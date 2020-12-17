Сразу 2 рекорда: за сутки в мире COVID-19 заболели 714,9 тыс. человек, умерли - 13,4 тыс. Общее число инфицированных превысило 74,5 млн.
По состоянию на утро 17 декабря в мире зарегистрировали 714 908 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 13 446 человек.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.
Согласно данным центра, в мире зафиксировано 74 534 581 случаев инфицирования, из них 714 908 только за прошедшие сутки.
От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 1 655 230 человека, из них 13 446 за минувшие сутки.
Побороли болезнь и вылечились 52,3 млн человек.
В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Франция.
Украина находится на 17-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 15-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы – девятую. Перед нашим государством оказались Германия, Россия, Великобритания, Франция, Италия, Польша, Нидерланды и Испания.
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