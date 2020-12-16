Зеленский и Ермак пролоббировали 170 млн грн премии для Витренко и продвигают его кандидатуру на пост первого вице-премьера, - Бутусов

В условиях коронакризиса под давлением Владимира Зеленского и Андрея Ермака Кабмин выплатил Юрию Витренко 170 млн грн премии.

Об этом в статье пишет главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Он уверен, что "это просто взятка за лояльность за счет госбюджета".

Журналист напоминает, что действующее постановление Кабмина №141 ограничивает размеры выплат сотрудникам госкомпаний в связи с борьбой с коронавирусом.

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Юрий Витренко подал иск к "Нафтогазу" о невыплате ему премии за получение НАК прибыли от победы в Стокгольмском арбитраже и накануне на заседании фракции "Слуга народа" заявил, что от претензий не откажется.

"По данным источников Цензор.НЕТ в НАК, сегодня достигнута договоренность в Кабмине о выплате Витренко из бюджета "Нафтогаза" 170 миллионов гривен - накануне голосования в парламенте! По нашим данным, деньги поступили на счет. Сумма иска Витренко изначально была 94 миллиона гривен, каков механизм формирования суммы, почему речь идет о 170 миллионах, пока неизвестно. Однако источники в "Ощадбанке" подтверждают совершение транзакции", - сообщает Бутусов.

Он подчеркивает, что "осуществление должностными лицами выплат из госкомпании без решения суда, по решению других должностных лиц, имеющих отношения с Витренко, может само по себе стать коррупционным преступлением".

При этом деньги на выплату нашлись, несмотря на то, что "Нафтогаз" показал убытки.

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"Оказывается, кандидатуру Витренко на пост вице-премьера продвигают президент Владимир Зеленский и глава Офиса Президента Андрей Ермак, и именно они пролоббировали в Кабмине и "Нафтогазе" премию для протеже. Витренко поставил условием своего назначения урегулирование своего судебного спора с НАК до момента голосования. У него острейший персональный конфликт с главой "Нафтогаза" Андреем Коболевым. Сам по себе руководитель НАК такое решение бы не принял, но на него оказали давление, и решение принято совместно с премьер-министром Денисом Шмыгалем", - проинформировал Бутусов.

Он отметил, что 2 декабря Кабмин принял постановление о запрете на период действия карантина любой предварительной оплаты государственными организациями товаров, работ и услуг, не связанных непосредственно с борьбой с коронавирусом.

"Остановлены многие важнейшие программы, включая разработку и закупку боевой техники по программам Минобороны. А вот на программу назначения нужного чиновника у правительства деньги есть. Давайте называть вещи своими именами: в таких критических условиях выплаты Витренко премии под давлением высокопоставленных руководителей - это просто взятка за лояльность за счет госбюджета. НАК "Нафтогаз" заставили выплатить сумму без всякого суда, которая могла бы быть и меньшей", - подчеркнул журналист.

Он призвал Витренко, если тот хочет занять место первого вице-премьера, отказаться от иска к НАК "Нафтогаз" и вернуть деньги в бюджет.

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"Если президент Зеленский, глава ОП Ермак, премьер Шмыгаль и глава "Нафтогаза" Коболев хотят премировать своих сотрудников в нарушение постановления Кабмина № 141, они обязаны это делать не за счет тех граждан, которым тяжело платить тарифы, а из своих карманов. И ждем видео, чудесного, с улыбкой, можно сразу и от президента, и от премьера. За свои решения надо отвечать", - уверен журналист.