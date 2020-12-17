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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 252 человека, выявлены 12 047 новых случаев, выздоровели - 12 939

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 252 человека, выявлены 12 047 новых случаев, выздоровели - 12 939

В Украине по состоянию на утро четверга, 17 декабря, зафиксированы 12 047 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших - 12 939 человек, умерли 252 пациента.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"12 047 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 17 декабря 2020 года. В частности, заболели 594 ребенка и 535 медработников.

Также за минувшие суткиВ Украине за сутки от COVID-19 умерли 252 человека, выявлены 12 047 новых случаев, выздоровели - 12 939 06

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 252 человека, выявлены 12 047 новых случаев, выздоровели - 12 939 03госпитализированы - 2 997 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 252 человека, выявлены 12 047 новых случаев, выздоровели - 12 939 03летальных случаев - 252;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 252 человека, выявлены 12 047 новых случаев, выздоровели - 12 939 03выздоровели - 12 939 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 252 человека, выявлены 12 047 новых случаев, выздоровели - 12 939 03осуществлено тестирований за сутки - 65 561 (в том числе методом ПЦР - 41 733, методом ИФА - 23 828).

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За все время пандемии в УкраинеВ Украине за сутки от COVID-19 умерли 252 человека, выявлены 12 047 новых случаев, выздоровели - 12 939 06

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 252 человека, выявлены 12 047 новых случаев, выздоровели - 12 939 08заболели - 931 751 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 252 человека, выявлены 12 047 новых случаев, выздоровели - 12 939 08выздоровели - 548 356 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 252 человека, выявлены 12 047 новых случаев, выздоровели - 12 939 08летальных случаев - 15 996;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 252 человека, выявлены 12 047 новых случаев, выздоровели - 12 939 08проведено ПЦР-тестов - 5 167 122.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1512), Одесской (1064), Запорожской (858), Киевской (626) и Черниговской (587) областях", - рассказал Степанов.

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 252 человека, выявлены 12 047 новых случаев, выздоровели - 12 939 11
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 252 человека, выявлены 12 047 новых случаев, выздоровели - 12 939 12

Автор: 

