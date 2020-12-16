Средняя зарплата в Академии наук - 9 тысяч гривен, - президент НАНУ Загородний

Средняя зарплата в Национальной академии наук Украины составляет 9 тысяч гривен. Президент НАНУ Анатолий Загородний назвал эти зарплаты мизерными.

Об этом он заявил в интервью УП, передает Цензор.НЕТ.

"О зарплате. Ее базовый уровень зависит от должности, а за научную степень, ученое звание, стаж научной работы начисляются предусмотренные законом надбавки. В зависимости от этого младший научный сотрудник при полной занятости получает примерно от 7 до 9 тысяч гривен, научный сотрудник - от 7,5 до 10 тысяч, старший научный сотрудник - от 9 до 15 тысяч, ведущий научный сотрудник - от 10 до 18 тысяч, главный научный сотрудник, руководитель научного подразделения - от 10 до 20 тысяч", - рассказал Загородний.

Он пояснил, что кроме зарплаты сотрудники получают пожизненные платы за академические звания: академик - около 5 тысяч гривен в месяц, член-корреспондент - 3,4 тысячи. Размеры этих академических выплат не пересматривались правительством с 2007 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Отпуск за свой счет типичен для всех сотрудников учреждений НАНУ и не связан с коронавирусом, - пресс-служба ИМБГ

Отмечается, что средняя заработная плата в Академии составляет 9 тысяч гривен. Это на 28% меньше, чем зарплата в промышленности.

По словам Загороднего, сотрудники НАНУ "работают на пределе сил и возможностей, но в условиях режима неполной занятости, за мизерные зарплаты, часто - на устаревшем оборудовании, а в холодное время года - еще и в плохо отапливаемых помещениях".

Напомним, на внеочередном заседании 25 августа Рада поддержала в целом законопроект №3963 "О внесении изменений в закон "О государственном бюджете Украины на 2020 год", которым предусмотрено увеличение минимальной зарплаты до 5 тыс. грн с 1 сентября 2020 года.

29 августа президент Украины Владимир Зеленский подписал документ. В ОП тогда напомнили, что повышение минимальной зарплаты с сентября 2020 г. является первым этапом, а вторым станет повышение с 2021 г. до 6 тыс.грн, а в течение 2021 года минимальная зарплата вырастет до 6,5 тыс. грн.

Также читайте: Содержание одного судьи КС с начала года обошлось Госбюджету в 2,5 млн грн

11 декабря стало известно, что повышение минимальной зарплаты до 6500 грн. переносится с 1 июля на 1 декабря 2021 года. Это решение было принято после консультаций с международными партнерами. Они подсказали, что повышение минимальной зарплаты несет в себе риск инфляции.