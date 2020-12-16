Главные новости 16 декабря: Зеленский разочаровал украинцев, ракетчики РФ изучают карты Хмельнитчины

Зеленский стал для украинцев разочарованием года и проигрывает в популярности Разумкову, российские ракетчики тренируются с использованием карт Хмельницкой области, в Харькове теперь есть парковка для оленей, - главные новости Украины и мира 16 декабря.

Зеленский теряет доверие

Президент Владимир Зеленский стал для 42% украинцев "разочарованием года", - таковы результаты опроса, проведенного Центром Разумкова. При этом 20% опрошенных назвали Зеленского не разочарованием, а "политиком года".

Уровень доверия к президенту падает: Зеленскому доверяют только 30% опрошенных. Большее доверие у украинцев вызывает спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков - ему доверяют 35%.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк считает, что причиной разочарования украинцев в Зеленскому являются "вчерашние лидеры и олигархические медиа". А сам президент делится с гражданами простыми радостями: его поздравили с наступающим Новым годом шестиклассники с Волыни, и на душе у главы государства "уютно и тепло".

Майдан, новый и старый

В центре Киева продолжают протестовать ФОПы: в течение дня было несколько стычек с полицией, поставить палатки участникам акции не дали, но они опять собираются ночевать на Майдане.

Министр экономики Петрашко говорит, что как бы ни митинговали предприниматели, локдаун все равно никто не отменит.

А президент Зеленский создает координационный совет для решения проблем микробизнеса. В него обещают включить предпринимателей из регионов, представителей объединения ФОП и правительства и Офиса Президента. Первое заседание - уже в пятницу.

Агент НАБУ Шевченко утверждает, что следом за Татьяной Чорновол подозрения собираются вручить другим участникам Революции Достоинства, в том числе Парасюку и ему самому. Режиссер и бывший заложник РФ Олег Сенцов считает, что в Украину стремительно возвращаются времена Януковича. Но пугает это не всех: по данным опроса Центра Разумкова, 32% украинцев были бы рады такому возвращению. При этом 54% не хотели бы вернуться в прошлое.

Вернуть Януковича в Украину хотят прокуроры: они собираются подать в РФ запрос об экстрадиции беглого президента.

Российские ракетчики целятся в Хмельницкую область

Телеканал НТВ снял сюжет о том, как обучают будущих механиков водителей подвижного грунтового ракетного комплекса "Ярс". При этом "условные" маршруты боевого патрулирования проходят в Хмельницкой области Украины, в районе города Староконстантинов.

Соединенные Штаты тем временем засекли испытания российских противоспутниковых ракет нового типа и считают, что они создают угрозу в космосе.

Парковка для оленей

появилась в Харькове. Такой знак установили на месте, где припаркованные машины нередко загораживают проезд трамваям.