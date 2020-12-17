Более 400 млн грн неиспользованных средств из бюджета Киева направят на борьбу с коронавирусом, - КГГА

Сэкономленные средства столичного медицинского бюджета на 2020 год будут использованы до конца года для обеспечения лечения больных COVID-19. Речь идет о более 400 млн грн. Соответствующий проект изменений в программу "Здоровье киевлян" разработал Департамент здравоохранения КГГА в начале декабря.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом заявила директор Департамента Валентина Гинзбург.

"Постановление Кабинета Министров Украины освободило от налогообложения приобретение товаров, работ и услуги медицины. Это дает нам возможность путем внесения изменений в программу "Здоровье киевлян" 2020-2022 высвободившиеся средства направить на неотложные нужды. В данном случае - на обеспечение пациентов с коронавирусной инфекцией, качественным лечением", - пояснила Валентина Гинзбург.

Соответствующий проект решения об изменениях в программу "Здоровье киевлян" Департамент здравоохранения вынес на рассмотрение Киевского городского совета.

Напомним, ранее "Европейская Солидарность" предложила перенаправить 422 млн грн неиспользованных средств из бюджета Киева на борьбу с коронавирусом.

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