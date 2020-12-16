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Новости Расследование преступлений на Майдане
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Суд не вынес решения по мере пресечения Януковичу, заседание продолжится 22 декабря

Суд не вынес решения по мере пресечения Януковичу, заседание продолжится 22 декабря

Печерский районный суд Киева на заседании в среду не вынес решения по мере пресечения экс-президенту Украины Виктору Януковичу по "делу Майдана", объявив перерыв до 22 декабря.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Перерыв объявлен в связи с необходимостью затребования и получения ряда документов, связанных с розыском Януковича.

Суд в течение недели не мог рассмотреть по сути ходатайство Офиса генпрокурора об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей (заочно), поскольку участники процесса сначала заявляли серию процессуальных ходатайств, затем защита по договору не явилась на заседание, впоследствии Януковичу был назначен государственный адвокат, заявивший среди прочего отвод судье, который не был удовлетворён. Заседание суда неоднократно откладывалось из-за отсутствия адвокатов.

На заседании в среду защита Януковича по договору уже присутствовала.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прокуроры хотят экстрадировать Януковича из России

Основным предметом обсуждения по сути ходатайства была юридическая обоснованность международного розыска Януковича. Прокуроры настаивали на том, что экс- президент находится в розыске, адвокаты парировали, что по каналам Интерпола Янукович не разыскивается.

Именно этот момент - отсутствие юридического подтверждения факта розыска Януковича каналами Интерпола - стал аргументом для отмены ранее Киевским апелляционным судом заочного ареста Януковича и направлении ходатайства об избрании меры пресечения на повторное рассмотрение в суд первой инстанции.

Также читайте: Суд по избранию меры пресечения Януковичу ушел на перерыв. Бесплатный адвокат попросил время для ознакомления с делом

Автор: 

суд (25092) юстиция (758) Янукович Виктор (30785)


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Топ комментарии
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Суд не вынес решения по мере пресечения, заседание продолжится 22 декабря - Цензор.НЕТ 8718
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16.12.2020 23:47
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Суд не вынес решения по мере пресечения, заседание продолжится 22 декабря - Цензор.НЕТ 3556
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16.12.2020 23:46 Ответить
Суд не вынес решения по мере пресечения, заседание продолжится 22 декабря - Цензор.НЕТ 8718
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16.12.2020 23:47 Ответить
Хочимо, хочимо...
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17.12.2020 00:38 Ответить
оправдают -*******
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17.12.2020 00:08 Ответить
за яйца - и в морэ
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17.12.2020 00:13 Ответить
аральское
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17.12.2020 00:49 Ответить
Заочный домашний арест.

Ах,да... Пожизненный.
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17.12.2020 00:52 Ответить
В нашій країні треба тотально винищити всіх судій, замінити їх європейськими та Гаагськими колегами!
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17.12.2020 02:04 Ответить
а у зеленых нет никакого собрания партии чисто всем колхозом?
ногти там постричь, отпедикурить друг друга, сфоткаться опядь же - Трускавец?
от де всю ету кодлу и накрыть......
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17.12.2020 05:33 Ответить
очiнь пiрiжiваю за мiкiлю азiрова - не забiвайте славную такую тварь....
мiкiлю то есть...
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17.12.2020 05:42 Ответить
прiсьба....- iмiлaсь ввiду зразу...
дякую, дуже всiм дякую!
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17.12.2020 05:49 Ответить
ну и судьи ... может шамана какого пригласить .. хотя и нынешним не мешало бы снять мантию и бубен в руки...
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17.12.2020 08:08 Ответить
 
 