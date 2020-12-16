Россия в ТКГ блокирует процесс обмена, требуя невозможного - процессуальной очистки ранее освобожденных Украиной и неизвестно где находящихся 9 человек, - Гармаш

Делегация РФ в Трехсторонней контактной группе по-прежнему блокирует обмен удерживаемыми лицами, требуя процессуальной очистки 9 человек, которых Украина отдал во время прошлого обмена.

Об этом сообщил в Facebook представитель украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш, информирует Цензор.НЕТ.

"Очистить" их без их желания или присутствия мы юридически не можем, а их желания и местонахождение неизвестно не только нам, но и их адвокатам… Та сторона это знает, но использует как повод, чтоб блокировать обмен. Но самое циничное – это сам факт, что на одну чашу весов кладется процессуальная очистка людей, которые уже свободны и которым эта очистка в Украине особо и не нужна (они же воевали против Украины, значит ненавидят ее), а на другую - свобода, жизнь и здоровье тех, кто годами сидит в подвалах и для них актуальна не то что "процессуальная очистка", а хотя бы просто возможность помыться", - подчеркнул Гармаш.

Также он сообщил, что Россия по-прежнему нарушает прямую договоренность "нормандской четверки", достигнутую в Париже год назад, - по допуску Международного Комитета Красного Креста в места содержания удерживаемых лиц.

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"Дав возможность посетить за 4 месяца 4 человек, ОРДЛО блокировали работу МККК по пленным. Из-за якобы "карантинных" ограничений не могут их посещать ни родственники, ни кто бы то ни был. Зато на нашей территории их люди посещаются в местах заключения и МККК, и даже родственниками. Это показатель отношения к людям вообще", - констатировал Гармаш.

Он также сообщил, что в гуманитарной подгруппе обсуждалось открытие КПВВ в Счастье и Золотом. Модератор от ОБСЕ Тони Фриш заявил, что Украина выполнила все условия по Счастью.

"Украина даже провела экспертизу моста в Счастье, чтоб удостовериться в безопасности движения по нему. Мы готовы открыть это КПВВ для частных авто. Напомню, на сегодня в Луганской области нет ни одного КПВВ с автомобильным пропуском. По КПВВ в Золотом. Хотя это была проблема той стороны, но Украина согласилась за свой счет обустроить место для разворота автобусов в серой зоне в течение 5 дней. Через 5 дней у российских представителей ОРЛО не останется поводов не открыть КПВВ", - сообщил Гармаш.

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