от их "работы" равен нолю ... любая китайская фирмочка даст фору.
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16.12.2020 19:19 Ответить
И это правда. После научной разработки нужно ещё несколько одобрямс, которые под силу только какому-то корупционеру, но никак не учёному. Так посмотрите у нас все корупционеры кандидаты и доктора юридических наук. Саму киваловскую докторантуру заканчивали на "отлично"
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16.12.2020 19:56 Ответить
Так и школа проФФессуры у нас передовая...теперь ещё и удалённая.
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16.12.2020 20:16 Ответить
Это такой пост, когда нечего сказать. Просто слов нет.
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16.12.2020 19:20 Ответить
Майже халява = 9000к грн офіційно + (внески ЄСВ, страховий стаж, лікарняні, інші блага) за "..пінаніє куйов або чєсаніє звізди на роботі.."
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16.12.2020 19:57 Ответить
І на Крузаках на роботу їздять...)))
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16.12.2020 20:50 Ответить
Нафталин, а не НАНУ. Совковый НАФТАЛИН.
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16.12.2020 19:23 Ответить
Стругацкие подробно описали все в своём произведении...»НИИЧАВО» . разогнать их нафиг)))))
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16.12.2020 19:36 Ответить
Тваки да, в нашем НАНУ одни Выбегайло. Изредка пролетает Мерлин. И под затонью постоянно дождит.
Спасибо напомнили, надо перечитать.
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16.12.2020 19:45 Ответить
ТЫ кем работаешь? Где работаешь? Что тАбЯ связывает с НАНУ? Расскажи ВСЕМ, или засунь свой паршивый язичек себе в хупу. Если приведёшь хорошие аргументы в свою защиту, Я ПРИНЕСУ ПРИЛЮДНО СВОИ ИЗВЕНЕНИЯ .
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16.12.2020 20:28 Ответить
Во первых, не "ты", а "вы". Вас видимо ни мама с папой ни ваши коллеги не научили тому, что в общении с незнакомыми людьми надо говорить "ВЫ", а не тыкать. Вроде бы позиционируете себя типа учёного, а риторика обсоса из криворожской подворотни. К слову, ВЫ, какое ПТУ оканчивали? Или это уже было не ПТУ, а "колледж" в Жашкове?
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16.12.2020 20:59 Ответить
Почитай мой комент выше. Поймеш, где я работаю, что сделал, междЕ Прочей яГ_один из 7 разработчиков этого и другого прибара.
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16.12.2020 20:33 Ответить
Та неправда! У нас весь кабмін - Мерліни!
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16.12.2020 20:42 Ответить
ВыбегаЛЛо, пардон, а не Выбегайло, перечитайте, я вот с месяц назад прочёл по новой.... уж который раз - не упомню
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16.12.2020 20:45 Ответить
P.S. За разработку и внедрение на шахтах Украины и тогда, якоБЫ дружественной срашки, была получена коллективом премия "Скочинского". На шахтах Украины и срашки работают более 5000 приборов. КакАе ты имешь отношение у НАНУ - НУ ОТВЕТЬ...
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16.12.2020 20:49 Ответить
Не возбуждайтесь так, учёный вы наш. Или их? И вот это, два прибора, и ВСЁ на ВСЮ НАНУ за 30 лет? Огласите ВЕСЬ список за 30 лет.
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16.12.2020 20:56 Ответить
Прошу прощения. Вы меня взбесили, не ответили на мои вопросы. Школу не закончил, некогда было, электроникой, радиотехникой и радио связью занялся с 9 лет. Самые редкие связи - Маршаловы острова, самая дальняя Сидней. Европа и Америка зависела от прохождения волн. Работал на коллективке UK5ECC. ДРПСТ закончил с отличием и прктически экстерном, ДМЗ, армия, ДИИТ, Радио завод,ПО Орбита, ИГТМ НАН Украины. Вы когда нибудь занимались разработкой и внедрением чего нибудь на гос предприятии? Коллектив у нас мал. Осталось 6 человек, которые умеют работать головой, + работать на любых станках вт.ч. чпу, 1 пришел, два умерли. Среди нас есть конструкторы,технологи, теоретики и практики и каждый может работать простым слесарем, инструменталищиком и т.д. Наш коллектив имеет много патентов. Будет желание - ЗАЙДИТЕ в гости. Посмотрите. Я не собираюсь говорить о всей НАНУ, - эти разговоры как средней температуре пациентов по больнице. Заходите. [email protected]
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16.12.2020 21:51 Ответить
Старый зольдатет. Ты в АРМИИ служыл? Если Да,то где и кем, только не ври, говори правду, а то расколю на вранье как ГНИДУ. НЕ оветишь - Значит пид..... Если нормальный человек - буду с удовольствием общаться, ПРИНЕСУ ВСЕ ИЗВИНЕНИЯ за ВСЕ НАНЕСЁННЫЕ ОСКОРБЛЕНИЯ
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16.12.2020 21:02 Ответить
Повторяю, для бердыческого "интелеХента", к незнакомым людям обращаються на "ВЫ" и не тыкают им. Впрочем, какая НАНУ, такие и сотрудники.
