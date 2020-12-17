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Новости
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Освобождены и прибыли домой трое граждан Украины, находившиеся в тюрьме в Лаосе, - Денисова

Освобождены и прибыли домой трое граждан Украины, находившиеся в тюрьме в Лаосе, - Денисова

В Украину вернулись трое украинцев, которые находились в заключении в тюрьме "Пхонгтхонг" в г. Вьентьян Лаосской Народно-Демократической Республики.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова, информирует Цензор.НЕТ.

"Системная работа по их освобождению началась летом 2019 года. После объявления пандемии COVID-19 я повторно обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет и к нашему Посольства в Таиланде с просьбой применить все возможные инструменты, чтобы вернуть в Украину наших сограждан", - написала Денисова.

Первый мужчина был освобожден 2 октября, еще двое - 18 ноября. В ночь на 15 декабря они прибыли в Украину после длительного переезда.

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Омбудсмен выразила благодарность президенту Лаоса Буннянгу Ворачиту за решение об освобождении украинецев.

Автор: 

Денисова Людмила (996) украинцы (3862) заключенные (511) Лаос (2)


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Господи, уже и в Лаосе сидим.
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17.12.2020 00:10 Ответить
Фігасє..Для них в Україні камер не знайшлося,що аж в Лаос етапували?
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17.12.2020 00:13 Ответить
Тепер можуть працювати перекладачами лаоської фєні
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17.12.2020 00:15 Ответить
в тех местах откуда я родом район где жили самые отбросы общества назывался лаос ,там даже был свой Буннянг Ворачит по имени Иван

Освобождены и прибыли домой трое граждан Украины, находившиеся в тюрьме в Лаосе, - Денисова - Цензор.НЕТ 8977
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17.12.2020 00:20 Ответить
Испанская полиция арестовала 23 РАБссиянских мафиози не Путлера за отмывание бабла
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17.12.2020 00:23 Ответить
Квітнуть мальви на маминому ганку,
Я в трьох країнах сидів за *********...

Блин, мне тяжело представить,шо они там забыли в этом Лаосе?
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17.12.2020 00:55 Ответить
Нормальна країна. Недорога, тепла, екологічно чиста. Наші мають там готелі/ресторани. Луанг-прабанг взагалі супер!
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17.12.2020 10:59 Ответить
А головне, кожна была макака роглядається як спосіб заробити грошей
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17.12.2020 11:01 Ответить
 
 