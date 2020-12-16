РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7192 посетителя онлайн
Новости
8 125 15

Главные новости 16 декабря: Зеленский разочаровал украинцев, ракетчики РФ изучают карты Хмельнитчины

Главные новости 16 декабря: Зеленский разочаровал украинцев, ракетчики РФ изучают карты Хмельнитчины

Зеленский стал для украинцев разочарованием года и проигрывает в популярности Разумкову, российские ракетчики тренируются с использованием карт Хмельницкой области, в Харькове теперь есть парковка для оленей, - главные новости Украины и мира 16 декабря.

Зеленский теряет доверие

Президент Владимир Зеленский стал для 42% украинцев "разочарованием года", - таковы результаты опроса, проведенного Центром Разумкова. При этом 20% опрошенных назвали Зеленского не разочарованием, а "политиком года".

Уровень доверия к президенту падает: Зеленскому доверяют только 30% опрошенных. Большее доверие у украинцев вызывает спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков - ему доверяют 35%.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк считает, что причиной разочарования украинцев в Зеленскому являются "вчерашние лидеры и олигархические медиа". А сам президент делится с гражданами простыми радостями: его поздравили с наступающим Новым годом шестиклассники с Волыни, и на душе у главы государства "уютно и тепло".

Главные новости 16 декабря: Зеленский разочаровал украинцев, ракетчики РФ изучают карты Хмельнитчины 01

Майдан, новый и старый

В центре Киева продолжают протестовать ФОПы: в течение дня было несколько стычек с полицией, поставить палатки участникам акции не дали, но они опять собираются ночевать на Майдане.

Министр экономики Петрашко говорит, что как бы ни митинговали предприниматели, локдаун все равно никто не отменит.

А президент Зеленский создает координационный совет для решения проблем микробизнеса. В него обещают включить предпринимателей из регионов, представителей объединения ФОП и правительства и Офиса Президента. Первое заседание - уже в пятницу.

Агент НАБУ Шевченко утверждает, что следом за Татьяной Чорновол подозрения собираются вручить другим участникам Революции Достоинства, в том числе Парасюку и ему самому. Режиссер и бывший заложник РФ Олег Сенцов считает, что в Украину стремительно возвращаются времена Януковича. Но пугает это не всех: по данным опроса Центра Разумкова, 32% украинцев были бы рады такому возвращению. При этом 54% не хотели бы вернуться в прошлое.

Вернуть Януковича в Украину хотят прокуроры: они собираются подать в РФ запрос об экстрадиции беглого президента.

Российские ракетчики целятся в Хмельницкую область

Телеканал НТВ снял сюжет о том, как обучают будущих механиков водителей подвижного грунтового ракетного комплекса "Ярс". При этом "условные" маршруты боевого патрулирования проходят в Хмельницкой области Украины, в районе города Староконстантинов.

Соединенные Штаты тем временем засекли испытания российских противоспутниковых ракет нового типа и считают, что они создают угрозу в космосе.

Парковка для оленей

появилась в Харькове. Такой знак установили на месте, где припаркованные машины нередко загораживают проезд трамваям.

Автор: 

Зеленский Владимир (20343) майдан (4142) предприниматели (1234) протест (5858) россия (95502) Янукович Виктор (30785) Шевченко Евгений (143) Разумков Дмитрий (1520)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+10
Зеля тим часом робив фотки граючи в пінпонг.
Нездібне чмо не керує державою, а граєцція.
показать весь комментарий
16.12.2020 22:05
+5
"Зеленский разочаровал украинцев".

как выяснилось 4мя новостями ниже, то не буба разочаровала, то как всегда злой порох..
ну от не гад?
ночами не спит - бубе рога прикручивает, а буба классный - он шаурму любит и свою жулю,
но шаурму больше....
показать весь комментарий
16.12.2020 22:16
+3
Ну особисто мене то ЧМО зовсім не розчарувало. Все виявилося так як порохоботи, до яких я маю честь належати, писали та казали ще восени 2019 року! А ось те що воно розчарувало зедебілів дуже приємно! Потрохи мудрий нарід виліковується від зеленого популізму!
показать весь комментарий
16.12.2020 22:11
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
давай, для начала - в нато...а то уже карты хмельницкой области в ход пошли
показать весь комментарий
16.12.2020 22:06 Ответить
Зеля тим часом робив фотки граючи в пінпонг.
Нездібне чмо не керує державою, а граєцція.
показать весь комментарий
16.12.2020 22:05 Ответить
Зеленский разочаровал украинцев

ниче, - Игорь Валерич оперативно заменит сломаную куклу на новую
показать весь комментарий
16.12.2020 22:06 Ответить
Ну шо вата "адин_нарот, ми_ше_братья" ? Російські бомби недосконалі, русофілів не відрізнять від "бандєр"
показать весь комментарий
16.12.2020 22:10 Ответить
Ну особисто мене то ЧМО зовсім не розчарувало. Все виявилося так як порохоботи, до яких я маю честь належати, писали та казали ще восени 2019 року! А ось те що воно розчарувало зедебілів дуже приємно! Потрохи мудрий нарід виліковується від зеленого популізму!
показать весь комментарий
16.12.2020 22:11 Ответить
Це спеціально зробили і показали, прямі погрози, по друге приниження держави - її суверенну територію обігрують в навчаннях ядерного удару. Ну а ЗЄля, як завжди поміняє памперс, проковтне соплі і втреться.
показать весь комментарий
16.12.2020 22:13 Ответить
"Зеленский разочаровал украинцев".

как выяснилось 4мя новостями ниже, то не буба разочаровала, то как всегда злой порох..
ну от не гад?
ночами не спит - бубе рога прикручивает, а буба классный - он шаурму любит и свою жулю,
но шаурму больше....
показать весь комментарий
16.12.2020 22:16 Ответить
Год прошел, а счастья нет. Вова, где счастье?..
показать весь комментарий
16.12.2020 22:21 Ответить
...він думав, що всім треба тільки жрать, срать і спать.
показать весь комментарий
16.12.2020 22:43 Ответить
Парковка для оленей - 73% избирателей страны с утра заняли очередь !
показать весь комментарий
16.12.2020 22:21 Ответить
Після так популярного серед зєбілів торта ТортеЗЕ(без яєць), компанія Рошен випустили і печиво в клітинку для них, від назвою ВафліЗЕ.
показать весь комментарий
16.12.2020 22:24 Ответить
не на картах воронежа вчитись, ато по пяні справді будуть бомбити воронеж. В армії супостата все по піонерські та ще з ностальгією. зйомки культового фільму " в зоні особливої уваги" проходили в районі Стакостянтинова. Традиція однако.
показать весь комментарий
17.12.2020 04:11 Ответить
Москаль північний це ворог наш одвічний
показать весь комментарий
17.12.2020 08:02 Ответить
 
 