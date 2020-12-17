Пограничники в этом году выявили более 600 кг наркотиков, из них почти 460 кг - кокаин

В течение 2020 пограничники совместно с взаимодействующими органами обнаружили 606 килограммов наркотиков. Из них - почти 460 кг кокаина, около 80 кг марихуаны, 30 кг конопли, у 26 кг наркотических лекарственных средств и другие вещества растительного и синтетического происхождения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Самым результативным стало перекрытие потоков наркотиков на морском направлении. Из общего количества выявленных наркотиков - именно в морских портах Украины только кокаина обнаружено и изъято около 450 кг.

Почти 60 кг наркотиков пограничники обнаружили на границе с Россией (2019 г. - 22 кг). Из них около 50 килограммов - марихуана и более 9 кг - кокаина.

На украинско-польском участке границы пограничники изъяли 53 кг наркотиков (2019 г.- 4,5 кг). Среди изъятого 22 килограмма наркотических лекарственных средств, 20 кг конопли и 10 кг веществ растительного происхождения.

Еще 14 кг наркотиков, 13 кг из которых - марихуана, задержаны на границе с Румынией.

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