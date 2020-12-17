С начала года по вине пьяных водителей произошло 4118 ДТП, в которых погибли 97 человек, - патрульная полция

За 11 месяцев этого года в Украине по вине пьяных водителей произошло 4118 ДТП, в которых погибли 97 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает патрульная полиция Украины в Facebook.

"Из-за вождения в состоянии опьянения за 11 месяцев 2020 года в Украине произошло 4118 дорожно-транспортных происшествий", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в этих ДТП погибли 97 человек, травмированы 1425.

"Друзья, не портите себе праздники, не садитесь за руль даже после "та я немного". Берегите себя, своих близких и других участников дорожного движения!" - говорится в сообщении.

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