Бедные страны могут не получить вакцину от COVID-19 до 2024 года, - СМИ

Глобальный механизм ВОЗ по обеспечению бедных стран вакцинами от COVID-19 столкнулся с "очень высоким" риском потерпеть провал. Потенциально миллиарды людей могут остаться без доступа к прививкам от коронавируса до 2024 года.

Об этом пишет со ссылкой на внутренние документы Всемирной организации здравоохранения Reuters, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Программа COVAX от ВОЗ - главный глобальный механизм для проведения вакцинации в странах с малыми и средними доходами по всему миру. Ее цель - доставить не менее 2 млрд доз вакцины до конца 2021 года и обеспечить защитой 20% наиболее уязвимых к болезни людей в 91 стране мира. В основном речь идет о странах Африки, Азии и Латинской Америки (также вакцину в рамках механизма COVAX планирует получать и Украина. - Ред.).

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Но внутренние документы, оказавшиеся в руках Reuters, свидетельствуют, что участники программы жалуются на недостаток финансирования. Кроме того, они столкнулись с риском поставок и сложными условиями сделок, которые могут сделать невозможным выполнение цели COVAX.

"Риск провала успешного построения возможностей COVAX очень высок", - говорится во внутреннем отчете для организации Gavi, которая объединяет правительства, фармакологические компании, благотворительные и международные организации для организации глобальных кампаний по вакцинации. Gavi вместе с ВОЗ председательствуют в программе COVAX.

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В одном из документов указано, что провал программы может оставить людей в бедных странах без доступа к вакцинам от COVI-19 до 2024 года.

"Нынешний уровень рисков превышает готовность к ним, пока не будет полной ясности относительно масштаба этих рисков и возможностей их смягчить. Именно поэтому нужны интенсивные усилия по смягчению для оценки самих рисков и готовности к ним", - говорится в документе.

На вопрос журналистов о документах представитель Gavi ответил, что организация уверена в способности достичь поставленных целей.

По данным ВОЗ, всего в мире проводится около 700 испытаний вакцины от COVID-19. Украина является участником глобальной инициативы ВОЗ относительно равного доступа к будущей вакцине от коронавирусной болезни.

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16 октября заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко информировал, что Украина планирует получить вакцину от коронавируса компаний AstraZeneca или Novavax после их регистрации производителями и переквалификации ВОЗ.