Освобождены и прибыли домой трое граждан Украины, находившиеся в тюрьме в Лаосе, - Денисова

В Украину вернулись трое украинцев, которые находились в заключении в тюрьме "Пхонгтхонг" в г. Вьентьян Лаосской Народно-Демократической Республики.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова, информирует Цензор.НЕТ.

"Системная работа по их освобождению началась летом 2019 года. После объявления пандемии COVID-19 я повторно обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет и к нашему Посольства в Таиланде с просьбой применить все возможные инструменты, чтобы вернуть в Украину наших сограждан", - написала Денисова.

Первый мужчина был освобожден 2 октября, еще двое - 18 ноября. В ночь на 15 декабря они прибыли в Украину после длительного переезда.

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Омбудсмен выразила благодарность президенту Лаоса Буннянгу Ворачиту за решение об освобождении украинецев.