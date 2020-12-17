Микроавтобус с нелегалами из Турции и Ирака задержан на Львовщине, - Госпогранслужба. ФОТО
Автомобиль с 8 иностранцами задержали вчера поздно вечером пограничники Львовского отряда вблизи границы с Польшей. Возможное совершение правонарушения на этом направлении сотрудники оперативного подразделения Львовского пограничного отряда разоблачили заранее.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.
В ходе проведения мероприятий в рамках уголовного производства, внесенного в реестр по ст. 332 УК "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины", пограничники отдела "Смильниця" Львовского отряда совместно с сотрудниками Национальной полиции обнаружили и задержали на окраине населенного пункта Великолесье микроавтобус марки "Фольксваген". Водитель, гражданин Украины, перевозил 8 пассажиров. Среди них было 4 гражданина Турции - двое мужчин, женщина и ребенок 9-ти месяцев, а также четверо граждан Ирака. Правда один из пассажиров, который назвался иракцем, документов при себе никаких не имел.
Задержанные доставлены в отдел пограничной службы "Смильница" с целью выяснения обстоятельств правонарушения. Продолжаются следственные действия.
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Нещасні біженці. Страстотерпці, суніти, постраждалі від шиїтів, чи навпаки, чорт їх розбере. Вони привносять свою частку в розвиток мультикультуралізму, лоскочуть віртуальним пальцем простату миролюбних толєрастів у чистих і ситних еуропейських містах
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