В том, что Зеленский стал "разочарованием года", виноваты "вчерашние лидеры и олигархические медиа", - Подоляк

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк прокомментировал результаты опроса Центра Разумкова, согласно которым президент Владимир Зеленский стал для украинцев главным разочарованием 2020 года.

Свою позицию он озвучил изданию "Новое время", информирует Цензор.НЕТ.

Подоляк назвал разочарование субъективной категорией и объяснил, что обществу хочется быстрых и эффективных решений.

"Такие решения есть. Часть из них продавливается через фундаментальное сопротивление, через откровенный теневой лоббизм масштабных политико-финансовых групп. Это время, ресурсы и опять время… Но тут же появляются легендарные вчерашние "лидеры", олигархические медиа, которые не просто систематически - упорно рассказывают, что все "не так и все очень плохо". Они умышленно формируют у общества ощущение проигрыша, ощущение безысходности. Загоняют его [общество] в состояние негатива и обреченности", - сказал Подоляк.

Читайте на Цензор.НЕТ: Более 40% украинцев считают Зеленского главным разочарованием года, - опрос Центра Разумкова

По словам советника главы ОП, из-за влияния "олигархических медиа" и политических оппонентов президента общество становится равнодушным либо на первый план выходят "откровенно деструктивные ребята, цель которых - немедленные перевыборы".

"…Владимир Александрович абсолютно точно придерживается заявлений целей, независимо от медийно моделируемого оппонентами негатива - обязательная трансформация старого государства, вывод государства из традиционного коррупционного формата, повышение его конкурентности… И именно поэтому он же является и политиком года уже второй год подряд", - добавил Подоляк.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, данные соцопроса Центра Разумкова показывают, что 42% респондентов считают Владимира Зеленского главным разочарованием 2020 года. Одновременно он стал политиком года.

Также опрос показал, что председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову доверяют больше, чем главе государства.