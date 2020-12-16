Генассамблея ООН приняла обновленную резолюцию о нарушении прав человека в оккупированном РФ Крыму, - МИД

Сегодня Генеральная Ассамблея ООН приняла обновленную украинскую резолюцию "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь, Украина". Поддержали резолюцию 64 страны, 23 проголосовали против, 86 стран воздержались.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Новые элементы резолюции отражают многочисленные факты массовых нарушений прав человека на временно оккупированном полуострове. Резолюция четко определяет нелегитимность органов и должностных лиц РФ в Крыму в контексте усиления международной политики непризнания попытки аннексии Крыма. На уровне ООН впервые зафиксировано, что такие должностные лица должны рассматриваться только как оккупационная власть Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Документ, отмечают в МИД, констатирует, что РФ не выполняет международные обязательства в области прав человека и международного гуманитарного права. Отмечается, что уровень соблюдения прав человека в Крыму после его оккупации значительно снизился также потому, что РФ является участницей меньшего количества соответствующих международных договоров, чем Украина.

Генассамблея ООН также подчеркивает, что РФ использует пандемию COVID-19 для введения неоправданных ограничительных мер на полуострове, усиливая репрессии против населения, в частности, путем привлечения ФСБ.

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"Важно, что Генассамблея ООН не остается в стороне проблемы освобождения незаконно удерживаемых украинских граждан. Отмечая освобождение в декабре 2019 и апреле 2020 лиц, содержащихся государством-оккупантом на Донбассе, резолюция подчеркивает необходимость освобождения всех украинских политических заключенных Кремля, упоминая Эмира-Усеина Куку и Сервера Мустафаева", - отмечают в МИД.

Резолюция признает проблему блокирования Россией доступа жителей Крыма к украинской системе образования и нарушение религиозных прав граждан Украины. В резолюции зафиксировано, что РФ намеренно препятствует возможности сохранения национальной идентичности, заставляет менять гражданство, в частности путем ограничения права собственности на землю и проводит сознательную политику по изменению демографического состава полуострова, что является военным преступлением.

В этом контексте Генассамблея ООН призывает РФ обеспечить беспрепятственный и полный доступ в оккупированный Крым для международных мониторинговых миссий, в частности Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине и СММ ОБСЕ.

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Это - пятая резолюция Генассамблеи по правозащитной проблематике в оккупированном Крыму и девятая в контексте международного реагирования на попытку аннексии Россией украинского полуострова. В МИД отмечают, что принятый документ будет способствовать реализации украинской инициативы по созданию "Крымской платформы".