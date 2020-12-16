Представитель РФ Грызлов не явился на заседание Трехсторонней контактной группы после празднования юбилея

Полномочного представителя президента России Бориса Грызлова не было на очередном заседании Трехсторонней контактной группы.

Об этом украинская делегация в ТКГ сообщает в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня в режиме видеоконференции состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы на уровне глав делегаций. К сожалению, мы не увидели уполномоченного представителя президента РФ в Трехсторонний контактной группе господина Бориса Грызлова", - сказано в сообщении.

Накануне Грызлов отпраздновал 70-летие. Президент России Путин наградил его орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени.

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