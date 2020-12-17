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Новости Коронавирус и карантин
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Бедные страны могут не получить вакцину от COVID-19 до 2024 года, - СМИ

Бедные страны могут не получить вакцину от COVID-19 до 2024 года, - СМИ

Глобальный механизм ВОЗ по обеспечению бедных стран вакцинами от COVID-19 столкнулся с "очень высоким" риском потерпеть провал. Потенциально миллиарды людей могут остаться без доступа к прививкам от коронавируса до 2024 года.

Об этом пишет со ссылкой на внутренние документы Всемирной организации здравоохранения Reuters, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Программа COVAX от ВОЗ - главный глобальный механизм для проведения вакцинации в странах с малыми и средними доходами по всему миру. Ее цель - доставить не менее 2 млрд доз вакцины до конца 2021 года и обеспечить защитой 20% наиболее уязвимых к болезни людей в 91 стране мира. В основном речь идет о странах Африки, Азии и Латинской Америки (также вакцину в рамках механизма COVAX планирует получать и Украина. - Ред.).

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Но внутренние документы, оказавшиеся в руках Reuters, свидетельствуют, что участники программы жалуются на недостаток финансирования. Кроме того, они столкнулись с риском поставок и сложными условиями сделок, которые могут сделать невозможным выполнение цели COVAX.

"Риск провала успешного построения возможностей COVAX очень высок", - говорится во внутреннем отчете для организации Gavi, которая объединяет правительства, фармакологические компании, благотворительные и международные организации для организации глобальных кампаний по вакцинации. Gavi вместе с ВОЗ председательствуют в программе COVAX.

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В одном из документов указано, что провал программы может оставить людей в бедных странах без доступа к вакцинам от COVI-19 до 2024 года.

"Нынешний уровень рисков превышает готовность к ним, пока не будет полной ясности относительно масштаба этих рисков и возможностей их смягчить. Именно поэтому нужны интенсивные усилия по смягчению для оценки самих рисков и готовности к ним", - говорится в документе.

На вопрос журналистов о документах представитель Gavi ответил, что организация уверена в способности достичь поставленных целей.

По данным ВОЗ, всего в мире проводится около 700 испытаний вакцины от COVID-19. Украина является участником глобальной инициативы ВОЗ относительно равного доступа к будущей вакцине от коронавирусной болезни.

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16 октября заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко информировал, что Украина планирует получить вакцину от коронавируса компаний AstraZeneca или Novavax после их регистрации производителями и переквалификации ВОЗ.

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вакцина (3815) ВОЗ (777) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
Covax - вакцины для беднейших стран Африки, Азии и Латинской Америки. И Украина среди них.
Зато 67 млрд. ковид-фонда распилили. Это какое-то позорише.
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17.12.2020 01:18
+5
А мы тренировку предположительной вакцинации уже начинаем, забыли озвучить сколько на тренировку миллионов выделили, и хватит ли этих денег на поездку СН на вакцинацию чартерами туда, за время локдауна?
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17.12.2020 00:46
+4
Ну вот и программа "Золотой миллиард" в действии. А еще спрашивали зачем нужен ковид. Вот и ответ...
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17.12.2020 00:40
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Жысть или кафылек!
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17.12.2020 00:37 Ответить
Ну вот и программа "Золотой миллиард" в действии. А еще спрашивали зачем нужен ковид. Вот и ответ...
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17.12.2020 00:40 Ответить
Это борьба с бедностью
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17.12.2020 00:45 Ответить
так все справедливо, саме вчені, навчені в країнах "золотого мільярда" розробили вакцину, саме фабрики з "золотого мільярда" виробили цю вакціну, саме країни "золотого мільярда" виділили гроші на вакцінацію населення... тому так, ці країни і їх населення мають найбільші шанси вціліти під час епідемії
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17.12.2020 01:31 Ответить
Правильно жиды рулят стрёмно но так было и будет
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17.12.2020 01:58 Ответить
А тем временем - "По результатам первого квартала 2021 года будет создан спецфонд для борьбы с COVID-19: там будут средства на вакцинацию и поддержку медиков Разумков"

