СБУ во Львове и близлежащих районах проведет антитеррористические учения: возможно введение особого режима и ограничение движения

Во Львове и близлежащих районах в среду 16 и в четверг 17 декабря пройдут антитеррористические мероприятия на объектах возможных посягательств.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Региональной координационной группой антитеррористического центра при Управлении Службы безопасности Украины во Львовской области в период с 16 по 17 декабря 2020 г. проводятся мероприятия антитеррористического характера на объектах возможных террористических посягательств", - сказано в сообщении.

Отмечается, что учения пройдут в г. Львове и близлежащих районах в условиях максимально приближенных к реальным с использованием специальной техники. Поэтому СБУ призывает жителей Львовщины с пониманием отнестись к возможным неудобствам, сохранять спокойствие и соблюдать правила личной безопасности.

Во время мероприятий на отдельных территориях возможно временное введение особого режима, в том числе ограничение или запрещение движения транспортных средств и пешеходов, проверка документов, удостоверяющих личность, досмотр личных вещей и автомобилей и тому подобное.

"Просим граждан, при необходимости передвижения по городу, иметь при себе документы, удостоверяющие личность (паспорт, водительское удостоверение, справку об обучении и т.д.).

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Служба безопасности Украины просит жителей и гостей г. Львов с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные требования правоохранителей. Все действия будут происходить в рамках действующего законодательства", - сообщили в ведомстве.

Также в СБУ просят граждан в случае обнаружения подозрительных предметов или средств поражения, получения информации о намерениях осуществления диверсионной и террористической деятельности или других противоправных действий обращаться по номерам "горячей линии" УСБУ во Львовской области (032) 261-61-42, или звонить - 102