Загрузка коек для пациентов с COVID-19 превышает 50% в Киеве, Одесской и Николаевской областях, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 17 декабря загруженность коек пациентами с коронавирусом и подозрением на COVID-19 превышает 50% в Киеве и двух областях Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Загруженность коек в больницах пациентами с подтвержденными случаями COVID-19 и подозрениями на коронавирусную болезнь превышает 50% в Николаевской и Одесской областях, а также в Киеве.

Загруженность коек по Украине составляет 42,1%.

Заболеваемость на 100 тыс. населения превышает пороговый уровень во всех областях Украины.

Также читайте: Кабмин одобрил инициативу МОЗа относительно закупки пневмококковых вакцин. Прививку могут внести в перечень обязательных