Представитель РФ Грызлов не явился на заседание Трехсторонней контактной группы после празднования юбилея
Полномочного представителя президента России Бориса Грызлова не было на очередном заседании Трехсторонней контактной группы.
Об этом украинская делегация в ТКГ сообщает в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня в режиме видеоконференции состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы на уровне глав делегаций. К сожалению, мы не увидели уполномоченного представителя президента РФ в Трехсторонний контактной группе господина Бориса Грызлова", - сказано в сообщении.
Накануне Грызлов отпраздновал 70-летие. Президент России Путин наградил его орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени.
Также на Цензор.НЕТ: Россия хочет оставить на Донбассе все как есть, ей это выгодно, - Кравчук
Топ комментарии
+13 Старый зольдат
показать весь комментарий16.12.2020 19:21
+9 Иннокентий beer
показать весь комментарий16.12.2020 19:21
+5 Стрелок
показать весь комментарий16.12.2020 19:49
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://twitter.com/Ogrysko Volodymyr Ogrysko https://twitter.com/Ogrysko @Ogrysko https://twitter.com/Ogrysko/status/1337811365856235520 12 дек.
Московська «дипломатія» пробила чергове дно: щоб «насолити» Меркель, запросили і прийняли на високому рівні (Лавров) представників праворадикальної, фактично реваншистської опозиційної партії «Альтернатива для Німеччини».
Такі та схожі на них тепер у Москви друзі. Це справжня ізоляція
очень уж
зло...
Начну издалека. 20 лет я прорабатал в системе МИДа, и на моей памяти сменилось около десятка министров. Самыми харизматичными из всех считаю Геннадия Удовенко и Петра Порошенко.
Первый - идейный РУХовец закалки В.Черновила, глыба знаний, опыта и патриотизма. Помню, в 1996 году, уже будучи немолодым, он прилетел из США, и в тот же день должен был лететь с визитом в Японию. Самолёт задержался, а потому его жена - Дина - привезла в аэропорт свежие рубашку и костюм. Он переоделся в зале ожидания, и пересел с одного лайнера на другой.
Летели на Ту-154 с двумя посадками - Новосибирске и Хабаровске, т.е. поспать почти не получалось. Тогда отношения с запоребриком ещё были сносными, а потому в этих двух городах нашу делегацию встречали губернаторы и накрывали прямо в аэропорту столы. Водка и икра. Икра и водка. Причём, водку наливали в фужеры. Помню, Геннадий Йосифович там и там выпил по три фужера. У него даже не заблестели глаза - он был подтянут и… абсолютно трезв.
Прилетев в Японию, мы сразу попали на приём в Посольстве. Тоже со спиртным, тоже с разговорами и переговорами. Человек, который за сутки осуществил два межконтинентальных перелёта, выпил более полулитра спиртного и не спал две ночи, ни одним жестом и ни одним словом не дал усомниться в своём профессионализме. На следующий день в 6 утра мы уже уехали в Осаку на презентацию EXPO…
Затем я познакомился с Порошенко. Уже как-то писал о том, что бросалось в глаза. В первую очередь, очень высокие амбиции - именно они отличали его от предшественников. И на первом месте стояли амбиции не личные (хотя этого также хватало), а государственные - до этого я не встречал ни одного госслужащего, который бы НАСТОЛЬКО упорно болел за дело и болезненно воспринимал поражение. Диктатором к подчиненным назвать его нельзя, но он реально заряжал личным упорством всех, кто работал рядом. С бумагами иметь дело не любил - иногда рутинные документы ждали его подпись месяцами. Отдавая предпочтение живому общению с иностранными коллегами, прекрасно оперировал логикой, фактами, планами. Переходил с одного языка на другой. При этом письменных тезисов, которые мы для него готовили, не признавал - все держал в голове, за ночь досконально изучив тот или иной вопрос. Еще тогда я подумал, что наконец появился СИСТЕМНЫЙ человек, который видит себя украинским де Голлем, потому что главное для него не власть как таковая, а амбициозная возможность остаться в истории человеком, при президентстве которой страна пройдет точку невозврата к "русскому миру". Впрочем, так и случилось.
Последним перед зелёной властью был Павел Климкин. Не могу назвать его харизматичным дипломатом. Он был рабочей лошадкой - упорной и трудолюбивой. И без больших амбиций. Но за счёт своего трудолюбия и тандема с Порошенко, наша дипломатия 2014-2019 годов сделала огромный скачок вперёд, венцом которого стали безвиз и создание международной антироссийской коалиции.
