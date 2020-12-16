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Новости
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В бюджете на 2021 год завысили план по доходам, - Киевская школа экономики

В бюджете на 2021 год завысили план по доходам, - Киевская школа экономики

План по доходам в государственном бюджете на 2021 год выглядит завышенным, проблемы могут возникнуть из-за недовыполнения поступлений от таможни за счет НДС с импортируемых товаров, а также за счет ряда других налогов.

К таким выводам пришли эксперты Киевской школы экономики, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Доходы бюджета планируют увеличить на 7,7% по сравнению с текущим планом на 2020 год. В частности, доходы общего фонда, за счет финансирования защищенных расходов - на 11,7%. А поступления от таможни и налоговой - сразу на 19,6 и 20% соответственно. Такой план доходов выглядит завышенным", - сказано в релизе КШЭ.

Как указали эксперты КШЭ, план по поступлениям "импортного" НДС увеличен на 9,4%, хотя в текущем году по состоянию на конец октября плановый показатель оставался недовыполненным на 14%.

Читайте на Цензор.НЕТ: Рада приняла бюджет на 2021 год (обновлено)

"Проблемы возможны и с поступлениями от других налогов. Например, план поступлений от НДС (с учетом бюджетного возмещения) увеличен на 75% (!). По сравнению с бюджетом 2020, рентная плата - на 26%, хотя планы 2020 за ними пока не выполняются", - указала КШЭ.

Также КШЭ называет рисковыми ожидания по поступлениям от НБУ.

"По расчетам регулятора, в следующем году он должен перечислить в бюджет 22,6 млрд грн своей прибыли, а Минфин заложил в бюджет цифру в 33 млрд грн", - отмечает КШЭ.

Также на Цензор.НЕТ: Голосование за бюджет-2021 по фракциям. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

бюджет (4837) госбюджет (1186) НДС (420) таможня (1958)


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Топ комментарии
+5
А Трускавецкая школа экономики говорит што всьо впаряде! 😁
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16.12.2020 23:56
+2
В бюджете на 2021 год завысили план по доходам, - Киевская школа экономики - Цензор.НЕТ 1425
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17.12.2020 00:03
+1
Вот кто-то умный и посчитал статьи дохода бюджета. И сразу видно какая жопа ждет Украину.

Но поклонники Нелоха будут свято уверены - это Порошенко так подгадил Бубочке и всем "слугам".

П.С. Совсем забыл: Хуже не будет!
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16.12.2020 23:57
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Это Милованов развлекается?
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16.12.2020 23:54 Ответить
А Трускавецкая школа экономики говорит што всьо впаряде! 😁
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16.12.2020 23:56 Ответить
Трускавецкую школу экономики проводил тов. Милованов-директор Киевской школы экономики.
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17.12.2020 08:09 Ответить
Вот кто-то умный и посчитал статьи дохода бюджета. И сразу видно какая жопа ждет Украину.

Но поклонники Нелоха будут свято уверены - это Порошенко так подгадил Бубочке и всем "слугам".

П.С. Совсем забыл: Хуже не будет!
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16.12.2020 23:57 Ответить
Ви, батєнька, песиміст! 😊 Ну що означає оце Ваше "хужє нє будєт" А де ж Ваша віра у талант Зєлєнского з меншого лайна робити більше? Звичайно, що "хужє будєт!" Оптимістичні ше треба дивитись на речі. 😊
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17.12.2020 00:05 Ответить
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17.12.2020 13:50 Ответить
Да какая разница,! Еще многодятлов верят клоуну]))))
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17.12.2020 00:00 Ответить
Ніякий не завищений. Сертифікований колумбійським наркокартелем. Справді план вищого сорту.
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17.12.2020 00:02 Ответить
В бюджете на 2021 год завысили план по доходам, - Киевская школа экономики - Цензор.НЕТ 1425
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17.12.2020 00:03 Ответить
И это без учёта 80 с лишком миллиардов последнего месяца.
У бюджеті на 2021 рік завищили план з доходів, - Київська школа економіки - Цензор.НЕТ 238
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17.12.2020 00:11 Ответить
Почему бы не ввезти контрабасом, что то...а потом "зарегить" это что то, как выпущенная продукция и получить возврат ндс - профит! Правда, только для тех кто в теме!
А поезда и фуры шастают, за мзду с ордло и обратно, на полных парах...особенно для тех кто в теме! Зачем затамаживать и растамаживать, если можно создать свою цепочку - гарантированных доставок грузов через ордло и обратно
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17.12.2020 00:14 Ответить
ВСЕ ДОРОЖАЕТ В РАЗЫ, А БЮДЖЕТ НА НЕСКОЛЬКО ПРОЦЕНТОВ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ !!!
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17.12.2020 13:06 Ответить
 
 