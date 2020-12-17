РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10255 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
417 1

Более 400 млн грн неиспользованных средств из бюджета Киева направят на борьбу с коронавирусом, - КГГА

Более 400 млн грн неиспользованных средств из бюджета Киева направят на борьбу с коронавирусом, - КГГА

Сэкономленные средства столичного медицинского бюджета на 2020 год будут использованы до конца года для обеспечения лечения больных COVID-19. Речь идет о более 400 млн грн. Соответствующий проект изменений в программу "Здоровье киевлян" разработал Департамент здравоохранения КГГА в начале декабря.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом заявила директор Департамента Валентина Гинзбург.

"Постановление Кабинета Министров Украины освободило от налогообложения приобретение товаров, работ и услуги медицины. Это дает нам возможность путем внесения изменений в программу "Здоровье киевлян" 2020-2022 высвободившиеся средства направить на неотложные нужды. В данном случае - на обеспечение пациентов с коронавирусной инфекцией, качественным лечением", - пояснила Валентина Гинзбург.

Соответствующий проект решения об изменениях в программу "Здоровье киевлян" Департамент здравоохранения вынес на рассмотрение Киевского городского совета.

Напомним, ранее "Европейская Солидарность" предложила перенаправить 422 млн грн неиспользованных средств из бюджета Киева на борьбу с коронавирусом.

Читайте: Прокуратура сообщила о подозрении жителю Казахстана, убившему мужчину в переходе на Майдане

Автор: 

карантин (16729) КГГА (2982) Киев (25516) медицина (2519) Гинзбург Валентина (18) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дякуємо фракції ЄС та пані Марині !

в Києві українська влада
показать весь комментарий
17.12.2020 14:53 Ответить
 
 