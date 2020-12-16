Суд не вынес решения по мере пресечения Януковичу, заседание продолжится 22 декабря

Печерский районный суд Киева на заседании в среду не вынес решения по мере пресечения экс-президенту Украины Виктору Януковичу по "делу Майдана", объявив перерыв до 22 декабря.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Перерыв объявлен в связи с необходимостью затребования и получения ряда документов, связанных с розыском Януковича.

Суд в течение недели не мог рассмотреть по сути ходатайство Офиса генпрокурора об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей (заочно), поскольку участники процесса сначала заявляли серию процессуальных ходатайств, затем защита по договору не явилась на заседание, впоследствии Януковичу был назначен государственный адвокат, заявивший среди прочего отвод судье, который не был удовлетворён. Заседание суда неоднократно откладывалось из-за отсутствия адвокатов.

На заседании в среду защита Януковича по договору уже присутствовала.

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Основным предметом обсуждения по сути ходатайства была юридическая обоснованность международного розыска Януковича. Прокуроры настаивали на том, что экс- президент находится в розыске, адвокаты парировали, что по каналам Интерпола Янукович не разыскивается.

Именно этот момент - отсутствие юридического подтверждения факта розыска Януковича каналами Интерпола - стал аргументом для отмены ранее Киевским апелляционным судом заочного ареста Януковича и направлении ходатайства об избрании меры пресечения на повторное рассмотрение в суд первой инстанции.

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