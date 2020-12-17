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Новости Коронавирус и карантин
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Загрузка коек для пациентов с COVID-19 превышает 50% в Киеве, Одесской и Николаевской областях, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Загрузка коек для пациентов с COVID-19 превышает 50% в Киеве, Одесской и Николаевской областях, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 17 декабря загруженность коек пациентами с коронавирусом и подозрением на COVID-19 превышает 50% в Киеве и двух областях Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Загруженность коек в больницах пациентами с подтвержденными случаями COVID-19 и подозрениями на коронавирусную болезнь превышает 50% в Николаевской и Одесской областях, а также в Киеве.

Загруженность коек по Украине составляет 42,1%.

Заболеваемость на 100 тыс. населения превышает пороговый уровень во всех областях Украины.

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Загрузка коек для пациентов с COVID-19 превышает 50% в Киеве, Одесской и Николаевской областях, - Минздрав 01

Автор: 

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Кгм.У хлопців є робота.Вітаю харків'ян.
Завантаженість ліжок для пацієнтів з COVID-19 перевищує 50% в Києві, Одеській та Миколаївській областях, - МОЗ - Цензор.НЕТ 5821
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17.12.2020 10:10 Ответить
 
 