карантин (16729) статистика (2310) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
Зачем ты это постишь уже месяца два, везде где только можно? Смени уже наконец-то методичку. Реально достал.
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17.12.2020 08:52
+4
Брехло зелене. Заради міністерського крісла, можливості стояти на потоках медичноі мафіі, Степанов маніпулює статистікою, пюрапортує про "стабілізаціію" ситуаціі, зменшеннгя кількості нових випадків. Люди заспокоються, особливо на свята, будуть зустрічатись компаніями, заражаючи один одного. Це буде твоя провина, Степанов! Через твоі амбіціі ти увів в оману людей!
https://ibigdan.livejournal.com/26015117.html
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17.12.2020 08:13
+2
Украіні негайно треба:
1) Перевести учнів 5-11 класів (хоча б),а краще всіх на дистанційне навчання, так як саме школяри сприяють швидкому поширенню вірусу, заражаючись без масок в переповнених школах. Потім вони несуть хворобу додому.
2)Заборонити людям після 65 років відвідувати громадські місця: магазини, кінотеатзри, банки тощо з 16:00 до 00:00
3)Пустити додатковий транспорт: більше електричок, більше вагонів, автобусів, маршруток. Продавати лише по два квитка у купе, плацкарти тимчасово не продавати. За стоячих пасажирів наказувати обох- водія та пасажира.
4) Контроль за масками. Штраф на місці або у відділку, але вже вищий.
5) Контроль за магазинами. В маленьких крамницях не більше трьох осіб. Дистанція в великих супермаркетах.
6) Контроль за мас медіа. Штрафувати канали, власників пабликів, які пропускають рашистські дестабілізуючі пости про безпеку ковід. Одна справа місцеві боти у коментарях, а інша - вірусні пости у фейсбуках, інстаграмах.
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17.12.2020 08:15
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Правила форума Совет форумчан
Брехло зелене. Заради міністерського крісла, можливості стояти на потоках медичноі мафіі, Степанов маніпулює статистікою, пюрапортує про "стабілізаціію" ситуаціі, зменшеннгя кількості нових випадків. Люди заспокоються, особливо на свята, будуть зустрічатись компаніями, заражаючи один одного. Це буде твоя провина, Степанов! Через твоі амбіціі ти увів в оману людей!
https://ibigdan.livejournal.com/26015117.html
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17.12.2020 08:13 Ответить
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 252 человека, выявлены 12 047 новых случаев, выздоровели - 12 939 - Цензор.НЕТ 9046
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17.12.2020 08:14 Ответить
Украіні негайно треба:
1) Перевести учнів 5-11 класів (хоча б),а краще всіх на дистанційне навчання, так як саме школяри сприяють швидкому поширенню вірусу, заражаючись без масок в переповнених школах. Потім вони несуть хворобу додому.
2)Заборонити людям після 65 років відвідувати громадські місця: магазини, кінотеатзри, банки тощо з 16:00 до 00:00
3)Пустити додатковий транспорт: більше електричок, більше вагонів, автобусів, маршруток. Продавати лише по два квитка у купе, плацкарти тимчасово не продавати. За стоячих пасажирів наказувати обох- водія та пасажира.
4) Контроль за масками. Штраф на місці або у відділку, але вже вищий.
5) Контроль за магазинами. В маленьких крамницях не більше трьох осіб. Дистанція в великих супермаркетах.
6) Контроль за мас медіа. Штрафувати канали, власників пабликів, які пропускають рашистські дестабілізуючі пости про безпеку ковід. Одна справа місцеві боти у коментарях, а інша - вірусні пости у фейсбуках, інстаграмах.
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17.12.2020 08:15 Ответить
де ти побачив "супер-лікаря" ? Це об'євтивні речі, які роблять наші більш цивілізовані країни.
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17.12.2020 08:41 Ответить
ЕС раскритиковал Москву и Пекин за распространение фейков о коронавирусе
Россия и Китай намеренно распространяют ложную информацию о пандемии, несмотря на возможные серьезные последствия для здоровья людей, заявил Брюссель.

