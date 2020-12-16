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Новости Агрессия России против Украины
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23 страны проголосовали против резолюции Генассамблеи ООН по Крыму, в т.ч. Китай, РФ, Индия, Иран

23 страны проголосовали против резолюции Генассамблеи ООН по Крыму, в т.ч. Китай, РФ, Индия, Иран

Российская Федерация, Китай, Беларусь и еще 20 стран проголосовали против обновленной резолюции ГА ООН "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь (Украина)".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Против принятия резолюции проголосовали 23 страны-члена ООН: Ангола, Армения, Беларусь, Бурунди, Камбоджа, Китай, Коморские острова, Куба, Северная Корея, Эритрея, Индия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Мьянма, Никарагуа, Филиппины, Сербия, Судан, Сирия, Венесуэла и Зимбабве.

За проголосовали 64 страны, воздержались - 86.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Генассамблея ООН приняла обновленную резолюцию о нарушении прав человека в оккупированном РФ Крыму, - МИД

23 страны проголосовали против резолюции Генассамблеи ООН по Крыму, в т.ч. Китай, РФ, Индия, Иран 01

Автор: 

Китай (2964) Крым (26377) ООН (4167) резолюция (333) россия (95502)


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Топ комментарии
+35
армения опять против украины по крыму в оон голосует
спасибо производителям байрактаров, они за украину проголосовали
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16.12.2020 21:19
+19
Против принятия Генассамблеи ООН по Крыму проголосовали 23 страны-члена ООН: Ангола, Армения (!), Беларусь (!), Бурунди, Камбоджа, Китай (!), Коморские острова, Куба, Северная Корея, Эритрея, Индия (!), Иран (!), Казахстан (!), Кыргызстан, Россия, Мьянма, Никарагуа, Филиппины, Сербия, Судан, Сирия, Венесуэла и Зимбабве.

Думаю Украина никак не прореагирует.

Ведь даже почти 7 лет уже войны, оккупация Крыма и Донбасса и убийство десятков тысяч украинцев не заставило украинские власти разорвать дипломатические сношения с Россией.
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16.12.2020 21:16
+18
Кто против , для них должен быть визовый режим в Украину
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16.12.2020 21:22
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Мордва, вернись на бутылку, любознательная свинособачка какая, ишь.
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16.12.2020 21:30 Ответить
Тварь, идешьНАХ..
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16.12.2020 21:30 Ответить
Ара-мения надеется на новую оккупацию Карабаха? От мертвого осла уши, думаю и Эреван это Азербайджан тоже....
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16.12.2020 21:40 Ответить
https://twitter.com/malitskiy_ Дід Микола @malitskiy_

Мінфін США вніс власників "Альфа-банку" та "Укрсоцбанку" до "кремлівської доповіді", тобто списку політиків і олігархів, що працюють на Х...ло.
А що в Україні?
1. ЗЕлений НБУ у п'ятницю дав Альфа-банку 4,5 млрд. кредиту на 5 років (найбільше з усіх банків).
2. Львівці (не плутати з львів'янами) вчергове мером обирають Садового, друга гаманця путіна Фрідмана.
Що маємо? "Мудрий нарід" обирає ЗЕ, котрий через НБУ фінансує гаманці путіна. І цей же нарід обирає друзів гаманців путіна на високі посади. Ще є питання, чому так живемо?
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16.12.2020 21:10 Ответить
Львівці (не плутати з львів'янами) вчергове мером обирають Садового, друга гаманця путіна Фрідмана
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16.12.2020 21:15 Ответить
такий клезмерфест загубили у львові, прикро
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16.12.2020 21:50 Ответить
может, джамму и кашмир покоя не дает?
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16.12.2020 21:20 Ответить
Точно, без может.
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16.12.2020 21:53 Ответить
Это "благодарность" за турбины которые Украина продала Индии для эсминцев которые Индия закупила у России. Если Украина позволяет об себя вытирать ноги то кто здесь виноват?
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16.12.2020 21:22 Ответить
Индийская внешняя политика всегда была проститутской . Она всегда поддерживала сомнительные режимы , всегда "дружила" с самыми одиозными диктаторами !
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16.12.2020 21:30 Ответить
Нарендра Моді - індійський варіант "крєпкага хазайственніка". Що таке права людей - йому не відомо.
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16.12.2020 21:40 Ответить
Пакистан союзник США, а Индия не очень
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16.12.2020 21:46 Ответить
Провінції Джамму і Кашмір окуповані Індією.

