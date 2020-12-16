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Россия испытывает новый тип противоспутниковых ракет, - Пентагон

Россия испытывает новый тип противоспутниковых ракет, - Пентагон

Россия провела испытания противоспутниковой ракеты прямого перехвата (системы DA-ASAT). При этом она продемонстрировала 2 типа космического оружия - орбитальную противоспутниковую систему и систему, способную уничтожать спутники на низкой околоземной орбите.

Об этом сообщает Космическое командование Министерства обороны США, информирует Цензор.НЕТ.

Дату и место испытаний в Пентагоне не назвали, но отметили, что Москва разрабатывает и испытывает несколько типов космического оружия, в том числе лазерное.

"Постоянные испытания этих систем Россией демонстрируют, что угрозы космическим системам США и их союзников быстро растут. Создание Космического командования США в качестве единого боевого командования страны в космосе и Космических сил США <...> не могло быть более своевременным", - заявил командующий Космическим командованием США генерал Джеймс Дикинсон.

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В заявлении также указано, что Россия продемонстрировала два совершенно разных типа космического оружия. Первый тип - это система DA-ASAT, способная уничтожать спутники на низкой околоземной орбите, которую в России неоднократно испытывали. Применение такого оружия, указывают в США, может привести к значительному засорению, что грозит коммерческим спутникам.

Второй тип - это орбитальная противоспутниковая система космического оружия, которая испытывали на орбите в 2017 и 2020 годах.

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Автор: 

испытания (378) космос (786) Пентагон (1455) ракеты (3568) россия (95502) США (26620)


