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Новости
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Микроавтобус с нелегалами из Турции и Ирака задержан на Львовщине, - Госпогранслужба. ФОТО

Микроавтобус с нелегалами из Турции и Ирака задержан на Львовщине, - Госпогранслужба. ФОТО

Автомобиль с 8 иностранцами задержали вчера поздно вечером пограничники Львовского отряда вблизи границы с Польшей. Возможное совершение правонарушения на этом направлении сотрудники оперативного подразделения Львовского пограничного отряда разоблачили заранее.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.

В ходе проведения мероприятий в рамках уголовного производства, внесенного в реестр по ст. 332 УК "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины", пограничники отдела "Смильниця" Львовского отряда совместно с сотрудниками Национальной полиции обнаружили и задержали на окраине населенного пункта Великолесье микроавтобус марки "Фольксваген". Водитель, гражданин Украины, перевозил 8 пассажиров. Среди них было 4 гражданина Турции - двое мужчин, женщина и ребенок 9-ти месяцев, а также четверо граждан Ирака. Правда один из пассажиров, который назвался иракцем, документов при себе никаких не имел.

Задержанные доставлены в отдел пограничной службы "Смильница" с целью выяснения обстоятельств правонарушения. Продолжаются следственные действия.

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Микроавтобус с нелегалами из Турции и Ирака задержан на Львовщине, - Госпогранслужба 01

Автор: 

Госпогранслужба (6421) нелегалы (452) Львовская область (2903)


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Топ комментарии
+3
Чого ж ви, чурки, до своїх братів-муслімів не втікаєте? В Ірак, Афганістан, Албанію? А до неправовірних християн? Чи в названих країнах не вдасться сидіти на шиї в держави, прожираючи дотації з бюджету, розказувати на камеру, що вас притісняють за ознакою віросповідання, не дадуть соціальне житло, де потім можна влаштувати притон муслімських екстремістів?
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17.12.2020 10:09
+2
Паспорта Украины им уже выдали, или позже выдадут?
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17.12.2020 09:51
+2
Эти едут спокойно в европу получат пособие и жилье так они еще и убьют пару десятков европейцев.а нас чтобы работать не пускают.где логика
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17.12.2020 10:11
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Правила форума Совет форумчан
Паспорта Украины им уже выдали, или позже выдадут?
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17.12.2020 09:51 Ответить
Головне - заспівати перед камерами гімн України в шароварах, як зробили це хитрі паломники однієї специфічної національності.
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17.12.2020 10:16 Ответить
Так не помогло ж!
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17.12.2020 11:14 Ответить
Чого ж ви, чурки, до своїх братів-муслімів не втікаєте? В Ірак, Афганістан, Албанію? А до неправовірних християн? Чи в названих країнах не вдасться сидіти на шиї в держави, прожираючи дотації з бюджету, розказувати на камеру, що вас притісняють за ознакою віросповідання, не дадуть соціальне житло, де потім можна влаштувати притон муслімських екстремістів?
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17.12.2020 10:09 Ответить
Так к своим и едут - в западной Европе муслимов уже наверное столько же, сколько и европейцев
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17.12.2020 11:16 Ответить
Эти едут спокойно в европу получат пособие и жилье так они еще и убьют пару десятков европейцев.а нас чтобы работать не пускают.где логика
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17.12.2020 10:11 Ответить
#аніжедєті
Нещасні біженці. Страстотерпці, суніти, постраждалі від шиїтів, чи навпаки, чорт їх розбере. Вони привносять свою частку в розвиток мультикультуралізму, лоскочуть віртуальним пальцем простату миролюбних толєрастів у чистих і ситних еуропейських містах
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17.12.2020 10:15 Ответить
аха!!(так и есть как пишеш)остаётся только дополнить:что ,,ваших"как бы уже не больше чем,,тех"(поляки вас оформляют в польше и рассылают по всей европе(это не хочеш сказать?)ещё могу добавить на неосторожный вопрос,,вашим"почему работает спустя рукава гордо отвечает:ты тут живёш вот ты и работай,а Я! приехал зарабатывать но никак не работать.(как тебе такая правда??) так что не льсти себе и ,,вашим" тоже!!
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17.12.2020 11:03 Ответить
Ты это. закусывай
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17.12.2020 13:16 Ответить
Смуглые товарищи едут на тяжкий труд в Европу:
Работящие - заниматься продажей подержанных машин, сутенерством, торговлей наркотиками.
Ленивые - жить на пособие и нигде не работать.
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17.12.2020 12:50 Ответить
только в том случае если ты перестанеш бухать.
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17.12.2020 15:19 Ответить
 
 