Мысль этих зеленых "ломбардистов" прозрачна, аки слеза младенца ... Списывать деньги на "ремонт дорог" зимой ... Даже дураки увидят. А вот с весны и начнут "ремонтировать"... (с)
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17.12.2020 00:45 Ответить
А мы тренировку предположительной вакцинации уже начинаем, забыли озвучить сколько на тренировку миллионов выделили, и хватит ли этих денег на поездку СН на вакцинацию чартерами туда, за время локдауна?
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17.12.2020 00:46 Ответить
В одном из документов указано, что провал программы может оставить людей в бедных странах без доступа к вакцинам от COVI-19 до 2024 года. Источник: https://censor.net/ru/n3237416
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17.12.2020 00:51 Ответить
А Стєпанов з Ляшком вже план Барбаросса встигли розробити...
https://censor.net/ua/news/3237401/moz_nastupnogo_tyjnya_pereviryt_rozroblenyyi_mehanizm_zaproshennya_lyudeyi_na_vaktsynatsiyu_lyashko

https://www.radiosvoboda.org/a/news-koronavirus-vaktsyny-stepanov/31001438.html Степанов назвав, кого із груп ризику вакцинуватимуть безкоштовно

https://www.slovoidilo.ua/2020/12/15/novyna/suspilstvo/stepanov-rozpoviv-koly-********-rozraxovuye-otrymaty-vakcynu-covid-19 Степанов розповів, коли Україна розраховує отримати вакцину від COVID-19

А воно виходить,що прийдеться пальчика смоктати...
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17.12.2020 00:54 Ответить
Бедные страны могут не получить вакцину от COVID-19 до 2024 года, - СМИ - И это их спасет...
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17.12.2020 00:56 Ответить
Ввиде исключения Украина получит в следующем году.
Может быть...
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17.12.2020 00:59 Ответить
Covax - вакцины для беднейших стран Африки, Азии и Латинской Америки. И Украина среди них.
Зато 67 млрд. ковид-фонда распилили. Это какое-то позорише.
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17.12.2020 01:18 Ответить
Но внутренние документы, оказавшиеся в руках Reuters, свидетельствуют, что участники программы жалуются на недостаток финансирования. - Так может в этом то и является "проблема"? Просто правительства многих стран, пытаются побольше заработать себе денег? (причем в этом случае, на свой личный счет).
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17.12.2020 01:40 Ответить
Азия бедная Азия, Сингапур второе место по уровню жизни в мире после Норвегии ,Малайзия и Гонконг тоже в лидерах , да и в Китае уже бедность миновала и среднего класса тьма развелось Бедные страны могут не получить вакцину от COVID-19 до 2024 года, - СМИ - Цензор.НЕТ 6342
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17.12.2020 02:07 Ответить
Мы не бедные, Киев занимает первое место в Европе по количеству элитных авто на душу населения многие европейские города тупо отдыхают
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17.12.2020 02:12 Ответить
Не неси чушь. Киев занимает первое место в мире по колличеству ******** домов. А по машинам нам очень далеко до того же лондона.
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17.12.2020 08:32 Ответить
Нафтогаз - убыточен, энергоатом - убыточен, укрзализныця - убыточна, укроборонпром тоже стал убыточным. И это все произошло за последние 1.5 года. А вы рассказываете истории про то, что нам вакцину никто не продает. Вы суки, перестаньте ходить на выборы по-приколу и только тогда вас будут серьезно относится в мире.
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17.12.2020 08:30 Ответить
Плчему не за счет Китая, и не только бедные страны, вакцина должна быть бесплатной.
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17.12.2020 09:49 Ответить
Погуляйте по Сумской, возле парка им. Горь кого и просто по улицам Харькова и пригорода. Вы увидите , что Украина -не бедная , но воровская страна. Хатынки и лексусы вас в этом убедят. Да, и те ,кто там живет и катается, никогда не уедут в Польшу на работу , разве тогда , когда здесь , кроме судей, прокуроров, генералов , чиновников, полицейских, крутых бизнесменов, никого не останется.
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17.12.2020 12:07 Ответить
 
 