Служил. Более 30 лет. Военный врач психиатр. Ещё вопросы у выпускника жашковского ПТУ будут?
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16.12.2020 21:06 Ответить
К слову, у меня к вам пара вопросов.
Первый, - расскажите технологический процсс раскалывания гниды. Меня это очень заинтересовало. Технологию вы лично в НАНУ разрабатывали или с группой единомышленников? Напоминая, "гниды" это яйца вшей.
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16.12.2020 21:11 Ответить
После ответа на первый мой вопрос, о технологическом процессе раскалывания яиц вшей, гнид, задам вам второй вопрос.
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16.12.2020 21:14 Ответить
Я, Паша Павлов, не дождался вашего ответа. Иду в душ и потом буду перечитывать "Понедельник начинается в субботу", про ваше НИИЧАВО. Будет желание, завтра после 15 часов отвечу. С утра надо в госпиталь, коллеги попросили приехать. Говорят случай уникальный, собака "Павлова" заговорила.
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16.12.2020 21:24 Ответить
Суки ! Конституцией предусмотрено выделение 5 % от ВВП на медицину! Это закон, мля!
В бюджет на 2021г. на медицину заложили 4% !
И это тогда, когда пандемия !
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16.12.2020 19:23 Ответить
Из-за этих академиков шмаркля своим прихлебателям никак 4000 евро не может сделать.
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16.12.2020 19:49 Ответить
А скільки зарплати отримують дійсні члени академії наук США,чи їхні колеги з німецької академії наук ?
А зарплати у них немає, це громадська організація, там заробляють за результат:
Націона́льна акаде́мія нау́к США (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. United States National Academy of Sciences) - провідна https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0 наукова https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F організація https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8 США , утворена https://uk.wikipedia.org/wiki/3_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F 3 березня https://uk.wikipedia.org/wiki/1863 1863 актом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81_%D0%A1%D0%A8%D0%90 Конгресу , підписаним https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82 президентом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B0%D0%BC_%D0%9B%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD Авраамом Лінкольном .
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F Академія служить «радником нації в питаннях науки, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0 техніки і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0 медицини» . Члени академії працюють на громадських засадах.
Нові https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%BA академіки обираються довічно таємним голосуванням дійсних членів. Обрання академіком вважають одним з найпочесніших символів визнання наукових заслуг.
Керує академією рада з 12 членів на чолі з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82 президентом . Президент і члени ради обираються на 6 років, президент може бути обраний не більше ніж на два терміни.
Станом на 2016 рік, Національна академія наук нараховує близько 2400 членів НАН і 500 іноземних партнерів. Приблизно 190 членів здобули Нобелівську премію.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%A1%D0%A8%D0%90#cite_note-2 [2]
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16.12.2020 19:53 Ответить
Середня зарплата в Академії наук - 9 тисяч гривень, - президент НАНУ Загородній - Цензор.НЕТ 1063
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16.12.2020 19:55 Ответить
Чому Пакистан де пустеля, гори і палять кизяками в їх кишлаках, зумів зробити ядерну зброю а Україна її профукала? НАН в час війни не має права задовольняти власне зацікавлення світобудови за кошти злидених громадян? Тому потрібна система і розвитку науки яка буде творити прогрес в розвитку України, а це і патентне право, яке повинно чітко реєстврувати винаходи громадян, це і пріорітет на створення нових типів озброєнь гіперзвукових ракет, космічних технологій, це і вирішення нагальних екологічних проблем і проблем державного устрою без ліфтів які корумпованих ідіотів закидають на найвищі щаблі влади. Тобто у нас немає ресурсів на досліджування Чи є життя на Марсі... У нас є і без Марсіанських проблем є багато інших проблем.
