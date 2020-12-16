Средняя зарплата в Академии наук - 9 тысяч гривен, - президент НАНУ Загородний
Средняя зарплата в Национальной академии наук Украины составляет 9 тысяч гривен. Президент НАНУ Анатолий Загородний назвал эти зарплаты мизерными.
Об этом он заявил в интервью УП, передает Цензор.НЕТ.
"О зарплате. Ее базовый уровень зависит от должности, а за научную степень, ученое звание, стаж научной работы начисляются предусмотренные законом надбавки. В зависимости от этого младший научный сотрудник при полной занятости получает примерно от 7 до 9 тысяч гривен, научный сотрудник - от 7,5 до 10 тысяч, старший научный сотрудник - от 9 до 15 тысяч, ведущий научный сотрудник - от 10 до 18 тысяч, главный научный сотрудник, руководитель научного подразделения - от 10 до 20 тысяч", - рассказал Загородний.
Он пояснил, что кроме зарплаты сотрудники получают пожизненные платы за академические звания: академик - около 5 тысяч гривен в месяц, член-корреспондент - 3,4 тысячи. Размеры этих академических выплат не пересматривались правительством с 2007 года.
Отмечается, что средняя заработная плата в Академии составляет 9 тысяч гривен. Это на 28% меньше, чем зарплата в промышленности.
По словам Загороднего, сотрудники НАНУ "работают на пределе сил и возможностей, но в условиях режима неполной занятости, за мизерные зарплаты, часто - на устаревшем оборудовании, а в холодное время года - еще и в плохо отапливаемых помещениях".
Напомним, на внеочередном заседании 25 августа Рада поддержала в целом законопроект №3963 "О внесении изменений в закон "О государственном бюджете Украины на 2020 год", которым предусмотрено увеличение минимальной зарплаты до 5 тыс. грн с 1 сентября 2020 года.
29 августа президент Украины Владимир Зеленский подписал документ. В ОП тогда напомнили, что повышение минимальной зарплаты с сентября 2020 г. является первым этапом, а вторым станет повышение с 2021 г. до 6 тыс.грн, а в течение 2021 года минимальная зарплата вырастет до 6,5 тыс. грн.
11 декабря стало известно, что повышение минимальной зарплаты до 6500 грн. переносится с 1 июля на 1 декабря 2021 года. Это решение было принято после консультаций с международными партнерами. Они подсказали, что повышение минимальной зарплаты несет в себе риск инфляции.
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Спасибо напомнили, надо перечитать.
Служил. Более 30 лет. Военный врач психиатр. Ещё вопросы у выпускника жашковского ПТУ будут?
Первый, - расскажите технологический процсс раскалывания гниды. Меня это очень заинтересовало. Технологию вы лично в НАНУ разрабатывали или с группой единомышленников? Напоминая, "гниды" это яйца вшей.
В бюджет на 2021г. на медицину заложили 4% !
И это тогда, когда пандемия !
А зарплати у них немає, це громадська організація, там заробляють за результат:
Націона́льна акаде́мія нау́к США (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. United States National Academy of Sciences) - провідна https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0 наукова https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F організація https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8 США , утворена https://uk.wikipedia.org/wiki/3_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F 3 березня https://uk.wikipedia.org/wiki/1863 1863 актом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81_%D0%A1%D0%A8%D0%90 Конгресу , підписаним https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82 президентом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B0%D0%BC_%D0%9B%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD Авраамом Лінкольном .
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F Академія служить «радником нації в питаннях науки, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0 техніки і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0 медицини» . Члени академії працюють на громадських засадах.
Нові https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%BA академіки обираються довічно таємним голосуванням дійсних членів. Обрання академіком вважають одним з найпочесніших символів визнання наукових заслуг.
Керує академією рада з 12 членів на чолі з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82 президентом . Президент і члени ради обираються на 6 років, президент може бути обраний не більше ніж на два терміни.
Станом на 2016 рік, Національна академія наук нараховує близько 2400 членів НАН і 500 іноземних партнерів. Приблизно 190 членів здобули Нобелівську премію.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%A1%D0%A8%D0%90#cite_note-2 [2]
В мене для них геніальна ідея! Зробити хоч щось в свому житті. Тільки за теорію в світі добре платять, я вже не говорю про якесь залучення інвесторів...
Званя "Академік наук" - це вид взятки, не більше.
https://ua.interfax.com.ua/news/political/709702.html Фінансування поліції в проекті держбюджету 2021 р є недостатнім - голова комітету Денис Монастирський
В какой такой промышленности??? Хорошо, возьмем среднюю зарплату по стране - 12 000 (по факту те же 9 000)...но у них же еще идут доплаты за степень (а если хорошо покопать, то и степени липовые)! Быть академиком и так престижно + еще есть где заработать (если действительно разрабатываешь актуальные проекты)...та любое, уважающее себя, предприятие возмет академика на хорошую заплату, если он действительно чего то стоит!
Так что не надо ля-ля ...просто доплаты и премии срежут! Я не против, что бы врачи (специалисты) или другая прикладная наука зарабатывала хорошо...та пускай все зарабатываю достойно...но мы опять наступаем на грабли - кто то ровней других!
научная разработка должна имеет практическое применение - как во всем мире только за это платить а не за псевдозвания........а у нас привыкли переписывать....из пустого в порожнее....результат-0..