В те годы имя Климкина попадало в ежедневные новости по нескольку раз. Каждый день он с кем-то встречался, куда-то ездил, давал брифинги, вёл телефонные переговоры, участвовал в форумах. Он был в постоянном мейнстриме, а Украина - в топе мировых новостей.
Помните слова Зе, что проблема Донбасса должна быть решена до конца текущего года, а если не будет решена, то, мол, имеется план «Б». 16 декабря, проблема не решена -где план «Б»? Где вообще какой-нибудь план?
Если кто не заметил, то я вам сейчас скажу: за год Украина потеряла Германию, Францию и почти все страны Западной Европы. Вы часто с 9 декабря 2019 года слышали фамилии Меркель и Макрона в украинском контексте? Не часто - потому, что уже полгода, как они самоустранились от контактов с нашим руководством. А тот разговор, который гарант, якобы, провёл недавно с Меркель, был чисто протокольным трепом, на который канцлер согласилась из жалости.
Дальше… Вчера послы стран ЕС одобрили продление экономических санкций против России на полгода. На ПОСЛЕДНИЕ полгода. Летом, если не произойдёт чего-то экстраординарного, 50% санкций с Кремля буду сняты. Не может и не хочет быть Европа более проукраинской, чем Украина. Говорит Зеленский постоянно, что не теряет надежду договориться С Путиным - договаривайся, а у нас свои интересы: торговля, газ, нефть… Только Польша и страны Балтии ещё держатся - потому, что лучше других знают, что такое российская оккупация.
Дальше… Грузии уже в 2021 году НАТО предоставляет ПДЧ - вопрос решённый и стоит в повестке дня. Украина? Не, не слышали… А не слышали потому, что никаких движений в этом направлении руководство страны не делает. Ученья? Так это заслуга не Зеленского, а Порошенко, который зарядил план таких учений на 5 лет вперёд. Не было бы его, Зермак сейчас проводил бы учения со странами ОДКБ.
В плане утешения могу сказать, что свято место пусто не бывает, и с уходом Парижа и Берлина, их место в украинской политике пытаются занять Лондон и Анкара, всячески усиливая свои лобби в Киеве. И, опять таки, это не заслуга власти - это геополитические интересы Британии и Турции, которые пытаются разыграть украинскую карту в отношениях с Россией.
Ещё надо учитывать прекрасные отношения Байдена и Порошенко. Уже есть информация, о том, что планируется пригласить Петра Алексеевича на инаугурацию 20 января. Вот там и должен состояться важнейший разговор, который определит будущее американско-украинских отношений на ближайшие годы.
Как видите, иногда внешняя политика государства живёт не благодаря политической воле страны, а вопреки ей - что мы сейчас и наблюдаем. Но лично мне печально видеть, как моё родное ведомство из важнейшего субъекта политики государства превращается в объект малопрофессиональных манипуляций зелёной власти. Но, переживём и это - главное сохранить страну.
На сегодня всё. Во второй части лонгрида остановлюсь на геополитической обстановке на Ближнем Востоке и изменении тактики Москвы по отношению к Украине. Шануймося!https://www.facebook.com/profile.php?id=100011830050778&__cft__[0]=AZXuN4z4KP3Xi_sjA4HisAs5XC7UiVgMuzoBdwK6I1c0XM5GndPdiHfRqpmBrij5JC2JNMBTYW6Y8B8IkiCATxq_LHJvmkgLcDX338GsFcuVTHRTIEWjqh-Dfc8VFic8UPADnaQrAA1T5K9qr0nZGkUImNlZ_w0eW8cJpTvm9QSbcR_vgY2EfMMrddk1DjzltFc&__tn__=-]C%2CP-y-R
Helgi Sharp
https://twitter.com/apiontkovsky Andrei Piontkovsky @apiontkovsky
https://twitter.com/apiontkovsky https://twitter.com/apiontkovsky
В 53-м дележка постов началась сразу же, когда соратники обнаружили т. Сталина лежащим в моче на полу своей дачи
Политически Пу уже в том же состоянии на полу своего бункера.
Об этом все «Проекты», бьющие по членам «Озера».
17-го смотрите в прямом эфире шоу «Восставший из мочи».