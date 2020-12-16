Россия испытывает новый тип противоспутниковых ракет, - Пентагон

Россия провела испытания противоспутниковой ракеты прямого перехвата (системы DA-ASAT). При этом она продемонстрировала 2 типа космического оружия - орбитальную противоспутниковую систему и систему, способную уничтожать спутники на низкой околоземной орбите.

Об этом сообщает Космическое командование Министерства обороны США, информирует Цензор.НЕТ.

Дату и место испытаний в Пентагоне не назвали, но отметили, что Москва разрабатывает и испытывает несколько типов космического оружия, в том числе лазерное.

"Постоянные испытания этих систем Россией демонстрируют, что угрозы космическим системам США и их союзников быстро растут. Создание Космического командования США в качестве единого боевого командования страны в космосе и Космических сил США <...> не могло быть более своевременным", - заявил командующий Космическим командованием США генерал Джеймс Дикинсон.

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В заявлении также указано, что Россия продемонстрировала два совершенно разных типа космического оружия. Первый тип - это система DA-ASAT, способная уничтожать спутники на низкой околоземной орбите, которую в России неоднократно испытывали. Применение такого оружия, указывают в США, может привести к значительному засорению, что грозит коммерческим спутникам.

Второй тип - это орбитальная противоспутниковая система космического оружия, которая испытывали на орбите в 2017 и 2020 годах.

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