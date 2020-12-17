РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10330 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 112 25

COVID-19: в тройке лидеров по суточному приросту новых случаев Киев - 1512, Одесская область - 1064 и Запорожская - 858

COVID-19: в тройке лидеров по суточному приросту новых случаев Киев - 1512, Одесская область - 1064 и Запорожская - 858

За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в г. Киев (1512), Одесской (1064) и Запорожской (858) областях.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.

По состоянию на утро 17 декабря в Киеве коронавирусом заболели 1512 человек.

Общее количество инфицированных составляет 96 672 человека.

Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 1 662 человека, за прошедшие сутки - 31. С начала эпидемии выздоровели 30 773 пациента.

По состоянию на 17 декабря количество активных больных Киеве составляет 64 237 человек.

Отметим, что наибольшее количество инфицированных коронавирусом за сутки в Киеве было зафиксировано 10 декабря 2020 года. Тогда суточный прирост заболевших составил 1 899 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 400 млн грн неиспользованных средств из бюджета Киева направят на борьбу с коронавирусом, - КГГА

Так, в Одесской области коронавирусом заболели 1064 человека. Общее количество инфицированных составляет 61 038 человек. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 853 человека, за сутки - 18. С начала эпидемии выздоровели 23 185 пациентов. Количество активных больных в Одесской области составляет 37 000 человек.

В Запорожской области суточный прирост заболевших коронавирусом составил 858 человек. Общее количество инфицированных - 44 693. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 447 человек, за минувшие сутки - 22. С начала эпидемии выздоровели 13 918 пациентов. Количество активных больных в Запорожской области - 30 328.

карантин (16729) Киев (25516) Одесская область (3565) Запорожская область (3077) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+13
Помер Кернес від ковіда. А коменти відключили під цією новиною. Цензор! Дайте можливість читачам поглумитися по темі. Включіть коменти під цією сумною новиною.
показать весь комментарий
17.12.2020 09:42
+7
В схватке двух йокодзун победил коронавирус.

3 октября команда Кернеса организовала концерт Оли Поляковой. Большинство посетителей мероприятия были без масок и не соблюдали социальную дистанцию.
5 октября в Харькове выступила певица Ирина Билык.
В октябре в городе также провели студенческий бал с грубым нарушением необходимых карантинных правил.
показать весь комментарий
17.12.2020 09:50
+6
Підтримую.
Нема де навіть висловити своє "ой"...
показать весь комментарий
17.12.2020 09:46
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Помер Кернес від ковіда. А коменти відключили під цією новиною. Цензор! Дайте можливість читачам поглумитися по темі. Включіть коменти під цією сумною новиною.
показать весь комментарий
17.12.2020 09:42 Ответить
Підтримую.
Нема де навіть висловити своє "ой"...
показать весь комментарий
17.12.2020 09:46 Ответить
О зохен вей
показать весь комментарий
17.12.2020 09:50 Ответить
- Гепа фсе
- Ой
показать весь комментарий
17.12.2020 09:51 Ответить
Блін. Єдиний раз у житті я голосував за Кернеса на цих виборах.
показать весь комментарий
17.12.2020 09:50 Ответить
а больше никого из нормальных не было?
показать весь комментарий
17.12.2020 09:58 Ответить
Ну, Фельдман був. Але він зв'язався з партією "за Жиддя".
показать весь комментарий
17.12.2020 10:38 Ответить
Це тягне на камінг аут року.
показать весь комментарий
17.12.2020 10:04 Ответить
Дебилы всегда найдут повод и возможность поглумиться над смертью
показать весь комментарий
17.12.2020 11:21 Ответить
В схватке двух йокодзун победил коронавирус.

3 октября команда Кернеса организовала концерт Оли Поляковой. Большинство посетителей мероприятия были без масок и не соблюдали социальную дистанцию.
5 октября в Харькове выступила певица Ирина Билык.
В октябре в городе также провели студенческий бал с грубым нарушением необходимых карантинных правил.
показать весь комментарий
17.12.2020 09:50 Ответить
В схватке двух йокодзун

Для тих хто не в темі, це шедевр.

https://www.youtube.com/watch?v=gkmxazRfWas
показать весь комментарий
17.12.2020 09:57 Ответить
Помер Кернес.Вся Україна сумує.

COVID-19: в тройке лидеров по суточному приросту новых случаев Киев - 1512, Одесская область - 1064 и Запорожская - 858 - Цензор.НЕТ 6752
показать весь комментарий
17.12.2020 09:54 Ответить
Рано или поздно зло будет наказано,сегодня Кернес завтра кто его знает, может Мертвечук
показать весь комментарий
17.12.2020 09:55 Ответить
Корона сделала то, что не получилось сделать снайперу
показать весь комментарий
17.12.2020 09:57 Ответить
Закончилась целая эпоха в современной истории Харькова. Ничего вечного нет и нефиг смеяться над ковидом. От этой заразы не откупишься и не отмажешься. Ну и что теперь Харьков будет выбирать ?
показать весь комментарий
17.12.2020 10:01 Ответить
Аваков таки пережил Кернеса. Печальный конец вражды.
показать весь комментарий
17.12.2020 10:01 Ответить
Цензор під новиною про смерть Кернеса,закрив коментар.Він хіба кращий за москальського покидька?
показать весь комментарий
17.12.2020 10:03 Ответить
Це не людяно. Є червона лінія, між казати ким була людина і радіти смерті, яку не слід перетинати.
показать весь комментарий
17.12.2020 10:11 Ответить
https://censor.net/ru/user/468373 Це ворог України.До ворога людяності бути не може.Він не кращий за *****.Просто на мав такої влади.
показать весь комментарий
17.12.2020 11:58 Ответить
Людяність це набута характеристика, не можна бути людиною з одними і твариною з іншими. Наприклад, якщо ти вкрадеш ти будеш злодієм, навіть якщо потерпілим є злодій. Приклад такий собі але думка сподіваюсь зрозуміла.
А те що він погана була людина, правду навіть потрібно говорити але не влаштовувати свята щоб не втратити себе.
показать весь комментарий
17.12.2020 13:15 Ответить
https://censor.net/ru/user/468373 Людяність може бути до більш менш нормальної людини.Це нелюд.І я себе не втрачаю.А пишу правду.
показать весь комментарий
17.12.2020 15:52 Ответить
Я до вас нічого поганого не маю, лише відповів, як варіант, чому закриті коментарі і для деяких які вже святкують - що це поганий привід.
показать весь комментарий
17.12.2020 21:17 Ответить
Жилин дождался в аду своего убийцу.
показать весь комментарий
17.12.2020 10:05 Ответить
Еще много лет по инерции будут голосовать за кернеса...
показать весь комментарий
17.12.2020 10:06 Ответить
Завралиь вконец: в Одесской и Запорожской областях умерли 40 человек, а в всего в Украине - 31 человек.
показать весь комментарий
17.12.2020 10:15 Ответить
 
 