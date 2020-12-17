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Новости Коронавирус и карантин
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Сразу 2 рекорда: за сутки в мире COVID-19 заболели 714,9 тыс. человек, умерли - 13,4 тыс. Общее число инфицированных превысило 74,5 млн.

Сразу 2 рекорда: за сутки в мире COVID-19 заболели 714,9 тыс. человек, умерли - 13,4 тыс. Общее число инфицированных превысило 74,5 млн.

По состоянию на утро 17 декабря в мире зарегистрировали 714 908 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 13 446 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 74 534 581 случаев инфицирования, из них 714 908 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 1 655 230 человека, из них 13 446 за минувшие сутки.

Сразу 2 рекорда: за сутки в мире COVID-19 заболели 714,9 тыс. человек, умерли - 13,4 тыс. Общее число инфицированных превысило 74,5 млн. 01

Побороли болезнь и вылечились 52,3 млн человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки от COVID-19 умерли 252 человека, выявлены 12 047 новых случаев, выздоровели - 12 939

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Франция.

Сразу 2 рекорда: за сутки в мире COVID-19 заболели 714,9 тыс. человек, умерли - 13,4 тыс. Общее число инфицированных превысило 74,5 млн. 02

Украина находится на 17-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 15-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы – девятую. Перед нашим государством оказались Германия, Россия, Великобритания, Франция, Италия,  Польша, Нидерланды и Испания.

Сразу 2 рекорда: за сутки в мире COVID-19 заболели 714,9 тыс. человек, умерли - 13,4 тыс. Общее число инфицированных превысило 74,5 млн. 03
Сразу 2 рекорда: за сутки в мире COVID-19 заболели 714,9 тыс. человек, умерли - 13,4 тыс. Общее число инфицированных превысило 74,5 млн. 04

карантин (16729) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Сразу 2 рекорда: за сутки в мире COVID-19 заболели 714,9 тыс. человек, умерли - 13,4 тыс. Общее число инфицированных превысило 74,5 млн. - Цензор.НЕТ 5127
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17.12.2020 08:23 Ответить
Так раніше хвалили Польщу,за організацію,а в них більше в два рази померло за добу,ніж в Україні.Якщо звісно ці всі дані правдиві.Бо перевірити самостійно їх неможливо.
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17.12.2020 08:32 Ответить
Это смотря как считать, население одинаковое, медицина в Польше безусловно лучше, в вот слухи о том что в Украине умершим с ковидом ставят совсем другую причину смерти давно ходят.
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17.12.2020 08:41 Ответить
https://censor.net/ru/user/476753 То би була більша кількість померлих.
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17.12.2020 08:46 Ответить
Всё простуду подсчитывают, считоводы
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17.12.2020 11:57 Ответить
 
 