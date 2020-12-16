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Новости Коронавирус и карантин
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Отчет Pfizer о побочных эффектах вакцины от коронавируса: головная боль, утомляемость и боль в месте введения

Отчет Pfizer о побочных эффектах вакцины от коронавируса: головная боль, утомляемость и боль в месте введения

Компания Pfizer опубликовала полный отчет о побочных эффектах вакцины от коронавируса. Она сравнила их с побочными эффектами от противостолбнячной вакцины, которую большинству людей вводили в детстве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал.

В обоих случаях чаще всего наблюдаются такие побочные реакции, как утомляемость, головная боль и боль в месте введения. Кроме того, наблюдались повышение температуры, покраснение и боль в месте инъекции.

По данным Pfizer, из более чем 43 тысяч добровольцев в возрасте от 16 до 71 года, участвовавших в испытаниях вакцины в течение 7 месяцев, умерли 6 человек. 4 из них получили плацебо, 2 - вакцину.

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Эти два смертельных случая произошли с людьми старше 55 лет, имевшими сопутствующие заболеваниями. У первого из них случился инфаркт через 62 дня после второй дозы вакцины, второй умер от последствий атеросклероза через 3 дня после первой дозы. Согласно собранной информации, оба летальных случая не стали следствием вакцинации, уверяют в компании.

Кроме того, зарегистрировано два случая побочных эффектов средней тяжести во время вакцинации в Великобритании: у 2 волонтеров развилась анафилаксия (тяжелая аллергия). Они были госпитализированы вскоре после получения прививки и выздоровели через несколько часов. Выяснилось, что у них была тяжелая аллергия и раньше.

При сравнении с контрольной группой, получавшей плацебо, установлено, что в большинстве случаев побочные эффекты развивались после 2-й дозы, которую вводили через 3 недели после первой. Наиболее часто наблюдалась утомляемость, на втором месте – головная боль, мышечные боли и озноб.

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Напомним, 2 декабря Великобритания одобрила вакцину от COVID-19 от компании Pfizer. 8 декабря в Великобритании была произведена первая прививка от коронавируса. 14 декабря вакцинацию начали США.

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
Это краткосрочные последствия.....Не все увидят долгосрочные....
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16.12.2020 21:56
+4
утомляемость
получается бубе вакцину укололи. Все время устает и нужен постоянный отдых.
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16.12.2020 21:41
+4
Спеціалізуєшся по розповсюдженню російських фейків?
Бог тобі суддя.
А от фактчек:

Правда ли, что Билл Гейтс не делал прививки своим детям?
Подробнее - https://factcheck.kz/health/pravda-li-chto-bill-gejts-ne-delal-privivki-svoim-detyam/ .
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16.12.2020 22:12
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Правила форума Совет форумчан
зачем эта информация, все одно не ясно что привезут в феврале.
и всего 8 млн. доз, на 4 млн человек. Остальные в пролете...
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16.12.2020 21:32 Ответить
Решта будуть жити .....
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16.12.2020 21:37 Ответить
да и вообще соглашение у Украины с COVAX. одной из самых дешевых вакцин от ковид.
ею ВОЗ планирует привить 20% населения.
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16.12.2020 21:38 Ответить
Кстати США от этой вакцины отказалась...
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16.12.2020 21:40 Ответить
просто она 3 месяца действует только
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16.12.2020 21:42 Ответить
ну зато дешевая вроде 5,2$ за дозу всего. да и вовсе она не бесплатная.
Украина же платит в ВОЗ 26млн $ ежегодно, правда задолжала 21млн.
ну погасит иначе вакцину не дадут.
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16.12.2020 21:51 Ответить
Билл Гейтс вообще никакими вакцинами не колет своих детей, свою жену и себя тоже))) Только будут колоть стадо. После вакцинации стадо должно будет мычать, как корова...))) Кто не будет мычать, того сразу на мясокомбинат на переработку...
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16.12.2020 21:59 Ответить
Спеціалізуєшся по розповсюдженню російських фейків?
Бог тобі суддя.
А от фактчек:

