Микроавтобус с нелегалами из Турции и Ирака задержан на Львовщине, - Госпогранслужба. ФОТО

Автомобиль с 8 иностранцами задержали вчера поздно вечером пограничники Львовского отряда вблизи границы с Польшей. Возможное совершение правонарушения на этом направлении сотрудники оперативного подразделения Львовского пограничного отряда разоблачили заранее.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.

В ходе проведения мероприятий в рамках уголовного производства, внесенного в реестр по ст. 332 УК "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины", пограничники отдела "Смильниця" Львовского отряда совместно с сотрудниками Национальной полиции обнаружили и задержали на окраине населенного пункта Великолесье микроавтобус марки "Фольксваген". Водитель, гражданин Украины, перевозил 8 пассажиров. Среди них было 4 гражданина Турции - двое мужчин, женщина и ребенок 9-ти месяцев, а также четверо граждан Ирака. Правда один из пассажиров, который назвался иракцем, документов при себе никаких не имел.

Задержанные доставлены в отдел пограничной службы "Смильница" с целью выяснения обстоятельств правонарушения. Продолжаются следственные действия.

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