В Дании усиливают карантин из-за COVID-19: на Рождество и Новый год закроют магазины
Власти Дании на время рождественских и новогодних праздников в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса решили закрыть магазины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"С 25 декабря по 3 января Дания будет в буквальном смысле закрыта", - сказала премьер страны Метте Фредериксен.
Она отметила, что исключения будут сделаны для продуктовых магазинов и аптек.
Премьер призвала жителей страны отмечать праздники маленькими группами. Она предупредила, что январь и февраль могут стать в стране "наихудшими месяцами пандемии".
Накануне в Дании продлили закрытие баров, ресторанов, спортивных и культурных объектов, а также образовательных учреждений.
За минувшие сутки в стране подтвердили 3,6 тыс. новых случаев COVID-19, 14 человек скончались. В общей сложности за время пандемии в Дании зафиксировано около 120 тыс. случаев заболевания коронавирусом, 975 из них закончились летально.
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Смертность в России выросла почти на 10 процентов
Правительство обнародовало данные об уровне смертности в России за 10 месяцев 2020 года. Статистику Росстата в ходе брифинга представила вице-премьер Татьяна Голикова: смертность выросла на 9,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как следует из опубликованных после брифинга данных Росстата, если в январе-октябре прошлого года от всех причин умерло 1,51 млн человек, то в этом - 1,661 млн человек. Показатель смертности на 1 тыс. человек, таким образом, увеличился с 12,4 до 13,6.
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Много это или мало, если смертность в стране увеличилась на 10 процентов?
В принципе, оспорить можно все, что угодно. Но 10 процентов прироста смертности - это не шутки, не игра пытливого разума. И судя по всему, по итогам всего года цифра будет еще более внушительной. И нет никаких оснований полагать, что в будущем году смертность снизится - основной фактор, коронавирусная инфекция, как прогнозируют специалисты, захватит и весь 2021-й год.
А с чего бы иначе?
Специфического лечения нет. Вакцина в нужном объеме будет произведена не раньше конца следующего года.
Можно будет купить и импортную вакцину, но Трамп издал указ, согласно которому сначала ее получат американцы, а потом все остальные - это значит, тоже до конца будущего года ждать нечего.
И это означает значительное усиление экономического кризиса, еще большее падение доходов и так далее...
С наступающим!
Ні, не Шекспіра
Подервянського)