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16.12.2020 20:04 Ответить
Знову пудрять мозги середнім рівнем при неповній занятості.
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16.12.2020 20:18 Ответить
Прежде чем плакать про нзкие зарплаты - нужно утром на автостоянку перед конторой заглянуть.. многое станет понятным. На стоянке перед любой больничкой не протолкнуться от мерседесов нищих врачей... А стоянки перед СБУ легко спутать со стоянкой арабских шейхов...
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16.12.2020 20:20 Ответить
Про корупцію всяких ректорів знаю точно, що державну землю інститутів вони ділили - теж знаю. Що вони завжди корчать с себе "бідну інтелігенцію" - нічого нового, інакше не буває.
В мене для них геніальна ідея! Зробити хоч щось в свому житті. Тільки за теорію в світі добре платять, я вже не говорю про якесь залучення інвесторів...
Званя "Академік наук" - це вид взятки, не більше.
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16.12.2020 20:25 Ответить
Який хороший випускник вузу піде в науку , знаючи , що стане відразу жебраком ? Кому це потрібно ? В Німеччині , докторант в клініці , зарплата 2400 євро нетто . І це ще нема наукового ступеня .В холоді не сидить , ситий. Лишень працюй .
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16.12.2020 20:28 Ответить
Щоб бути "В Німеччині , докторант в клініці , зарплата 2400 євро нетто" треба вчитися як в Німеччині, а не 100баксів в зачотку. Толкові лікарі і в нас можуть такі гроші за день заробити.
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16.12.2020 22:37 Ответить
Якщо в тій аХадемії сидять дохТура пед та псих "наук" - то то ще й забагато. Ці "вчені" вже винесли мозок.... а по суті - яка наука - така й ЗП.
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16.12.2020 20:41 Ответить
Помнится... в совке была академия пед.наук... средний возраст акадЭмиков - 72 года был, во была научная тусовка. Не думаю, что изменилось что-то
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16.12.2020 20:47 Ответить
280 ойро для бездарів - та ви там з жиру біситесь!
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16.12.2020 20:47 Ответить
Дурак ты товарищ, пошлый дурак
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16.12.2020 21:13 Ответить
За такие деньги толковый специалист не то, что не должен работать, а должен даже немного вредить
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16.12.2020 21:09 Ответить
Навіщо їм та наука? В поліцаї нехай ідуть. Там старт з 12тисяч..і то кажуть мало.
https://ua.interfax.com.ua/news/political/709702.html Фінансування поліції в проекті держбюджету 2021 р є недостатнім - голова комітету Денис Монастирський
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16.12.2020 21:24 Ответить
9000 грн це й так багато. Шо ця академія за останні 30 років відкрила чи розробила? Ходять штани протирають...
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16.12.2020 22:17 Ответить
Так, вченим по 9 тис. гривен, а за те коболєвим, вітренкам і всякій безмозглим депутатам і їх помічникам -мільйони і сотні тисяч. Ще трохи і будемо при таких керовніках з кам"яними сокирами ходити.
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16.12.2020 23:02 Ответить
Отмечается, что средняя заработная плата в Академии составляет 9 тысяч гривен. Это на 28% меньше, чем зарплата в промышленности.Источник: https://censor.net/ru/n3237366

В какой такой промышленности??? Хорошо, возьмем среднюю зарплату по стране - 12 000 (по факту те же 9 000)...но у них же еще идут доплаты за степень (а если хорошо покопать, то и степени липовые)! Быть академиком и так престижно + еще есть где заработать (если действительно разрабатываешь актуальные проекты)...та любое, уважающее себя, предприятие возмет академика на хорошую заплату, если он действительно чего то стоит!
Так что не надо ля-ля ...просто доплаты и премии срежут! Я не против, что бы врачи (специалисты) или другая прикладная наука зарабатывала хорошо...та пускай все зарабатываю достойно...но мы опять наступаем на грабли - кто то ровней других!
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16.12.2020 23:34 Ответить
псевдо науку пора закрывать...всем "дохторам" и "кандедатам" ликвидировать эти звания
научная разработка должна имеет практическое применение - как во всем мире только за это платить а не за псевдозвания........а у нас привыкли переписывать....из пустого в порожнее....результат-0..
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17.12.2020 10:36 Ответить
 
 