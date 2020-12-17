Враг за сутки трижды нарушил режим "тишины" на Донбассе, применив гранатометы различных систем. Потерь нет, - штаб ОС

За прошедшие сутки, 16 декабря, российско-оккупационные войска трижды нарушили режим прекращения огня. На разных участках ответственности украинских бригад враг провоцировал украинских воинов неприцельными обстрелами в течение всех суток.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" два обстрела были зафиксированы вблизи Водяного, что на Приазовье. Здесь враг открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов и ручных противотанковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" было зафиксировано одно нарушение прекращения огня недалеко от населенного пункта Шумы. Здесь противник также применил станковые и ручные противотанковые гранатометы.

"Огневые провокации российско-оккупационных войск не несли угрозы для наших воинов, поэтому украинские защитники огонь в ответ не открывали. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет", - сказано в сообщении.

Вместе с тем отмечается, что в районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны.

Так, за минувшие сутки представители Национальной полиции Украины из состава ОС зафиксировали 71 административное правонарушение. Подразделениями полиции сводных отрядов проверено 4738 транспортных средств и 4568 человек. Также был задержан 1 человек, которого подозревают в причастности к вооруженным формирований Российской Федерации и ее наемников.

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За прошедшие сутки через контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" на временно оккупированную территорию Украины проследовало 1153 человека, на подконтрольную Украине территорию прибыло 911 человек.

Также сообщается, что с начала текущих суток, 17 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Так, вблизи Водяного оккупанты вели огонь из миномета 82-мм калибра, подствольного гранатомета и ручного противотанкового гранатомета.

"Провокация противника не представляла угрозы для наших воинов, огонь не открывался. Боевых потерь и ранений - нет.

Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинским воинами", - сообщили в пресс-центре ОС.



