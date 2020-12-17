Загрузка коек для пациентов с COVID-19 превышает 50% в Киеве, Одесской и Николаевской областях, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на 17 декабря загруженность коек пациентами с коронавирусом и подозрением на COVID-19 превышает 50% в Киеве и двух областях Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Минздрава.
Загруженность коек в больницах пациентами с подтвержденными случаями COVID-19 и подозрениями на коронавирусную болезнь превышает 50% в Николаевской и Одесской областях, а также в Киеве.
Загруженность коек по Украине составляет 42,1%.
Заболеваемость на 100 тыс. населения превышает пороговый уровень во всех областях Украины.
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Павло Макаренко
показать весь комментарий17.12.2020 10:10 Ответить Мне нравится 0
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