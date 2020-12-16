В бюджете на 2021 год завысили план по доходам, - Киевская школа экономики

План по доходам в государственном бюджете на 2021 год выглядит завышенным, проблемы могут возникнуть из-за недовыполнения поступлений от таможни за счет НДС с импортируемых товаров, а также за счет ряда других налогов.

К таким выводам пришли эксперты Киевской школы экономики, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Доходы бюджета планируют увеличить на 7,7% по сравнению с текущим планом на 2020 год. В частности, доходы общего фонда, за счет финансирования защищенных расходов - на 11,7%. А поступления от таможни и налоговой - сразу на 19,6 и 20% соответственно. Такой план доходов выглядит завышенным", - сказано в релизе КШЭ.

Как указали эксперты КШЭ, план по поступлениям "импортного" НДС увеличен на 9,4%, хотя в текущем году по состоянию на конец октября плановый показатель оставался недовыполненным на 14%.

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"Проблемы возможны и с поступлениями от других налогов. Например, план поступлений от НДС (с учетом бюджетного возмещения) увеличен на 75% (!). По сравнению с бюджетом 2020, рентная плата - на 26%, хотя планы 2020 за ними пока не выполняются", - указала КШЭ.

Также КШЭ называет рисковыми ожидания по поступлениям от НБУ.

"По расчетам регулятора, в следующем году он должен перечислить в бюджет 22,6 млрд грн своей прибыли, а Минфин заложил в бюджет цифру в 33 млрд грн", - отмечает КШЭ.

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