https://www.dw.com/ru/%D0%B5%D1%81-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%83-%D0%B8-%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%BD-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%84%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B5/a-53243161
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17.12.2020 09:31 Ответить
" Их в 1000 раз больше ... "
Сам считал ?
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17.12.2020 09:40 Ответить
При нашем менталитете и банальные вещи надо банально повторять ,пока до каждого
не дойдёт.
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17.12.2020 09:33 Ответить
Зачем ты это постишь уже месяца два, везде где только можно? Смени уже наконец-то методичку. Реально достал.
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17.12.2020 08:52 Ответить
Но есть же бараны, которые регулярно лайкают его испражнения
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17.12.2020 11:07 Ответить
сто раз одно и то же.
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17.12.2020 09:31 Ответить
Повторение - мать учения.
Может постепенно ко всем дойдёт и что спасение утопающих...
Тоже банально ,но ведь забыли.
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17.12.2020 09:37 Ответить
Пендаль под гепу(кстати - ) и домой = "вылечился"?)
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17.12.2020 09:33 Ответить
Гепу посчитать не забыли?
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17.12.2020 09:38 Ответить
Его умножили на ноль
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17.12.2020 10:34 Ответить
І знову майже 300 загиблих українців від короновірусу, а у нас щей досі працюють школи. .. От як так, що Зеленському і його мафії похе..р на цих людей. Вимагаємо негайного локдауну!
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17.12.2020 09:58 Ответить
Т.е. для вас 250 и 300 - это одно и то же?
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17.12.2020 11:09 Ответить
а тебе 250 в день мало? Ахренеть ты мразь
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17.12.2020 12:52 Ответить
Мрази это те, которые спекулируют на этой теме - т.е. ты и тебе подобные твари
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17.12.2020 13:35 Ответить
Гроші не пахнуть? Бізнес не іде? Кав.ярня дохід не приносить ? На смерті начхати ?
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17.12.2020 18:11 Ответить
Мрази это те, кто видя ежедневный рост смертности продолжают орать, что все это фигня и вообще не мешайте работать. Во всем мире люди сплотить из-за общей проблемы и только наши "хаты с краю" продолжают орать, что им жить мешают. Ты ж такое ссыкло и мразь, что даже имя свое истинное боишься написать, что с тобой разговаривать?
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17.12.2020 19:35 Ответить
Еще раз повторяю - мрази, это такие конченные твари, как ты и твои хозяева, которые спекулируют на теме ковида. Им плевать на все - для них главное политические дивиденды, а такие как ты им прислуживают в этом. Умный поймет, о чем я, а дурак как и прежде будет визжать о "зеленой мафии"
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17.12.2020 21:29 Ответить
Судя по уровню риторики лет тебе не больше 15-ти )) Что ж ты сразу не сказал, что ты особенный, элитарный, умный, а все вокруг дураки? Ты от меня хоть что-то про зеленых слышал, дебилоид? Я тебе сказал, что считать 250 погибших в день пустяком - это значит быть мразью. Но тебе походу платят за истерику и упоминание зеленых везде
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18.12.2020 07:33 Ответить
А где и когда я писал, что 250 умерших - это пустяк? Я написал, что 250 и 300 - это совершенно разные вещи, каждая жизнь бесценна и нельзя разбрасываться цифрами, как та, которой касался мой комментарий. А она (София гетьман) - реальный провокатор, и все ее коменты - провокативны по сути.
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18.12.2020 07:41 Ответить
Человек написал 300 умерших. Ты возмутился, что 250 и 300 разные цифры. Получается, что для тебя 250 это пустяк, а 300 это уже много. Ты или правильно предложения составляй или не выпендривайся.
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29.12.2020 10:28 Ответить
Вьетнам приступил к испытаниям собственной вакцины от коронавируса. Первые тестовые инъекции Nanocovax, одобренной для испытаний на людях, были сделаны трем добровольцам 17 декабря, пишет вьетнамское государственное новостное агентство https://vnanet.vn/en/anh/vna-photos-1027/first-test-injections-of-made-in-vietnam-covid-19-vaccine-made-5187447.html VNA .

Вьетнам- самодостаточная страна, которая не ждет подачек. Бывал там и знаю, что там уделяют внимание медицине и науке в отличие от нас
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17.12.2020 10:25 Ответить
Зато у нас некоторые считают, что на науку тратиться не надо - достаточно как можно больше расставить будок для барыг-торгашей и всё будет ок!
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17.12.2020 11:12 Ответить
тебе будку поставить не дали? Или может назовешь хоть одну лабораторию в Украине которая имеет оборудование и квалифицированный персонал для создания РНК-вакцин?
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17.12.2020 19:37 Ответить
У тебя явно что-то не то с логикой и пониманием текста. Либо ты просто провокатор. Я ведь четко написал, что проблема как раз в том, что на науку у нас денег выделяется мизер, в чем и суть вопроса. Зато превратили страну в один большой базар, где ТРК растут как грибы и торгаши-барыги чувствуют себя великолепно
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18.12.2020 07:57 Ответить
"что проблема как раз в том, что на науку у нас денег выделяется мизер," Проблема не в том, что в науку вкладывают мизер, а в том, что у нас подход к науке остался совковым. Пока науку не переведут на коммерческие рельсы, то можно даже не говорить про выделение денег
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29.12.2020 10:29 Ответить
Всё простуду подсчитывают, считоводы
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17.12.2020 10:57 Ответить
хренасе простуда - 250 человек в день умирает
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17.12.2020 19:37 Ответить
 
 