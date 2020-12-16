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В том, что Зеленский стал "разочарованием года", виноваты "вчерашние лидеры и олигархические медиа", - Подоляк

В том, что Зеленский стал

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк прокомментировал результаты опроса Центра Разумкова, согласно которым президент Владимир Зеленский стал для украинцев главным разочарованием 2020 года.

Свою позицию он озвучил изданию "Новое время", информирует Цензор.НЕТ.

Подоляк назвал разочарование субъективной категорией и объяснил, что обществу хочется быстрых и эффективных решений.

"Такие решения есть. Часть из них продавливается через фундаментальное сопротивление, через откровенный теневой лоббизм масштабных политико-финансовых групп. Это время, ресурсы и опять время… Но тут же появляются легендарные вчерашние "лидеры", олигархические медиа, которые не просто систематически - упорно рассказывают, что все "не так и все очень плохо". Они умышленно формируют у общества ощущение проигрыша, ощущение безысходности. Загоняют его [общество] в состояние негатива и обреченности", - сказал Подоляк.

Читайте на Цензор.НЕТ: Более 40% украинцев считают Зеленского главным разочарованием года, - опрос Центра Разумкова

По словам советника главы ОП, из-за влияния "олигархических медиа" и политических оппонентов президента общество становится равнодушным либо на первый план выходят "откровенно деструктивные ребята, цель которых - немедленные перевыборы".

"…Владимир Александрович абсолютно точно придерживается заявлений целей, независимо от медийно моделируемого оппонентами негатива - обязательная трансформация старого государства, вывод государства из традиционного коррупционного формата, повышение его конкурентности… И именно поэтому он же является и политиком года уже второй год подряд", - добавил Подоляк.

Также на Цензор.НЕТ: Впервые уровень доверия к Разумкову выше, чем к Зеленскому, - опрос Центра Разумкова

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, данные соцопроса Центра Разумкова показывают, что 42% респондентов считают Владимира Зеленского главным разочарованием 2020 года. Одновременно он стал политиком года.

Также опрос показал, что председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову доверяют больше, чем главе государства.

Автор: 

Зеленский Владимир (20343) опрос (2826) Офис Президента (1797) Подоляк Михаил (246)


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Топ комментарии
+127
В том, что Зеленский стал "разочарованием года", виноваты "вчерашние лидеры и олигархические медиа", - Подоляк - Цензор.НЕТ 6666
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16.12.2020 20:13
+110
В том, что Зеленский стал "разочарованием года", виноваты "вчерашние лидеры и олигархические медиа", - Подоляк - Цензор.НЕТ 2241
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16.12.2020 20:18
+80
Зєлєнскій нє вінават што он Зєлєнскій.
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16.12.2020 20:12
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Страница 5 из 5
З одним з таких, що називається, "я вас любил я бьіл дебил" (80-річним дідом) зараз відбувається трагікомедія в кращих традиціях 95-ого кварталу. Цим дідом, який проживає в сільській місцевості з двома котами, займається СБУ і проти нього, як проти особи, яка готувала держпереворот, вже відкрили кримінальну справу. Дід, який надивився фільмів, де Голобородько розстрілює парламент, в фейсбуці ріпостив фотку з кулеметом і закликав до повалення - УВАГА! - ненависного Порошенка. Отакої! Було б дуже смішно, аби не було дуже сумно. Та дивіться самі, не пожалкуєте, деталі у відео "СБУ ЗЕЛЕНСКОГО ПОСАДЯТ 80 ЛЕТНЕГО ДЕДУШКУ ЗА ПУБЛИКАЦИЮ В СОЦСЕТЯХ" https://www.youtube.com/watch?v=kkHbj-8Pc9s
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17.12.2020 17:02 Ответить
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17.12.2020 17:10 Ответить
ні, с..а, капітуляція та відкат у 2013 рік повинні надихати і сіяти оптимізм!
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17.12.2020 16:06 Ответить
Ахахахаха))))) Коротше, винен Порошенко))))
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17.12.2020 16:07 Ответить
В том, что Зеленский стал "разочарованием года", виноваты "вчерашние лидеры и олигархические медиа", - Подоляк

