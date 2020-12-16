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Новости Коронавирус и карантин
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В Дании усиливают карантин из-за COVID-19: на Рождество и Новый год закроют магазины

В Дании усиливают карантин из-за COVID-19: на Рождество и Новый год закроют магазины

Власти Дании на время рождественских и новогодних праздников в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса решили закрыть магазины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"С 25 декабря по 3 января Дания будет в буквальном смысле закрыта", - сказала премьер страны Метте Фредериксен.

Она отметила, что исключения будут сделаны для продуктовых магазинов и аптек.

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Премьер призвала жителей страны отмечать праздники маленькими группами. Она предупредила, что январь и февраль могут стать в стране "наихудшими месяцами пандемии".

Накануне в Дании продлили закрытие баров, ресторанов, спортивных и культурных объектов, а также образовательных учреждений.

За минувшие сутки в стране подтвердили 3,6 тыс. новых случаев COVID-19, 14 человек скончались. В общей сложности за время пандемии в Дании зафиксировано около 120 тыс. случаев заболевания коронавирусом, 975 из них закончились летально.

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Дания (582) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Там где Лучшая медицина , - Такой вот результат, нет слов где ничего нет и все с колес.
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16.12.2020 23:13 Ответить
Московит , чем тебе не нравиться медицина в Дании ?

Смертность в России выросла почти на 10 процентов

Правительство обнародовало данные об уровне смертности в России за 10 месяцев 2020 года. Статистику Росстата в ходе брифинга представила вице-премьер Татьяна Голикова: смертность выросла на 9,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как следует из опубликованных после брифинга данных Росстата, если в январе-октябре прошлого года от всех причин умерло 1,51 млн человек, то в этом - 1,661 млн человек. Показатель смертности на 1 тыс. человек, таким образом, увеличился с 12,4 до 13,6.

***

Много это или мало, если смертность в стране увеличилась на 10 процентов?

В принципе, оспорить можно все, что угодно. Но 10 процентов прироста смертности - это не шутки, не игра пытливого разума. И судя по всему, по итогам всего года цифра будет еще более внушительной. И нет никаких оснований полагать, что в будущем году смертность снизится - основной фактор, коронавирусная инфекция, как прогнозируют специалисты, захватит и весь 2021-й год.

А с чего бы иначе?

Специфического лечения нет. Вакцина в нужном объеме будет произведена не раньше конца следующего года.

Можно будет купить и импортную вакцину, но Трамп издал указ, согласно которому сначала ее получат американцы, а потом все остальные - это значит, тоже до конца будущего года ждать нечего.

И это означает значительное усиление экономического кризиса, еще большее падение доходов и так далее...

С наступающим!
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16.12.2020 23:22 Ответить
P.S .Смертность в России выросла почти на 10 процентов -- и это официально, но а в реальности ? Учитывая тот факт что московиты потенциальные вруны , то смело можно умножить как минимум на 5 .
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16.12.2020 23:25 Ответить
Ты о россии больше знаешь чем об Украине и сердобольно так переживаешь за своих братков , а какое мне дело до россиян. И уже читать разучился , а соображать еще раньше.Для таких как ты еще раз поясню. При самой лучшей медицине смертность в Дании Есть и люди Мрут . А что делать в Украине , где медицина строится перестраивается и все делается с Колес. то того нет то кислород кончился а на производство лицензию не дают.
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16.12.2020 23:46 Ответить
Не стоит тебе смотреть на медицину в Дании, потому что ее делают люди и никто тебе и тебе подобным не виноват что в Украине такая медицина, потому что ее не делают марсиане, а такие как ты и тебе подобные . Пинать надо на себя . Никто вам кроме вас живущих в Украине не виноват , только вы .
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17.12.2020 01:22 Ответить
Ты почему то не остался преображать медицину и подымать экономическую подоплеку , а смотался и пользуешься плодами предыдуших поколений данной страны , - Но каждый ищет где лучше, но да ладно. А читать разучился , смысл трактуешь как тебе Угодно.Никто никого не винует и со своих плечь не Сбрасывает на другие , а Простая констатация Фартовто , что Есть необходимо Менять и не в Худшую Сторону , а взять все лучшее и применить у Себя не отбрасывая свои наработки и Условия .И Взять Италию , где Самая лучшая Медицина , и самая наибольшая Смертность на начальном Периоде. А тебе не кажется дорогой товарищ , что ,что то не То. Что необходимо обьединить Усилия . Ведь люди Мрут И вирусу Начхать , хто какой национальности. Просто медицина должна Помочь Выскочить, а не розводить руками От Беспомощности. Желаю Удачи.
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17.12.2020 10:32 Ответить
зачем нам об этом знать?
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16.12.2020 23:41 Ответить
А у нас все хорошо идет.... уменьшение, не то что на этом Западе....правда, у соседа двусторонняя пневмония никто на тесты даже не направляет.
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16.12.2020 23:51 Ответить
Напрошується цитата класика про Датське королівство.
Ні, не Шекспіра
Подервянського)
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17.12.2020 08:30 Ответить
 
 