Правда ли, что Билл Гейтс не делал прививки своим детям?
Подробнее - https://factcheck.kz/health/pravda-li-chto-bill-gejts-ne-delal-privivki-svoim-detyam/ .
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16.12.2020 22:12 Ответить
Змалюйте симптоми передсмертної агонії людини від COVID 19.
Можна, з вистрибуванням з вікон лікарень.
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16.12.2020 21:35 Ответить
утомляемость
получается бубе вакцину укололи. Все время устает и нужен постоянный отдых.
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16.12.2020 21:41 Ответить
Он эту вакцину по привычке вынюхал.😀
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16.12.2020 21:51 Ответить
То шо я перенёс в совецком детстве , - все эти прививки от всего , - наверно , работают таки до сих пор . )
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16.12.2020 21:42 Ответить
ну некоторые нужно повторять, не помню какие уже.
через 20-30 лет.
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16.12.2020 21:53 Ответить
Но это только вакцина а не прививка.
Ковид мутирует а пока вакцинируют людей от одного штама эта вакцина будет безполезна для мутирувавшего.
Так зачем страдать херней и народ обнадежывать?
На сегодняшний день по оф данным уже выявлено более трех мутаций ковида при том что неоправдана вакцина еще для первого от которого прифивают как за бюджетные лак и за личные деньги не предоставляя 100% гарантии.
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16.12.2020 21:50 Ответить
Не переживай, те мутации вне участков генома, кодирующих иммуногенные протеины вируса ковид-19.
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16.12.2020 22:11 Ответить
Вы так умно ответили и сформулировали что мне пофиг подыхать или нет.
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16.12.2020 22:13 Ответить
У 90% антиваксерской пропаганды торчат кацапские кокошники. И это мне не пофиг.
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16.12.2020 22:19 Ответить
Прививка защищает от штамов всех короновирусов. Если вы профан, то зачем коментируете вопрос в котором не разбираетесь?
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16.12.2020 22:24 Ответить
Это Ваш личный опыт или предположение?Чем прививались лично Вы?
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16.12.2020 22:29 Ответить
Это краткосрочные последствия.....Не все увидят долгосрочные....
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16.12.2020 21:56 Ответить
А какие долгосрочные? Кто-то поумнеет? Это вряд ли)
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17.12.2020 00:32 Ответить
Симптомы самого ковида гораздо слабее, так что нах кому сдалась эта вакцина -
чтобы киттроджоппые подняли миллиарды на людской доверчивости ?
******, никто не учит как понимать иммунитет - идёт шмиздёж
только про долбанную вакцину.
Ну вот и пусть у и будет у идиотов яркое густое покраснение в месте введения.

А через год будет ещё что-то. а потом ещё, и куда обращаться ?
Звонить в спортлото ? Они ответят: вас никто не заставлял, вы взрослые люди -
типичный маланский развод.
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16.12.2020 22:00 Ответить
Ага, слсбее. У 2-3% смерть и никакой боли или утомляемости. Жги исчо.
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16.12.2020 22:14 Ответить
Ну вколи себе, насладись болью и покраснением,
и посмотришь на себя через 5 лет, если доживешь.
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16.12.2020 22:37 Ответить
Не обсцыкайся так. Бояться боли и покраснения - это удел ипохондриков.
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16.12.2020 23:26 Ответить
Регулярно обсцикаться начёшь ты, причём тебе даже понравится..
Вколи себе в голову, если ты такой дебил.
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17.12.2020 06:28 Ответить
Похоже, у Вас большой опыт в этом деле...
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17.12.2020 12:52 Ответить
Таким как ты можно колоть не вакцину а чистый вирус - 50/50 выживешь или нет, тебе-же пофиг.
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16.12.2020 22:40 Ответить
В том-то и дело. что своим будут колоть одно, условно нейтральным - другое,
а тем. кто уних на особом счету - третье. И ничего не докажешь.
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16.12.2020 23:22 Ответить
Так.
Є такі, яким неможливо щось довести.
Бо рівень Їх когнитивних здатностей на рівні: «вєрю - нє вєрю»....
А не «факт-фейк».
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16.12.2020 23:37 Ответить
ntcn
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16.12.2020 22:17 Ответить
Кацапская вакцина "Спутник" - побочный эффект: три дня понося и мгновенная смерть !
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16.12.2020 22:23 Ответить
Боль в месте введения... А куда вводят простите? Поручик молчать! 😁
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16.12.2020 22:28 Ответить
В плечо)
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17.12.2020 00:33 Ответить
Укол в плечо блокирует сердечную чакру, вилочковую железу и голову,
перекрывая верхние каналы, через которые принимается нисходящая энергия.
Оскотинивание и отупление - они пытались это делать это с людьми всегда.

Молитва и медитация открывают верхние каналы, усиливая в человеке человеческое,
а Гейтсы и Гебрейсусы будут делать всё наоборот, под маркой "заботы о здоровье" тех,
чьё количество ни хотят постепенно сократить.
Быстро и одномоментно нельзя - это будет геноцид, а постепенно - это можно.
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17.12.2020 09:35 Ответить
Кацапа, ты Вишну молишься, чтобы "открыть верхние каналы"? Или его дашаватарам?
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17.12.2020 12:50 Ответить
Ооооо, эталонный экземпляр, из Палаты мер и весов) Чакру ему перекроют уколом)))
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17.12.2020 17:52 Ответить
Генеральный директор Pfizer еще не получил вакцину против Covid, заявив, что не хочет без очереди
Хотя компания Бурла разработала вакцину, он сам не является медицинским работником на переднем крае. Он сказал, что ему 59 лет, и у него относительно хорошее здоровье, поэтому ему не совсем подходит делать вакцину раньше других людей, которые в ней больше нуждаются...
https://www.cnbc.com/2020/12/14/pfizers-ceo-hasnt-gotten-his-covid-vaccine-yet-saying-he-doesnt-want-to-cut-in-line.html?fbclid=IwAR3w-AkH9sB8nrFwhvdqe_kNl837M_BZmbONYy7YOGH0r8QxLRapslkx86g
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17.12.2020 00:40 Ответить
Білл Гейтс рекомендує вколотись кожному і цим підтримати біологічну зброю і його любого винахідника ковиду Ральфа Баріка. Як мило.
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17.12.2020 08:41 Ответить
 
 