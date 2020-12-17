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Новости
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Пограничники в этом году выявили более 600 кг наркотиков, из них почти 460 кг - кокаин

Пограничники в этом году выявили более 600 кг наркотиков, из них почти 460 кг - кокаин

В течение 2020 пограничники совместно с взаимодействующими органами обнаружили 606 килограммов наркотиков. Из них - почти 460 кг кокаина, около 80 кг марихуаны, 30 кг конопли, у 26 кг наркотических лекарственных средств и другие вещества растительного и синтетического происхождения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Самым результативным стало перекрытие потоков наркотиков на морском направлении. Из общего количества выявленных наркотиков - именно в морских портах Украины только кокаина обнаружено и изъято около 450 кг.

Почти 60 кг наркотиков пограничники обнаружили на границе с Россией (2019 г. - 22 кг). Из них около 50 килограммов - марихуана и более 9 кг - кокаина.

На украинско-польском участке границы пограничники изъяли 53 кг наркотиков (2019 г.- 4,5 кг). Среди изъятого 22 килограмма наркотических лекарственных средств, 20 кг конопли и 10 кг веществ растительного происхождения.

Еще 14 кг наркотиков, 13 кг из которых - марихуана, задержаны на границе с Румынией.

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Госпогранслужба (6421) наркотики (2144)


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Сейчас эти же цифры в виде отчета "нарисуют" СБУ, таможна, прокуратура. По концу года будет в четыре раза больше и пора будет хлопать в ладоши!
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17.12.2020 07:23 Ответить
"На украинско-польском участке границы пограничники изъяли 53 кг наркотиков (2019 г.- 4,5 кг)."
В первый год правления Зеленского 4,5 кг, во второй - 53. Трафик увеличился более, чем в 10 раз. К чему бы это?
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17.12.2020 08:31 Ответить
треба як слід на Банковій пошуршати, там його,здається, тонами винюхують
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17.12.2020 09:07 Ответить
Прикордонники можуть постраждати!! Янелоху думаю там пайка теж була!!
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17.12.2020 09:17 Ответить
І як бубочці без "ліків" працювати?
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17.12.2020 09:29 Ответить
Покажите пожалуйста видеосюжет с их дальнейшей судьбой, вещдоки, уничтожили, или приобретайте во всех регионах страны?
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17.12.2020 09:49 Ответить
 
 