Після розділу Британської Індії в 1947 році на дві незалежні держави - Індію і Пакистан - статус Кашміру не був закріплений офіційними угодами про кордони.
За Кашмір вже було три війни. Після першої війни 1947 - 1949 років 60 відсотків Кашміру перейшли під контроль Індії, решта - під владу Пакистану.
Друга індо-пакистанська війна почалася в 1965 році через спроби Пакистану спровокувати повстання в індійській частині Кашміру. Угоду про врегулювання між Індією і Пакистаном було підписано в Ташкенті в січні 1966 року.
У 1971 році сталася нова війна, в якій Пакистан зазнав тяжкої поразки і втратив анклаву на сході Індії, на території якої згодом було проголошено державу Бангладеш. Нове перемир'я сторони підписали в грудні 1971 року.
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16.12.2020 21:52 Ответить
Против принятия Генассамблеи ООН по Крыму проголосовали 23 страны-члена ООН: Ангола, Армения (!), Беларусь (!), Бурунди, Камбоджа, Китай (!), Коморские острова, Куба, Северная Корея, Эритрея, Индия (!), Иран (!), Казахстан (!), Кыргызстан, Россия, Мьянма, Никарагуа, Филиппины, Сербия, Судан, Сирия, Венесуэла и Зимбабве.

Думаю Украина никак не прореагирует.

Ведь даже почти 7 лет уже войны, оккупация Крыма и Донбасса и убийство десятков тысяч украинцев не заставило украинские власти разорвать дипломатические сношения с Россией.
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16.12.2020 21:16 Ответить
и продолжает покупать автобусы, троллейбусы, автомобили в Беларуси
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16.12.2020 21:27 Ответить
воздержались - 86

вот основное. всем наплевать на эту резолюцию...
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16.12.2020 21:56 Ответить
Дикарям на все плевать, -
В ежедневном быте
Было б только где посрать,
И жратва в корыте.
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16.12.2020 22:05 Ответить
Эритрея, Бурунди, Мьянма и Зимбабве - это конечно сильно, серьёзные союзнички у Рашки, но чего всё не ймётся БелоРаше, Армении и Казахстану, северные территории которого тоже беспокоят "величайших геополитиков" в Москве?...
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16.12.2020 21:17 Ответить
Ух мы этим странам ноты отправим. Послов на ковер. А нет, не отправим. И не вызовем. Банана Рипаблик.
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16.12.2020 21:18 Ответить
Уронила в речку мячик? Что за негатив, ты же девочка.
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16.12.2020 21:53 Ответить
армения опять против украины по крыму в оон голосует
спасибо производителям байрактаров, они за украину проголосовали
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16.12.2020 21:19 Ответить
А ты за Армению сильно переживаешь?
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16.12.2020 21:56 Ответить
как армения за украину переживает?
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16.12.2020 22:00 Ответить
Точно так же, как и ты за них.
Не жди уважения от того, кого не уважаешь ты.
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16.12.2020 22:15 Ответить
о своей позиции армения в оон заявила не первый раз и задолго до твоего вопроса мне...
в организуемом тобою противостоянии она первая начала, а ты вторым...
и потому ты ей проиграл
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16.12.2020 22:20 Ответить
Кто против , для них должен быть визовый режим в Украину
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16.12.2020 21:22 Ответить
Тепер є ще у когось тут на Цензорі питання, чому більшість дописувачів підтримали Азербайджан?
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16.12.2020 21:24 Ответить
Зачем поддержали тех, кто воздержался от голосования?
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16.12.2020 21:42 Ответить
это было до голосования...
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16.12.2020 22:22 Ответить
Азербайджан вообще не пришел на голосование, так сказать и нашим и вашим.
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17.12.2020 01:05 Ответить
І правильно зробили. Якби вірмени теж не прийшли, то країн, що підтримують кацапів, було б на одну менше.
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17.12.2020 01:13 Ответить
а на Филипинах хоть знают где тот Крым?
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16.12.2020 21:24 Ответить
их президент - фанат хъйла
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16.12.2020 21:28 Ответить
знать бы где эти филипины
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16.12.2020 22:04 Ответить
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16.12.2020 22:09 Ответить
https://censor.net/ru/user/413467 спросил у Зины, -

- Где же эти Филиппины?
Но сказала Зина в лоб, -
- Ну ты, Федя, й долбо...б!

