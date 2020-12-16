Отчет Pfizer о побочных эффектах вакцины от коронавируса: головная боль, утомляемость и боль в месте введения
Компания Pfizer опубликовала полный отчет о побочных эффектах вакцины от коронавируса. Она сравнила их с побочными эффектами от противостолбнячной вакцины, которую большинству людей вводили в детстве.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал.
В обоих случаях чаще всего наблюдаются такие побочные реакции, как утомляемость, головная боль и боль в месте введения. Кроме того, наблюдались повышение температуры, покраснение и боль в месте инъекции.
По данным Pfizer, из более чем 43 тысяч добровольцев в возрасте от 16 до 71 года, участвовавших в испытаниях вакцины в течение 7 месяцев, умерли 6 человек. 4 из них получили плацебо, 2 - вакцину.
Эти два смертельных случая произошли с людьми старше 55 лет, имевшими сопутствующие заболеваниями. У первого из них случился инфаркт через 62 дня после второй дозы вакцины, второй умер от последствий атеросклероза через 3 дня после первой дозы. Согласно собранной информации, оба летальных случая не стали следствием вакцинации, уверяют в компании.
Кроме того, зарегистрировано два случая побочных эффектов средней тяжести во время вакцинации в Великобритании: у 2 волонтеров развилась анафилаксия (тяжелая аллергия). Они были госпитализированы вскоре после получения прививки и выздоровели через несколько часов. Выяснилось, что у них была тяжелая аллергия и раньше.
При сравнении с контрольной группой, получавшей плацебо, установлено, что в большинстве случаев побочные эффекты развивались после 2-й дозы, которую вводили через 3 недели после первой. Наиболее часто наблюдалась утомляемость, на втором месте – головная боль, мышечные боли и озноб.
Напомним, 2 декабря Великобритания одобрила вакцину от COVID-19 от компании Pfizer. 8 декабря в Великобритании была произведена первая прививка от коронавируса. 14 декабря вакцинацию начали США.
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и всего 8 млн. доз, на 4 млн человек. Остальные в пролете...
ею ВОЗ планирует привить 20% населения.
Украина же платит в ВОЗ 26млн $ ежегодно, правда задолжала 21млн.
ну погасит иначе вакцину не дадут.
Бог тобі суддя.
А от фактчек:
Правда ли, что Билл Гейтс не делал прививки своим детям?
Подробнее - https://factcheck.kz/health/pravda-li-chto-bill-gejts-ne-delal-privivki-svoim-detyam/ .
Можна, з вистрибуванням з вікон лікарень.
получается бубе вакцину укололи. Все время устает и нужен постоянный отдых.
через 20-30 лет.
Ковид мутирует а пока вакцинируют людей от одного штама эта вакцина будет безполезна для мутирувавшего.
Так зачем страдать херней и народ обнадежывать?
На сегодняшний день по оф данным уже выявлено более трех мутаций ковида при том что неоправдана вакцина еще для первого от которого прифивают как за бюджетные лак и за личные деньги не предоставляя 100% гарантии.
чтобы киттроджоппые подняли миллиарды на людской доверчивости ?
******, никто не учит как понимать иммунитет - идёт шмиздёж
только про долбанную вакцину.
Ну вот и пусть у и будет у идиотов яркое густое покраснение в месте введения.
А через год будет ещё что-то. а потом ещё, и куда обращаться ?
Звонить в спортлото ? Они ответят: вас никто не заставлял, вы взрослые люди -
типичный маланский развод.
и посмотришь на себя через 5 лет, если доживешь.
Вколи себе в голову, если ты такой дебил.
а тем. кто уних на особом счету - третье. И ничего не докажешь.
Є такі, яким неможливо щось довести.
Бо рівень Їх когнитивних здатностей на рівні: «вєрю - нє вєрю»....
А не «факт-фейк».
перекрывая верхние каналы, через которые принимается нисходящая энергия.
Оскотинивание и отупление - они пытались это делать это с людьми всегда.
Молитва и медитация открывают верхние каналы, усиливая в человеке человеческое,
а Гейтсы и Гебрейсусы будут делать всё наоборот, под маркой "заботы о здоровье" тех,
чьё количество ни хотят постепенно сократить.
Быстро и одномоментно нельзя - это будет геноцид, а постепенно - это можно.
Хотя компания Бурла разработала вакцину, он сам не является медицинским работником на переднем крае. Он сказал, что ему 59 лет, и у него относительно хорошее здоровье, поэтому ему не совсем подходит делать вакцину раньше других людей, которые в ней больше нуждаются...
https://www.cnbc.com/2020/12/14/pfizers-ceo-hasnt-gotten-his-covid-vaccine-yet-saying-he-doesnt-want-to-cut-in-line.html?fbclid=IwAR3w-AkH9sB8nrFwhvdqe_kNl837M_BZmbONYy7YOGH0r8QxLRapslkx86g