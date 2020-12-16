Суд продлил на 2 месяца содержание под стражей экс-полицейского, обвиняемого в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова, - Венедиктова

Суд продлил меру пресечения обвиняемому в убийстве по неосторожности 5-летнего Кирилла Тлявова - содержание под стражей еще на 60 дней до 16 февраля 2021 года.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила Генеральный прокурор Ирина Венедиктова, информирует Цензор.НЕТ.

"Прокуратура заблаговременно подала все ходатайства и сделала все возможное для того, чтобы оно было рассмотрено. Однако на прошлой неделе обвиняемый был госпитализирован в спецпалату Переяслав-Хмельницкой районной больницы и диагностирована коронавирусная болезнь. Накануне судебного заседания 14 декабря он отказался от лечения без присутствия адвоката, а утром понедельника оценить его состояние было невозможно из-за отказа от осмотра и его препятствовании в доступе в палату.

В результате на судебное заседание 14 декабря экс-полицейський был доставлен конвоем. При этом во время конвоирования он сопротивлялся и отказывался добровольно перемещаться. Заседание отложили для выяснения состояния здоровья обвиняемого. Врач, который его осмотрел констатировал, несколько повышенные температуру и давление. После этого при попытке завести обвиняемого в зал суда служба судебной охраны не допустила его якобы из-за его диагноза", - сообщила Венедиктова.

Как сообщила генпрокурор, суд отказал в удовлетворении ходатайства прокурора о проведении обвиняемому принудительного повторного теста на COVID-19. Также во время судебного разбирательства в понедельник ухудшилось состояние здоровья законного представителя несовершеннолетнего обвиняемого. Суд решил отложить заседание, однако не на 15 декабря, как ходатайствовал прокурор, а на последний день действия меры пресечения - 16 декабря.

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"Несмотря на все перипетии, обвиняемый остался под стражей. Сейчас он находиться в спецпалате больницы, после выписки - вернется в следственный изолятор", - резюмировала Венедиктова.

Напомним, 2 июня 2019 г. двум работникам патрульной полиции сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.28, ст.128 УК Украины - в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

Правоохранители установили, что эти работники патрульной полиции 31 мая в Переяслав-Хмельницком во время отдыха употребляли спиртные напитки, потом договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам. В результате выстрелов попали в малолетнего мальчика, который находился на детской площадке.

Вечером 3 июня мальчик умер в больнице.

Президент Зеленский пообещал содействовать вынесению справедливого наказания для сотрудников полиции, которые могут быть причастны к нанесению огнестрельных повреждений 5-летнему мальчику.

Ранее экс-директор ГБР Роман Труба сообщил, что досудебное расследование по делу об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова завершено.

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