COVID-19: в тройке лидеров по суточному приросту новых случаев Киев - 1512, Одесская область - 1064 и Запорожская - 858

За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в г. Киев (1512), Одесской (1064) и Запорожской (858) областях.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.

По состоянию на утро 17 декабря в Киеве коронавирусом заболели 1512 человек.

Общее количество инфицированных составляет 96 672 человека.

Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 1 662 человека, за прошедшие сутки - 31. С начала эпидемии выздоровели 30 773 пациента.

По состоянию на 17 декабря количество активных больных Киеве составляет 64 237 человек.

Отметим, что наибольшее количество инфицированных коронавирусом за сутки в Киеве было зафиксировано 10 декабря 2020 года. Тогда суточный прирост заболевших составил 1 899 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 400 млн грн неиспользованных средств из бюджета Киева направят на борьбу с коронавирусом, - КГГА

Так, в Одесской области коронавирусом заболели 1064 человека. Общее количество инфицированных составляет 61 038 человек. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 853 человека, за сутки - 18. С начала эпидемии выздоровели 23 185 пациентов. Количество активных больных в Одесской области составляет 37 000 человек.

В Запорожской области суточный прирост заболевших коронавирусом составил 858 человек. Общее количество инфицированных - 44 693. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 447 человек, за минувшие сутки - 22. С начала эпидемии выздоровели 13 918 пациентов. Количество активных больных в Запорожской области - 30 328.