В Черновцах произошел прорыв магистрального водопровода: на более чем 50 улицах города ограничат подачу воды

В Черновцах произошел прорыв магистрального водопровода Днестр - Черновцы. Из-за ликвидации аварии на более чем 50 главных улицах города ограничат подачу воды.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают в пресс-службе Черновицкого городского совета.

"В связи с прорывом магистрального водопровода "Днестр - Черновцы" на насосной станции "Митков" I-го подъема в с. Митков, которая обеспечивает водой г. Черновцы из реки Днестр, будут проводиться ремонтные работы по ликвидации прорыва трубопровода. В связи с выполнением данных работ будет отсутствовать водоснабжение:

16.12.2020 года с 23:00 час. до 07:00 час. 17.12.2020 года;

17.12.2020 года с 10:00 до 19:00;

17.12.2020 года с 22:00 час. до 07:00 час. 18.12.2020 года", - говорится в сообщении.

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В перечне коммунальщиков есть более 50 центральных улиц и переулков города, на которых ограничат подачу воды.

Также в горсовете сообщили, что о дальнейших ограничениях либо возобновлении водоснабжения объявят дополнительно.