Министров АПК, энергетики и образования Рада может назначить четверг, а руководителя Минветеранов - в пятницу, - "слуга народа" Кравчук

Верховная Рада планирует 17 декабря назначить Романа Лещенко на должность министра аграрной политики и продовольствия Украины, Юрия Витренко на пост первого вице-премьер-министра – министра энергетики, Сергея Шкарлета министром образования и науки. Вопрос о назначении Юлии Лапутиной министром по делам ветеранов, скорее всего, будет включен в повестку дня пленарного заседания 18 декабря.

Об этом журналистам сказала заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Вероятно, что в четверг будут вынесены на голосование в зал вопросы о назначении Витренко и Шкарлета на должности министров. Также завтра рассмотрим вопрос о назначении Лещенко. Вопрос о назначении министра ветеранов, очевидно, будет рассмотрен в пятницу, это кандидатура госпожи Лапутиной", – сказала она.

Кравчук подтвердила, что вопрос отставки министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского парламент точно не будет рассматривать на текущей неделе.

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"Он продолжает пока работать. Будет продолжена дискуссия, сотрудничество с ним. По крайней мере, сейчас господин Абрамовский не будет идти в отставку. Возможно, он вообще продолжит свою работу на должности профильного министра, но это должен быть результат определенного диалога с премьером, президентом, с комитетом при необходимости", - добавила "слуга народа".

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