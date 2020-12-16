23 страны проголосовали против резолюции Генассамблеи ООН по Крыму, в т.ч. Китай, РФ, Индия, Иран
Российская Федерация, Китай, Беларусь и еще 20 стран проголосовали против обновленной резолюции ГА ООН "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь (Украина)".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Против принятия резолюции проголосовали 23 страны-члена ООН: Ангола, Армения, Беларусь, Бурунди, Камбоджа, Китай, Коморские острова, Куба, Северная Корея, Эритрея, Индия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Мьянма, Никарагуа, Филиппины, Сербия, Судан, Сирия, Венесуэла и Зимбабве.
За проголосовали 64 страны, воздержались - 86.
Топ комментарии
+35 Alexander Bereznuk #425456
показать весь комментарий16.12.2020 21:19
+19 CМEРTЬ ФAШИCTСЬКIЙ РОCIЇ !!!
показать весь комментарий16.12.2020 21:16
+18 Danis Nielsen
показать весь комментарий16.12.2020 21:22
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Мінфін США вніс власників "Альфа-банку" та "Укрсоцбанку" до "кремлівської доповіді", тобто списку політиків і олігархів, що працюють на Х...ло.
А що в Україні?
1. ЗЕлений НБУ у п'ятницю дав Альфа-банку 4,5 млрд. кредиту на 5 років (найбільше з усіх банків).
2. Львівці (не плутати з львів'янами) вчергове мером обирають Садового, друга гаманця путіна Фрідмана.
Що маємо? "Мудрий нарід" обирає ЗЕ, котрий через НБУ фінансує гаманці путіна. І цей же нарід обирає друзів гаманців путіна на високі посади. Ще є питання, чому так живемо?
Після розділу Британської Індії в 1947 році на дві незалежні держави - Індію і Пакистан - статус Кашміру не був закріплений офіційними угодами про кордони.
За Кашмір вже було три війни. Після першої війни 1947 - 1949 років 60 відсотків Кашміру перейшли під контроль Індії, решта - під владу Пакистану.
Друга індо-пакистанська війна почалася в 1965 році через спроби Пакистану спровокувати повстання в індійській частині Кашміру. Угоду про врегулювання між Індією і Пакистаном було підписано в Ташкенті в січні 1966 року.
У 1971 році сталася нова війна, в якій Пакистан зазнав тяжкої поразки і втратив анклаву на сході Індії, на території якої згодом було проголошено державу Бангладеш. Нове перемир'я сторони підписали в грудні 1971 року.
Думаю Украина никак не прореагирует.
Ведь даже почти 7 лет уже войны, оккупация Крыма и Донбасса и убийство десятков тысяч украинцев не заставило украинские власти разорвать дипломатические сношения с Россией.
вот основное. всем наплевать на эту резолюцию...
В ежедневном быте
Было б только где посрать,
И жратва в корыте.
спасибо производителям байрактаров, они за украину проголосовали
Не жди уважения от того, кого не уважаешь ты.
в организуемом тобою противостоянии она первая начала, а ты вторым...
и потому ты ей проиграл
- Где же эти Филиппины?
Но сказала Зина в лоб, -
- Ну ты, Федя, й долбо...б!
Вот просто тупо ниодной высокоразвитой страны !
А кава в "Сільпо" "Нікарагуа" смачна
Разом підтримали Україну.