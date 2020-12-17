В Украине за сутки от COVID-19 умерли 252 человека, выявлены 12 047 новых случаев, выздоровели - 12 939

В Украине по состоянию на утро четверга, 17 декабря, зафиксированы 12 047 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших - 12 939 человек, умерли 252 пациента.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"12 047 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 17 декабря 2020 года. В частности, заболели 594 ребенка и 535 медработников.

Также за минувшие сутки

госпитализированы - 2 997 человек;

летальных случаев - 252;

выздоровели - 12 939 человек;

осуществлено тестирований за сутки - 65 561 (в том числе методом ПЦР - 41 733, методом ИФА - 23 828).

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За все время пандемии в Украине

заболели - 931 751 человек;

выздоровели - 548 356 человек;

летальных случаев - 15 996;

проведено ПЦР-тестов - 5 167 122.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1512), Одесской (1064), Запорожской (858), Киевской (626) и Черниговской (587) областях", - рассказал Степанов.







