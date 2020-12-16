Отчет Pfizer о побочных эффектах вакцины от коронавируса: головная боль, утомляемость и боль в месте введения

Компания Pfizer опубликовала полный отчет о побочных эффектах вакцины от коронавируса. Она сравнила их с побочными эффектами от противостолбнячной вакцины, которую большинству людей вводили в детстве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал.

В обоих случаях чаще всего наблюдаются такие побочные реакции, как утомляемость, головная боль и боль в месте введения. Кроме того, наблюдались повышение температуры, покраснение и боль в месте инъекции.

По данным Pfizer, из более чем 43 тысяч добровольцев в возрасте от 16 до 71 года, участвовавших в испытаниях вакцины в течение 7 месяцев, умерли 6 человек. 4 из них получили плацебо, 2 - вакцину.

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Эти два смертельных случая произошли с людьми старше 55 лет, имевшими сопутствующие заболеваниями. У первого из них случился инфаркт через 62 дня после второй дозы вакцины, второй умер от последствий атеросклероза через 3 дня после первой дозы. Согласно собранной информации, оба летальных случая не стали следствием вакцинации, уверяют в компании.

Кроме того, зарегистрировано два случая побочных эффектов средней тяжести во время вакцинации в Великобритании: у 2 волонтеров развилась анафилаксия (тяжелая аллергия). Они были госпитализированы вскоре после получения прививки и выздоровели через несколько часов. Выяснилось, что у них была тяжелая аллергия и раньше.

При сравнении с контрольной группой, получавшей плацебо, установлено, что в большинстве случаев побочные эффекты развивались после 2-й дозы, которую вводили через 3 недели после первой. Наиболее часто наблюдалась утомляемость, на втором месте – головная боль, мышечные боли и озноб.

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Напомним, 2 декабря Великобритания одобрила вакцину от COVID-19 от компании Pfizer. 8 декабря в Великобритании была произведена первая прививка от коронавируса. 14 декабря вакцинацию начали США.