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Топ комментарии
+12
При первом испытании 200 000 московитов заработали грыжи, растягивая огромную рогатку.
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16.12.2020 19:43
+11
Страна, в которой половина населения не знает, что такое в доме газ и горячая вода, а четверть все еще срет в выгребную яму, думает, что она реально представляет угрозу для НАТО?
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16.12.2020 20:06
+9
Кацапотварь, ты теперь будеш смакатурить китайский болт до своей скорой кончины
Потом твою тушку синантропы переработают на собачьи консервы и поставять в паРашку в качестве гуманитарной помощи
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16.12.2020 20:12
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Правила форума Совет форумчан
При первом испытании 200 000 московитов заработали грыжи, растягивая огромную рогатку.
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16.12.2020 19:43 Ответить
Россия испытывает новый тип противоспутниковых ракет, - Пентагон - Цензор.НЕТ 3676
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16.12.2020 19:55 Ответить
Кацапотварь, ты теперь будеш смакатурить китайский болт до своей скорой кончины
Потом твою тушку синантропы переработают на собачьи консервы и поставять в паРашку в качестве гуманитарной помощи
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16.12.2020 20:12 Ответить
Ты настолько туп,что и читать тебя не научили? Методичку выучиваешь со звука?
Бурятско-мордвинские гены они даже у крокодилов не прокатывают
Пшелна животное,я брезгую общаться с вонючими рашкованскими тварями
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16.12.2020 20:18 Ответить
Постыдился бы и больше не подписывался такой фамилией...
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16.12.2020 20:21 Ответить
мля! население уже в лаптях ходит... лебеду боярышником запивает... а карлик ракеты клепает !
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16.12.2020 19:47 Ответить
тож може треба нові санкції ? не смішні проти десятка чинуш , а які покладуть економіку рашки за рік ,два !
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16.12.2020 19:49 Ответить
Попа к ракете привязать не забыли?
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16.12.2020 19:49 Ответить
Россия испытывает новый тип противоспутниковых ракет, - Пентагон - Цензор.НЕТ 3809
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16.12.2020 19:50 Ответить
надувную
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16.12.2020 19:52 Ответить
Дивно що не щось на кшталт цього...
Россия испытывает новый тип противоспутниковых ракет, - Пентагон - Цензор.НЕТ 4030
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16.12.2020 19:58 Ответить
Россияне несколько веков и Царь пушку показывают. Но стрелять из нее они очкуют.
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16.12.2020 21:29 Ответить
https://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F 21 февраля https://ru.wikipedia.org/wiki/2008_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2008 года ракета SM-3 была выпущена с крейсера «https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Lake_Erie&action=edit&redlink=1 Lake Erie » в Тихом океане и через три минуты после старта поразила находящийся на высоте 247 километров аварийный разведывательный спутник https://ru.wikipedia.org/wiki/USA-193 USA-193 , двигающийся со скоростью 7 580 м/с
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16.12.2020 19:51 Ответить
как два пальца ....
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16.12.2020 19:52 Ответить
они думают это им чем-то поможет
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16.12.2020 19:52 Ответить
Россия испытывает новый тип противоспутниковых ракет, - Пентагон - Цензор.НЕТ 5164
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16.12.2020 19:53 Ответить
Россия испытывает новый тип противоспутниковых ракет, - Пентагон - Цензор.НЕТ 5998
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16.12.2020 20:05 Ответить
ракеты не вижу
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16.12.2020 20:07 Ответить
Краще б по Воронежу жахнули!
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16.12.2020 20:11 Ответить
Опять "Лошарик"? Или "Курск"?
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16.12.2020 22:28 Ответить
Страна, в которой половина населения не знает, что такое в доме газ и горячая вода, а четверть все еще срет в выгребную яму, думает, что она реально представляет угрозу для НАТО?
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16.12.2020 20:06 Ответить
Будут шапками говно из ям выгребать и америку забрасывать . )
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16.12.2020 20:51 Ответить
пиндосы еще 12 лет назад тренировались сбивать спутники
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16.12.2020 20:06 Ответить
Это не Россия, а какие то шкодники шалунишки. Чем они там на валежнике занимаются? Сто проц явно не космосом.
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16.12.2020 20:19 Ответить
Сколько же выделили денег на это? Я спрашиваю,чтобы знать,сколько денежек пиллорамщики перевезут,из карманов холопов,в экономику США...
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16.12.2020 20:22 Ответить
В нынешней ситуации, когда возможность быстро нарастить/возобновить свою спутниковую группировку может стать вопросом победы или поражения, я б на месте американской военщины сделал бы все, что бы Илон Маск со своей SpaceX ни горя, ни финансовых проблем не знал.
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16.12.2020 20:22 Ответить
Час вимикати Раше Swift і готувати гуманітарку
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16.12.2020 20:35 Ответить
Эту, што-ль ???

Росія випробовує новий тип протисупутникових ракет, - Пентагон - Цензор.НЕТ 9545
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16.12.2020 20:40 Ответить
Ну сами своё и уничтоудрочат .
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16.12.2020 20:46 Ответить
А если американцы покажут как они уже умеют сбивать вражеские спутники?
Вот у путина бабская привычка тупо дёрнуться, чтобы хоть как-то отреагировать,
а про последствия оно воообще думать не способно, чмурыдло из дзюдоистской раздевалки.
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16.12.2020 22:05 Ответить
ну спутники и раньше были в большой опасности, теперь на них надеяться вовсе нельзя.
наземная связь в США поди уже вымерла.
а как без неё в современной войне, когда всё глушится и даже дроны падают
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16.12.2020 22:11 Ответить
только подземные коммуникации связи, на глубине не менее 1,5-2м.
вот что останется работоспособным в любое время.
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16.12.2020 22:12 Ответить
да и Китайнет с Чебурнетом, оказывается вещи продуманные, на случай конфликтов.
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16.12.2020 22:16 Ответить
А что какая тебе грязь с запада лезет???
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16.12.2020 22:53 Ответить
С Запада "лезли" западные фильмы, западная музыка, импортные товары.
А грязь всегда лезла из кремля.
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16.12.2020 23:26 Ответить
Выключи интернет (западная грязь)
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16.12.2020 23:30 Ответить
опять ***** мультики крутить будет 😀
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17.12.2020 06:23 Ответить
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25.12.2020 22:51 Ответить
 
 