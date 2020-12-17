РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10868 посетителей онлайн
Новости
1 658 1

Рада сегодня рассмотрит назначение трех министров, изменения в УПК и законы по борьбе с COVID-19

Рада сегодня рассмотрит назначение трех министров, изменения в УПК и законы по борьбе с COVID-19

Парламент сегодня рассмотрит кадровые вопросы. В частности, назначение Юрия Витренко первым вице-премьер-министром - министром энергетики Украины.

Также нардепы рассмотрят назначение Романа Лещенко министром аграрной политики и продовольствия Украины, а Сергея Шкарлета министром образования и науки Украины (сейчас он исполняет обязанности министра. - Ред.), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

В повестке дня также есть второе чтение законопроекта об изменениях в "коронавирусный" закон об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения. В первом чтении изменения в Уголовный процессуальный кодекс Украины в части обеспечения реализации функций прокуратуры.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Министров АПК, энергетики и образования Рада может назначить четверг, а руководителя Минветеранов - в пятницу, - "слуга народа" Кравчук

Автор: 

ВР (29244) Кабмин (14026) назначение (2174)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ДЕ ЗАКОН ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ФАКТІВ АГРЕСІЇ РФ МУРАЄВ,
МЕРТВЕЧУК,ШУФРИЧ,КОРОЛЕВСЬКА,РАБИНОВИЧ І Т.ІН. ЗАПЕРЕЧУЮТЬ ФАКТ АГРЕСІЇ РФ ПРОТИ УКРАЇНИ.І ТАКИХ "ПАТРІОТІВ" БАГАТО,
ТОМУ
ТЕРМІНОВО НЕОБХІДНИЙ ЗАКОН ПРО СУВОРУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ФАКТІВ ОКУПАЦІЇ КРИМУ РФ, АГРЕСІЇ РФ НА ДОНДАСІ ( в т.ч. обстрілів регулярними ВС РФ території Донбасу з території РФ,створення іловайського та дебальцевського котлів регулярними ВС РФ , вбивство тисяч військових та мирних українців ) ДЕ Ж патріоти - депутати?
показать весь комментарий
17.12.2020 09:44 Ответить
 
 