В Украине за сутки от COVID-19 умерли 252 человека, выявлены 12 047 новых случаев, выздоровели - 12 939
В Украине по состоянию на утро четверга, 17 декабря, зафиксированы 12 047 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших - 12 939 человек, умерли 252 пациента.
Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"12 047 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 17 декабря 2020 года. В частности, заболели 594 ребенка и 535 медработников.
Также за минувшие сутки
госпитализированы - 2 997 человек;
летальных случаев - 252;
выздоровели - 12 939 человек;
осуществлено тестирований за сутки - 65 561 (в том числе методом ПЦР - 41 733, методом ИФА - 23 828).
За все время пандемии в Украине
заболели - 931 751 человек;
выздоровели - 548 356 человек;
летальных случаев - 15 996;
проведено ПЦР-тестов - 5 167 122.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1512), Одесской (1064), Запорожской (858), Киевской (626) и Черниговской (587) областях", - рассказал Степанов.
Пожалуйста, подождите...
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https://ibigdan.livejournal.com/26015117.html
1) Перевести учнів 5-11 класів (хоча б),а краще всіх на дистанційне навчання, так як саме школяри сприяють швидкому поширенню вірусу, заражаючись без масок в переповнених школах. Потім вони несуть хворобу додому.
2)Заборонити людям після 65 років відвідувати громадські місця: магазини, кінотеатзри, банки тощо з 16:00 до 00:00
3)Пустити додатковий транспорт: більше електричок, більше вагонів, автобусів, маршруток. Продавати лише по два квитка у купе, плацкарти тимчасово не продавати. За стоячих пасажирів наказувати обох- водія та пасажира.
4) Контроль за масками. Штраф на місці або у відділку, але вже вищий.
5) Контроль за магазинами. В маленьких крамницях не більше трьох осіб. Дистанція в великих супермаркетах.
6) Контроль за мас медіа. Штрафувати канали, власників пабликів, які пропускають рашистські дестабілізуючі пости про безпеку ковід. Одна справа місцеві боти у коментарях, а інша - вірусні пости у фейсбуках, інстаграмах.
Россия и Китай намеренно распространяют ложную информацию о пандемии, несмотря на возможные серьезные последствия для здоровья людей, заявил Брюссель.
https://www.dw.com/ru/%D0%B5%D1%81-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%83-%D0%B8-%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%BD-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%84%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B5/a-53243161
Сам считал ?
не дойдёт.
Может постепенно ко всем дойдёт и что спасение утопающих...
Тоже банально ,но ведь забыли.
Вьетнам- самодостаточная страна, которая не ждет подачек. Бывал там и знаю, что там уделяют внимание медицине и науке в отличие от нас