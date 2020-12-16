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Новости Конституционный кризис
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Рада пытается назначить судью КСУ без конкурса и вопреки выводу Венецианской комиссии, на пост претендуют пять человек, - ЦПК

Рада пытается назначить судью КСУ без конкурса и вопреки выводу Венецианской комиссии, на пост претендуют пять человек, - ЦПК

Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики 16 декабря согласовал отбор судьи Конституционного Суда Украины по парламентской квоте.

Такое решение Комитета очевидно противоречит требованиям Конституции и последним рекомендациям Венецианской комиссии, которая подчеркнула необходимость реформы процедуры отбора судей, уверены в Центре противодействия коррупции, информирует Цензор.НЕТ.

По данным антикоррупционщиков, на кресло судьи КСУ претендуют двое действующих народных депутатов - Ольга Совгиря от "Слуги народа" и Юрий Павленко от ОПЗЖ.

Также на кресло судьи КСУ претендуют Николай Сирый, предложенный "Европейской Солидарностью", кандидат от "Батькивщины" Ольга Бондарь-Петровская и Дмитрий Журавлев - от депутатской группы "Довіра".

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"Профильный комитет без каких-либо обсуждений предложенных кандидатов, почти единогласно решил, что все кандидаты соответствуют требованиям Конституции и Закона Украины "О Конституционном Суде Украины", и инициировал проведение в отношении них специальной проверки. Не поддержал решение только депутат от фракции "Голос" Олег Макаров, который отметил, что такое решение комитета противоречит последним выводам Венецианской комиссии", - говорится в сообщении.

В ЦПК подчеркивают, что формальность рассмотрения нарушает требования Конституции - она предусматривает конкурсный отбор кандидатов и требует, чтобы судья КСУ имел не менее 15 лет юридического стажа, высокие моральные качества и был юристом с признанным авторитетом. В частности, кандидат от ОПЗЖ Юрий Павленко только в 2013 году получил юридический диплом.

Напомним, 11 декабря Венецианская комиссия утвердила свой вывод по реформе Конституционного Суда Украины, в котором подчеркнула необходимость изменений процедуры отбора судей и создании независимого органа по оценке кандидатов, состоящий из международных экспертов по правам человека и представителей гражданского общества. До введения таких изменений парламенту и съезду судей не рекомендовано заполнять свои квоты в КСУ.

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Автор: 

Венецианская комиссия (423) КС (2248) судья (2646) Центр противодействия коррупции (247)


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А потом сделают круглые -прекруглые глаза "Ты вы шо? Та вы нас не так поняли. Снова вырвали из контекста".
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16.12.2020 20:34 Ответить
Рада пытается назначить судью КСУ без конкурса и вопреки выводу Венецианской комиссии, на пост претендуют пять человек, - ЦПК - Цензор.НЕТ 2007
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16.12.2020 20:41 Ответить
Слуги снова выберут самого поганого и когда он устроит очередной конституционный трындец, опять будут лихорадочно вопить что они не при чем.
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16.12.2020 20:38 Ответить
Небось какая-нибуть падаль с громной хлеборезкой, что б запихать туда побольше
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16.12.2020 20:38 Ответить
"Достойні" все люди. Ось одна.
Вважає, що корупціонерів не потрібно садити за грати з конфіскцією награбованого. Можна обійтись доганою чи громадськими роботами.
"Норма о тюремном сроке за ложь в декларации оказалась неэффективной, - "слуга народа" Ольга Совгиря"
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16.12.2020 20:56 Ответить
Так слащавая морда разумкова, который пиимеряет на себя погоны преза, ни чем не лучше шоумена, из того же 95 балагана.
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16.12.2020 21:26 Ответить
Неисправимые идиоты- это про нашу ВР. Потому как в других местах идиотизм исправим.
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21.12.2020 12:12 Ответить
 
 