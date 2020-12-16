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Новости Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Генассамблея ООН приняла обновленную резолюцию о нарушении прав человека в оккупированном РФ Крыму, - МИД

Генассамблея ООН приняла обновленную резолюцию о нарушении прав человека в оккупированном РФ Крыму, - МИД

Сегодня Генеральная Ассамблея ООН приняла обновленную украинскую резолюцию "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь, Украина". Поддержали резолюцию 64 страны, 23 проголосовали против, 86 стран воздержались.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Новые элементы резолюции отражают многочисленные факты массовых нарушений прав человека на временно оккупированном полуострове. Резолюция четко определяет нелегитимность органов и должностных лиц РФ в Крыму в контексте усиления международной политики непризнания попытки аннексии Крыма. На уровне ООН впервые зафиксировано, что такие должностные лица должны рассматриваться только как оккупационная власть Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Документ, отмечают в МИД, констатирует, что РФ не выполняет международные обязательства в области прав человека и международного гуманитарного права. Отмечается, что уровень соблюдения прав человека в Крыму после его оккупации значительно снизился также потому, что РФ является участницей меньшего количества соответствующих международных договоров, чем Украина.

Генассамблея ООН также подчеркивает, что РФ использует пандемию COVID-19 для введения неоправданных ограничительных мер на полуострове, усиливая репрессии против населения, в частности, путем привлечения ФСБ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генассамблея ООН утвердила резолюцию о милитаризации оккупированного Крыма и частей Черного и Азовского морей, - МИД

"Важно, что Генассамблея ООН не остается в стороне проблемы освобождения незаконно удерживаемых украинских граждан. Отмечая освобождение в декабре 2019 и апреле 2020 лиц, содержащихся государством-оккупантом на Донбассе, резолюция подчеркивает необходимость освобождения всех украинских политических заключенных Кремля, упоминая Эмира-Усеина Куку и Сервера Мустафаева", - отмечают в МИД.

Резолюция признает проблему блокирования Россией доступа жителей Крыма к украинской системе образования и нарушение религиозных прав граждан Украины. В резолюции зафиксировано, что РФ намеренно препятствует возможности сохранения национальной идентичности, заставляет менять гражданство, в частности путем ограничения права собственности на землю и проводит сознательную политику по изменению демографического состава полуострова, что является военным преступлением.

В этом контексте Генассамблея ООН призывает РФ обеспечить беспрепятственный и полный доступ в  оккупированный Крым для международных мониторинговых миссий, в частности Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине и СММ ОБСЕ.

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Это - пятая резолюция Генассамблеи по правозащитной проблематике в оккупированном Крыму и девятая в контексте международного реагирования на попытку аннексии Россией украинского полуострова. В МИД отмечают, что принятый документ будет способствовать реализации украинской инициативы по созданию "Крымской платформы".

Автор: 

Крым (26377) МИД (6949) ООН (4167) резолюция (333) Кулеба Дмитрий (2880)


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Не подскажите, армяне в ООН голосовали "ЗА" эту резолюцию или вместе с Парашей "ПРОТИВ"?
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16.12.2020 19:54 Ответить
"Против" проголосовали 23 государства, в т.ч. Россия, Армения, Беларусь, Индия, Китай, Иран, Куба, Северная Корея
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17.12.2020 00:08 Ответить
Хачи - сосуны кремлевские ЕРЕВАН ЭТО АЗЕРБАЙДЖАН.
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17.12.2020 07:34 Ответить
Кто-то еще всерьез принимает эту кормушку для жирных скотов?
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16.12.2020 19:56 Ответить
Проводили бы Украинцы и Украина собственную государственную политику, были бы результаты. А так зерооу, только и остается пенять на этих, и других жирных скотов, типа они виноваты...
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16.12.2020 20:01 Ответить
В россии процветает бедность и смерть!...и это замечательно!
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16.12.2020 19:58 Ответить
И не только в РФ, человечество зашло в тупик, и просвета не видать...
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16.12.2020 20:04 Ответить
Только в этом году было уже с десяток подобных резолюций.
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16.12.2020 20:00 Ответить
В этом году хорошо проголосовали резолюцию за восстановление территориальной целостности Азербайджана сам Азербайджан с Турцией. Гораздо эффективнее всякого ООН
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17.12.2020 07:56 Ответить
 
 