Рада пытается назначить судью КСУ без конкурса и вопреки выводу Венецианской комиссии, на пост претендуют пять человек, - ЦПК
Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики 16 декабря согласовал отбор судьи Конституционного Суда Украины по парламентской квоте.
Такое решение Комитета очевидно противоречит требованиям Конституции и последним рекомендациям Венецианской комиссии, которая подчеркнула необходимость реформы процедуры отбора судей, уверены в Центре противодействия коррупции, информирует Цензор.НЕТ.
По данным антикоррупционщиков, на кресло судьи КСУ претендуют двое действующих народных депутатов - Ольга Совгиря от "Слуги народа" и Юрий Павленко от ОПЗЖ.
Также на кресло судьи КСУ претендуют Николай Сирый, предложенный "Европейской Солидарностью", кандидат от "Батькивщины" Ольга Бондарь-Петровская и Дмитрий Журавлев - от депутатской группы "Довіра".
"Профильный комитет без каких-либо обсуждений предложенных кандидатов, почти единогласно решил, что все кандидаты соответствуют требованиям Конституции и Закона Украины "О Конституционном Суде Украины", и инициировал проведение в отношении них специальной проверки. Не поддержал решение только депутат от фракции "Голос" Олег Макаров, который отметил, что такое решение комитета противоречит последним выводам Венецианской комиссии", - говорится в сообщении.
В ЦПК подчеркивают, что формальность рассмотрения нарушает требования Конституции - она предусматривает конкурсный отбор кандидатов и требует, чтобы судья КСУ имел не менее 15 лет юридического стажа, высокие моральные качества и был юристом с признанным авторитетом. В частности, кандидат от ОПЗЖ Юрий Павленко только в 2013 году получил юридический диплом.
Напомним, 11 декабря Венецианская комиссия утвердила свой вывод по реформе Конституционного Суда Украины, в котором подчеркнула необходимость изменений процедуры отбора судей и создании независимого органа по оценке кандидатов, состоящий из международных экспертов по правам человека и представителей гражданского общества. До введения таких изменений парламенту и съезду судей не рекомендовано заполнять свои квоты в КСУ.
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