Подоляк , мне ваши олигархические медиа до дупи , я хожу в магазин и вижу цены на продукты . Вся ваша шобла в доле и Зиленскай в первую очередь .
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17.12.2020 16:08 Ответить
Всі їм заважають, всі їм плутаються під ногами... А такої більшості в парламенті не було навіть у комуністів, не було свого кабміна, свого генбеняпрокурорші, свого абиякогорюкзака, свого бакланабезпеки, своїм нянь бородатих і лисих бабусь. Що вам ще недостає? Розуму і українства - ви є безпорядні малороси і **********. Ви навіть осквернили українську церкву, назвавши її Томос (визнання світу) термосом. Навіть ворог собі такого не дозволяв. Попереднику ніхто не заважав? Ніхто не виступав по гавноканал+какаканал бені і мертверчука з поздоровленням замість діючого президента? Ніхто не брехунькав по всіх каналах і з кожної праски?
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17.12.2020 16:12 Ответить
Конечно это так, ведь Зеленский не может быть виноват.
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17.12.2020 16:29 Ответить
странные люди, с чего они ждали что кто то одним щелчком пальцев разрулит всю ту глубину жопы, в которую свалилась страна ? помнится еще Сорос сказал что для перезапуска украины надо 50 миллиардов долларов ежемоментно и еще пару сотен в течении нескольких лет

это без учета расползания по карманам, только на дело
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17.12.2020 16:31 Ответить
В 2019 так и было: Свинарчуки, липецкая фабрика, офшоры, барыга на крови и т.п.
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17.12.2020 16:43 Ответить
если вы не живете своим умом то кто вам доктор?
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17.12.2020 17:15 Ответить
все верно он сказал. именно об вот этом сайте.
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17.12.2020 17:04 Ответить
интересно, а зелю сделал президентом не олигархический канал?))) ну не считая 73% идиотов
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17.12.2020 17:14 Ответить
Вот именно, Беня его продвинул.
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17.12.2020 18:47 Ответить
У тому, що Зеленський став "розчаруванням року", винні "вчорашні лідери й олігархічні медіа", - Подоляк - Цензор.НЕТ 1138
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17.12.2020 17:38 Ответить
У тому, що Зеленський став "розчаруванням року", винні "вчорашні лідери й олігархічні медіа", - Подоляк - Цензор.НЕТ 372
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17.12.2020 18:01 Ответить
Да не надо выгораживать клоуна, какой он нахрен политик, это не его стихия, хоть и президент он, но влез не в свои дела, его стихия - сцена, а это две очень большие разницы. В политике он,- профан из профанов.
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17.12.2020 18:57 Ответить
В том, что зеленский стал "разочарованием года", виноваты его лохторат и сам зелупа, так-как другим он просто быть не может.Папа быдло , мама тоже недалеко пошла, короче , от осинки не родятся апельсинки)))
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17.12.2020 19:12 Ответить
Не оценили холопы величайший ум эпохи свет Владимира Александровича.
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17.12.2020 19:26 Ответить
В том, что Зеленский стал "разочарованием", виноваты -избиратели. Сразу после его выборов,один экзитпол(непомню какой), сказал: "Сейчас все радуются его победе.Но через год, все разочаруются."
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17.12.2020 19:48 Ответить
Головне завдання кремля виконано-"Лишьби не Порошенко!"!! Всі на чергови вибори,наступна мета -ОПЗЖ до влади!!)))
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17.12.2020 20:03 Ответить
Довго ще будемо терпіти ці знущання клоунів над Україною? Чи може пора гнати цих виродків поганою мітлою?!
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17.12.2020 20:13 Ответить
Мы просто никому не нужны.Каждый президент приходит грабить но говорить как тяжело ему поднять Украину после очередного Иванова,Петрова,смех да и только.,Моя хата з краю нічого не знаю,''У нас нет правительства а есть мафия и бандиты.
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17.12.2020 20:44 Ответить
Мы просто никому не нужны.Каждый президент приходит грабить но говорить как тяжело ему поднять Украину после очередного Иванова,Петрова,смех да и только.,Моя хата з краю нічого не знаю,''У нас нет правительства а есть мафия и бандиты.
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17.12.2020 20:45 Ответить
Собрались 2 евнуха и давай анализировать, чего у них пуй не встает.
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17.12.2020 20:49 Ответить
Подляк опять спрыгивает с темы , или переводит стрЕлки . Но главное не в вчерашней власти , а вас .Не надо ВРАТЬ и ВОРОВАТЬ !! Это то . чем страдает Зеля и его окружение .
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17.12.2020 20:57 Ответить
У тому, що Зеленський став "розчаруванням року", винні "вчорашні лідери й олігархічні медіа", - Подоляк - Цензор.НЕТ 5605
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17.12.2020 21:22 Ответить
А то что всякую тупую шашуру, родственников, любовниц... и регионалов на высокие должности понабирали кто в этом виноват???
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17.12.2020 21:26 Ответить
Нечего пинять на зеркало коль рожа крива. Зеленський чим думав, коли йшов в президенти? Україна ще не мала жодного президента, який думав би за державу і народ України.
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17.12.2020 22:23 Ответить
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