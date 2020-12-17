Рада сегодня рассмотрит назначение трех министров, изменения в УПК и законы по борьбе с COVID-19
Парламент сегодня рассмотрит кадровые вопросы. В частности, назначение Юрия Витренко первым вице-премьер-министром - министром энергетики Украины.
Также нардепы рассмотрят назначение Романа Лещенко министром аграрной политики и продовольствия Украины, а Сергея Шкарлета министром образования и науки Украины (сейчас он исполняет обязанности министра. - Ред.), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
В повестке дня также есть второе чтение законопроекта об изменениях в "коронавирусный" закон об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения. В первом чтении изменения в Уголовный процессуальный кодекс Украины в части обеспечения реализации функций прокуратуры.
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МЕРТВЕЧУК,ШУФРИЧ,КОРОЛЕВСЬКА,РАБИНОВИЧ І Т.ІН. ЗАПЕРЕЧУЮТЬ ФАКТ АГРЕСІЇ РФ ПРОТИ УКРАЇНИ.І ТАКИХ "ПАТРІОТІВ" БАГАТО,
ТОМУ
ТЕРМІНОВО НЕОБХІДНИЙ ЗАКОН ПРО СУВОРУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ФАКТІВ ОКУПАЦІЇ КРИМУ РФ, АГРЕСІЇ РФ НА ДОНДАСІ ( в т.ч. обстрілів регулярними ВС РФ території Донбасу з території РФ,створення іловайського та дебальцевського котлів регулярними ВС РФ , вбивство тисяч військових та мирних українців ) ДЕ Ж патріоти - депутати?