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16.12.2020 22:17 Ответить
Бурунди масковская область!
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16.12.2020 21:25 Ответить
"друзья" Украины нарисовались,которых прямиком нужно посылать на,,,й ,ну к фурацылину на красную
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16.12.2020 21:27 Ответить
Самое "забавное" , что даже среди тех , кто как бы воздержался ниодной страны из первых пяти десятков стран с самым высоким уровнем жизни .
Вот просто тупо ниодной высокоразвитой страны !
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16.12.2020 21:35 Ответить
Сінгапур і ПАР дещо здивували потраплянням у цей список
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16.12.2020 21:40 Ответить
23 страны проголосовали против резолюции Генассамблеи ООН по Крыму, в т.ч. Китай, РФ, Индия, Иран - Цензор.НЕТ 1595
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16.12.2020 21:35 Ответить
Тот момент когда видно ху из ху....
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16.12.2020 21:37 Ответить
Vot mne Indija kak to nevpisitsia tex sto protiv rezoliuciji.Takije kak oni dolzni bit krajnem sluce neutralnimi
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16.12.2020 21:48 Ответить
Зимбабве, кндр, эритрея, никарагуа... Сливки общества просто. И гнилая вишенка на этом фриковом торте - паРаша.
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16.12.2020 21:49 Ответить
Ангола, Армения, Зимбабве ...- очень много общего - и внешне, и внутренне
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16.12.2020 22:01 Ответить
ПаРаша - зловонное образование третьего мира...Поэтому и поддерживается такими же недоразумениями как и она из третьего , четвёртого и прочих миров на дне мироздания....
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16.12.2020 22:05 Ответить
Казахи этим подтвердили слова Товстого ,что северный казахстан это Российские земли -подарки советским "узкоглазым" (пардон это не мои слова так рашисты называют своих таёжносоюзников)
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16.12.2020 22:12 Ответить
А де могутньє Науру? Невже обдурили раісю?
А кава в "Сільпо" "Нікарагуа" смачна
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16.12.2020 22:23 Ответить
Черти на стороне кацапских чертей
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16.12.2020 22:30 Ответить
Не могу найти Молдову в списке.Кто то видит?
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16.12.2020 22:33 Ответить
Молдова в списку біля Румунії, - Rep. of Moldova.
Разом підтримали Україну.
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17.12.2020 03:00 Ответить
Вот так вот.....А я на букву "М" ищу
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17.12.2020 19:38 Ответить
Ну так эти страны являются как внешними так и внутренними агрессорами.
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16.12.2020 22:38 Ответить
Кто там сочувствовал иранским физикам?Дикари,диктаторы и просто ублюдки как всегда за рашку.
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16.12.2020 22:53 Ответить
ну Китай наверное думает что весь рашкостан скоро будет Китайстаном
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16.12.2020 22:56 Ответить
Ну и группа поддержки у России.) Да уж, есть чем гордиться.
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16.12.2020 23:04 Ответить
нічого нового... хоча колись була 100... звісно ж зараз у всіх свої проблеми... та й Україна, інформаційно просіла нажаль... про нас забувають...бо наші новини не є новинами, це якийсь суцільний треш.
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16.12.2020 23:16 Ответить
Список вражеских стран. Армения оказалась среди наших врагов, поэтому нам нужно всячески поддерживать Азербайджан в его справедливой воне против армянских оккупантов.
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17.12.2020 02:43 Ответить
Нахіба? Арменія васал роісі, Азері васал Турції. Най васалів підтримує власний сюзерен.
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17.12.2020 07:45 Ответить
Нікаругуанці знов нам підсирають. Треба перестати купляти в них банани.
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17.12.2020 08:52 Ответить
 
 