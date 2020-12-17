COVID-19: в тройке лидеров по суточному приросту новых случаев Киев - 1512, Одесская область - 1064 и Запорожская - 858
За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в г. Киев (1512), Одесской (1064) и Запорожской (858) областях.
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.
По состоянию на утро 17 декабря в Киеве коронавирусом заболели 1512 человек.
Общее количество инфицированных составляет 96 672 человека.
Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 1 662 человека, за прошедшие сутки - 31. С начала эпидемии выздоровели 30 773 пациента.
По состоянию на 17 декабря количество активных больных Киеве составляет 64 237 человек.
Отметим, что наибольшее количество инфицированных коронавирусом за сутки в Киеве было зафиксировано 10 декабря 2020 года. Тогда суточный прирост заболевших составил 1 899 человек.
Так, в Одесской области коронавирусом заболели 1064 человека. Общее количество инфицированных составляет 61 038 человек. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 853 человека, за сутки - 18. С начала эпидемии выздоровели 23 185 пациентов. Количество активных больных в Одесской области составляет 37 000 человек.
В Запорожской области суточный прирост заболевших коронавирусом составил 858 человек. Общее количество инфицированных - 44 693. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 447 человек, за минувшие сутки - 22. С начала эпидемии выздоровели 13 918 пациентов. Количество активных больных в Запорожской области - 30 328.
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Нема де навіть висловити своє "ой"...
- Ой
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Для тих хто не в темі, це шедевр.
https://www.youtube.com/watch?v=gkmxazRfWas
А те що він погана була людина, правду навіть потрібно говорити але не влаштовувати свята щоб не втратити себе.