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Зеленский и Ермак пролоббировали 170 млн грн премии для Витренко и продвигают его кандидатуру на пост первого вице-премьера, - Бутусов

Зеленский и Ермак пролоббировали 170 млн грн премии для Витренко и продвигают его кандидатуру на пост первого вице-премьера, - Бутусов

В условиях коронакризиса под давлением Владимира Зеленского и Андрея Ермака Кабмин выплатил Юрию Витренко 170 млн грн премии.

Об этом в статье пишет главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Он уверен, что "это просто взятка за лояльность за счет госбюджета".

Журналист напоминает, что действующее постановление Кабмина №141 ограничивает размеры выплат сотрудникам госкомпаний в связи с борьбой с коронавирусом.

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Юрий Витренко подал иск к "Нафтогазу" о невыплате ему премии за получение НАК прибыли от победы в Стокгольмском арбитраже и накануне на заседании фракции "Слуга народа" заявил, что от претензий не откажется.

"По данным источников Цензор.НЕТ в НАК, сегодня достигнута договоренность в Кабмине о выплате Витренко из бюджета "Нафтогаза" 170 миллионов гривен - накануне голосования в парламенте! По нашим данным, деньги поступили на счет. Сумма иска Витренко изначально была 94 миллиона гривен, каков механизм формирования суммы, почему речь идет о 170 миллионах, пока неизвестно. Однако источники в "Ощадбанке" подтверждают совершение транзакции", - сообщает Бутусов.

Он подчеркивает, что "осуществление должностными лицами выплат из госкомпании без решения суда, по решению других должностных лиц, имеющих отношения с Витренко, может само по себе стать коррупционным преступлением".

При этом деньги на выплату нашлись, несмотря на то, что "Нафтогаз" показал убытки.

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"Оказывается, кандидатуру Витренко на пост вице-премьера продвигают президент Владимир Зеленский и глава Офиса Президента Андрей Ермак, и именно они пролоббировали в Кабмине и "Нафтогазе" премию для протеже. Витренко поставил условием своего назначения урегулирование своего судебного спора с НАК до момента голосования. У него острейший персональный конфликт с главой "Нафтогаза" Андреем Коболевым. Сам по себе руководитель НАК такое решение бы не принял, но на него оказали давление, и решение принято совместно с премьер-министром Денисом Шмыгалем", - проинформировал Бутусов.

Он отметил, что 2 декабря Кабмин принял постановление о запрете на период действия карантина любой предварительной оплаты государственными организациями товаров, работ и услуг, не связанных непосредственно с борьбой с коронавирусом.

"Остановлены многие важнейшие программы, включая разработку и закупку боевой техники по программам Минобороны. А вот на программу назначения нужного чиновника у правительства деньги есть. Давайте называть вещи своими именами: в таких критических условиях выплаты Витренко премии под давлением высокопоставленных руководителей - это просто взятка за лояльность за счет госбюджета. НАК "Нафтогаз" заставили выплатить сумму без всякого суда, которая могла бы быть и меньшей", - подчеркнул журналист.

Он призвал Витренко, если тот хочет занять место первого вице-премьера, отказаться от иска к НАК "Нафтогаз" и вернуть деньги в бюджет.

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"Если президент Зеленский, глава ОП Ермак, премьер Шмыгаль и глава "Нафтогаза" Коболев хотят премировать своих сотрудников в нарушение постановления Кабмина № 141, они обязаны это делать не за счет тех граждан, которым тяжело платить тарифы, а из своих карманов. И ждем видео, чудесного, с улыбкой, можно сразу и от президента, и от премьера. За свои решения надо отвечать", - уверен журналист.

Автор: 

Зеленский Владимир (20343) Бутусов Юрий (4358) Витренко Юрий (377) Ермак Андрей (1262)


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Топ комментарии
+38
ЗеДОЛБНИ, вы только вдумайтесь! 170 МИЛЛИОНОВ ПРЕМИЯ! !? 170 000 000!!!
В ОДНИ РУКИ!!!! ОДНОРАЗОВО!!!
Впрочем, КАКАЯ РАЗНИЦА, да? Главное, что без 2барИги", главное, кто угодно но только не Порошенкою
А ведь Третьякова, когда говорила о низкокачественных ушлёпках, то она имела ввиду вскех вас проголосовавшиш за ЗЕ и его Слуг.
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16.12.2020 20:50
+34
Зеленский и Ермак пролоббировали 170 млн грн премии для Витренко и продвигают его кандидатуру на пост первого вице-премьера, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5429
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16.12.2020 20:48
+16
https://twitter.com/malitskiy_

https://twitter.com/malitskiy_ Дід Микола @malitskiy_

https://twitter.com/malitskiy_ https://twitter.com/malitskiy_



Мінфін США вніс власників "Альфа-банку" та "Укрсоцбанку" до "кремлівської доповіді", тобто списку політиків і олігархів, що працюють на Х...ло.
А що в Україні?
1. ЗЕлений НБУ у п'ятницю дав Альфа-банку 4,5 млрд. кредиту на 5 років (найбільше з усіх банків).

2. Львівці (не плутати з львів'янами) вчергове мером обирають Садового, друга гаманця путіна Фрідмана.
Що маємо? "Мудрий нарід" обирає ЗЕ, котрий через НБУ фінансує гаманці путіна. І цей же нарід обирає друзів гаманців путіна на високі посади. Ще є питання, чому так живемо?
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16.12.2020 21:07
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Народ приде на Майдан подивитись на гільотину, бо ця влада корумпованих остолопів робить все щоб її запустили в дію.
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17.12.2020 08:37 Ответить
нарИд подывыться на кацапстаньски танки
на Хрещатику
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17.12.2020 09:18 Ответить
"Зеленский и Ермак пролоббировали 170 млн грн премии для Витренко и продвигают его кандидатуру на пост первого вице-премьера, - Бутусов" - это не лоббирование, а наинаглейшее воровство.
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17.12.2020 08:46 Ответить
1. Витренко эту премию заслужил. Или все уже забыли про то, как год назад Рашу нагнули в Стокгольме? Не платит деньги после такого только тупое жлобье.
2. В Украине не много спецов-технократов. Витренко - один из них. И так уже команда клоунов без дипломов гособразца все запорола...
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17.12.2020 09:17 Ответить
170 млн. грн. хабаря з держбюджету ! "Браво" , Зеленський ! Ти б"єш рекорди , скотиняка !
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17.12.2020 10:05 Ответить
Таварищ Бутусов, а часом выигрыш в Стокгольме состоялся часом не ДО короновируса?
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17.12.2020 10:39 Ответить
"А какая разница" до, чи після? 94000000 чи 170000000?😂
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17.12.2020 12:57 Ответить
Такая разница, что одна - даёт, а другая - дразнится!
Закон обратной силы не имеет.
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17.12.2020 15:47 Ответить
Чому 170 а не 1700? Мабуть барига вкрав?😂
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17.12.2020 12:59 Ответить
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