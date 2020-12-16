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Новости Агрессия России против Украины Обмен пленными
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Россия в ТКГ блокирует процесс обмена, требуя невозможного - процессуальной очистки ранее освобожденных Украиной и неизвестно где находящихся 9 человек, - Гармаш

Россия в ТКГ блокирует процесс обмена, требуя невозможного - процессуальной очистки ранее освобожденных Украиной и неизвестно где находящихся 9 человек, - Гармаш

Делегация РФ в Трехсторонней контактной группе по-прежнему блокирует обмен удерживаемыми лицами, требуя процессуальной очистки 9 человек, которых Украина отдал во время прошлого обмена.

Об этом сообщил в Facebook представитель украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш, информирует Цензор.НЕТ.

"Очистить" их без их желания или присутствия мы юридически не можем, а их желания и местонахождение неизвестно не только нам, но и их адвокатам… Та сторона это знает, но использует как повод, чтоб блокировать обмен. Но самое циничное – это сам факт, что на одну чашу весов кладется процессуальная очистка людей, которые уже свободны и которым эта очистка в Украине особо и не нужна (они же воевали против Украины, значит ненавидят ее), а на другую - свобода, жизнь и здоровье тех, кто годами сидит в подвалах и для них актуальна не то что "процессуальная очистка", а хотя бы просто возможность помыться", - подчеркнул Гармаш.

Также он сообщил, что Россия по-прежнему нарушает прямую договоренность "нормандской четверки", достигнутую в Париже год назад, - по допуску Международного Комитета Красного Креста в места содержания удерживаемых лиц.

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"Дав возможность посетить за 4 месяца 4 человек, ОРДЛО блокировали работу МККК по пленным. Из-за якобы "карантинных" ограничений не могут их посещать ни родственники, ни кто бы то ни был. Зато на нашей территории их люди посещаются в местах заключения и МККК, и даже родственниками. Это показатель отношения к людям вообще", - констатировал Гармаш.

Он также сообщил, что в гуманитарной подгруппе обсуждалось открытие КПВВ в Счастье и Золотом. Модератор от ОБСЕ Тони Фриш заявил, что Украина выполнила все условия по Счастью.

"Украина даже провела экспертизу моста в Счастье, чтоб удостовериться в безопасности движения по нему. Мы готовы открыть это КПВВ для частных авто. Напомню, на сегодня в Луганской области нет ни одного КПВВ с автомобильным пропуском. По КПВВ в Золотом. Хотя это была проблема той стороны, но Украина согласилась за свой счет обустроить место для разворота автобусов в серой зоне в течение 5 дней. Через 5 дней у российских представителей ОРЛО не останется поводов не открыть КПВВ", - сообщил Гармаш.

Россия в ТКГ блокирует процесс обмена, требуя невозможного - процессуальной очистки ранее освобожденных Украиной и неизвестно где находящихся 9 человек, - Гармаш 01

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Автор: 

обмен (1374) россия (95502) Донбасс (26956) пленные (2137) Трехсторонняя контактная группа (842) Гармаш Сергей (134)


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Топ комментарии
+8
Сволочь зеленая просто так поотдавала "хороших" кандидатов на обмен, а теперь ничего взамен предложить не может. А были бы всякие Цемахи да вагнеровцы - тогда и все украинские пленные были бы дома.
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16.12.2020 22:34
+6
Зачем эти пустые сотрясания воздуха, спасибо капитан очевидность. А что Вы ожидаете от роССии?
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16.12.2020 21:57
+6
А кого Украина планирует обменять при следующем обмене и на кого ,почему не озвучит их имена для всенародного обсуждения?Или это секрет для народа Украины?
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16.12.2020 21:58
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Зачем эти пустые сотрясания воздуха, спасибо капитан очевидность. А что Вы ожидаете от роССии?
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16.12.2020 21:57 Ответить
Во-первых Вы неправильно пишите слово Роssия, как для бундестаги. Во вторых показывать весь сволочизм Руssкого Рейха необходимо каждый день и многократно. Пока украинская вата и сторонники мордора не поймут насколько это гнилое подлое и лживое сучье племя во главе с кремлевским котлом. Автору статьи респект за информацию и аргументацию. Нормальных парней отправила Украина в эту группу.
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17.12.2020 09:09 Ответить
А кого Украина планирует обменять при следующем обмене и на кого ,почему не озвучит их имена для всенародного обсуждения?Или это секрет для народа Украины?
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16.12.2020 21:58 Ответить
Зелёные слуги кремля обменяют всех, кого захочет кремлёвская крыса на всех , кого захочет кремлёвская крыса.... Крысе сейчас не нужен никто....
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16.12.2020 22:10 Ответить
россия запросив те 9 человек и получив их от Украины в том статусе, в котором они были на момент передачи, фактически согласилась с их статусом, а значить никакой юридической очистки быть не должно.Желательно озвучить преступления тех 9х, чтобы понять почему так о их "чистоте" печется запоребрик
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16.12.2020 22:14 Ответить
Украина должна вести переговоры, через посредника, коим сделать США. хехехе и США будет после каждых переговоров в которых РФ будет свои хотелки выдвигать, то РФ будет получать за это санкции!
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16.12.2020 22:14 Ответить
Я просто думаю , что из лднр никого не нужно пропускать в Украину и туда тоже .
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16.12.2020 22:17 Ответить
Сволочь зеленая просто так поотдавала "хороших" кандидатов на обмен, а теперь ничего взамен предложить не может. А были бы всякие Цемахи да вагнеровцы - тогда и все украинские пленные были бы дома.
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16.12.2020 22:34 Ответить
На НТВ з'явився сюжет про те, як російські курсанти відпрацьовують ураження ракетами міст західної України.
Не вірю!
Найвеличніший говнокомандуючий точно бачив мир!
А він брехати не буде )
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17.12.2020 10:33 Ответить
Гармаш-кондом, такой же как Кравчук и Арестович. Он даже выражаться стал как Зеленский-"та сторона"! Это какая-такая "сторона"? "Та сторона требует"! А почему "той стороне" не портебовать, если ваш предводитель только и занимается, что загляглядыванием в глаза, что поздравлениями царя по поводам и без. А вы его посипаки. И вообще, не достаточно ли по ушам ездить? Когда, что то конкретное, без предательства сделаете, тогда и рассказывайте.
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17.12.2020 10:50 Ответить
Что удивляться?! Отведения в даже в минском говне нету - но зеля отводит (он же не лох)... Не отдавали беркутов на которых кровь Майдана - зеля отдал... свидетеля по МН17 - отдал... две спецопреации слил лубянке... И чего б рашке не наглеть, если зеля стоит перед х"лом раком и из этой позы высматривает мир в его глазах?!
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17.12.2020 11:23 Ответить
популяція обрізаних завжди використовувалась ординцями для зайняття території.

Спочатку на територію заходили під виглядом "ділових" обрізані демагоги -брехуни, а потім ординські банди.
Але в Україні це швидко зрозуміли і тому частенько передовий загін обрізаних демагогів-брехунів попадав під нейтралізацію.
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17.12.2020 12:11 Ответить
 
 