1 403 35
Минздрав предусмотрит вакцинацию от коронавируса для жителей оккупированных территорий, - Степанов
Министерство здравоохранения планирует вакцинировать от коронавируса украинцев, проживающих на оккупированных территориях.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом во время онлайн-брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
По словам главы Минздрава, сейчас в министерстве готовят национальный план по вакцинации.
"Вчера я дал задание внести некоторые изменения в этот национальный план. Предусмотреть проведение вакцинации для наших граждан, которые проживают на временно оккупированных территориях. Именно украинцев", - отметил Степанов.
Министр здравоохранения добавил, что подпишет этот план в пятницу.
Топ комментарии
+20 Підлога Маккартні
показать весь комментарий17.12.2020 10:07
+13 Frol Fedoroff
показать весь комментарий17.12.2020 10:09
+9 Ksenia VB
показать весь комментарий17.12.2020 10:12
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
можете також всю зелену і ватяну хракцію нею переколоти
А ЧТО по вашему он должен говорить?
"Да обнесём ОРДЛО колючей проволокой и пусть они поскорее сдохнут!"?
И после этого рассчитывать на поддержку Запада?
Поймите же, придурки, есть вещи, которые обязательно громко произносить, но вовсе не обязательно делать!
Минские соглашения обязательно подписать, но не обязательно выполнять!
При чём тут мервечук если речь идёт о позиции государства?
А технически можно построить большой загон возле пропускных пунктов и предложить данбасянакм приезжать туда вакцинироваться, параллель распустив слух о том, что фашисты хотят травить их неправильной вакциной.
Нельзя прививать 2-я вакцинами!