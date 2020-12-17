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Кабмин одобрил инициативу МОЗа относительно закупки пневмококковых вакцин. Прививку могут внести в перечень обязательных

Кабмин одобрил инициативу МОЗа относительно закупки пневмококковых вакцин. Прививку могут внести в перечень обязательных

Кабинет министров Украины в ходе вчерашнего заседания принял по инициативе Минздрава ряд решений, касающихся медицинской системы в части закупок пневмококковых вакцин, тест-систем, лабораторного оборудования, лекарств и нормативов работы экстренной медицинской помощи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.

В частности, Кабинет Министров освободил от упалаты НДС операции по ввозу на территорию Украины тест-систем для количественного определения антител к нуклеокапсидному антигену коронавируса SARS-CoV-2, а также оборудования для проведения лабораторной диагностики.

Также были внесены изменения в постановление Кабинета Министров №333 о процессе закупки в регионах Украины лекарственных средств, используемых для лечения COVID-19, не входящих в Национальный перечень основных лекарственных средств.

"Кроме того, Кабинет Министров внес изменения в постановление "О нормативе прибытия бригад экстренной (скорой) медицинской помощи на место происшествия". Речь идет о введении дополнительных критериев вызова скорой по приоритетности оказания медицинской помощи. То есть вызовы будут распределены на критические, экстренные, не экстренные и непрофильные. Норматив прибытия медицинских бригад в критических случаях должен составлять 10 минут с момента поступления обращения к диспетчеру и 20 минут, если вызов экстренный", - подчеркивается в сообщении. 

"Также утверждено распоряжение, которым одобряется запрос в ГАВИ (Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации. - Ред.) о получении специальной цены для закупки пневмококковых вакцин и полномочия министра здравоохранения Украины на подписание указанного запроса. Следующий шаг - предоставление его в ГАВИ с целью дальнейшей закупки пневмококковых вакцин и обеспечение введения обязательной профилактической прививки против пневмококковой инфекции в календарь профилактических прививок. В случае подписания запроса в ГАВИ Украина сможет получить специальную цену на приобретение пневмококковых вакцин", - подытожила пресс-служба МОЗа.

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вакцина (3815) Кабмин (14026) лекарства (1223) Минздрав (4899) скорая (366)


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Про ковидную вакцину не забудьте в пылу закупок всех остальных вакцин.
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17.12.2020 09:43 Ответить
В країні 1 млн. онкохворих, з яких 100 тис. помре, але гроші продовжують виділяти не їм, а на чергове фуфло від фарм. мафії. А потім ще й почнуть цькування тих, хто не бажає ширятися цим лайном.
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17.12.2020 10:48 Ответить
 
 