Рада сегодня рассмотрит назначение трех министров, изменения в УПК и законы по борьбе с COVID-19

Парламент сегодня рассмотрит кадровые вопросы. В частности, назначение Юрия Витренко первым вице-премьер-министром - министром энергетики Украины.

Также нардепы рассмотрят назначение Романа Лещенко министром аграрной политики и продовольствия Украины, а Сергея Шкарлета министром образования и науки Украины (сейчас он исполняет обязанности министра. - Ред.), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

В повестке дня также есть второе чтение законопроекта об изменениях в "коронавирусный" закон об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения. В первом чтении изменения в Уголовный процессуальный кодекс Украины в части обеспечения реализации функций прокуратуры.

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