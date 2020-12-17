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Новости Коронавирус и карантин
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Минздрав предусмотрит вакцинацию от коронавируса для жителей оккупированных территорий, - Степанов

Минздрав предусмотрит вакцинацию от коронавируса для жителей оккупированных территорий, - Степанов

Министерство здравоохранения планирует вакцинировать от коронавируса украинцев, проживающих на оккупированных территориях.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом во время онлайн-брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По словам главы Минздрава, сейчас в министерстве готовят национальный план по вакцинации.

"Вчера я дал задание внести некоторые изменения в этот национальный план. Предусмотреть проведение вакцинации для наших граждан, которые проживают на временно оккупированных территориях. Именно украинцев", - отметил Степанов.

Министр здравоохранения добавил, что подпишет этот план в пятницу.

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Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Минздрав (4899) оккупация (10135) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+20
Давайте еще повстанцев и боевиков будем лечить от ковида, а то не дай Бог воевать не с кем будет )))
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17.12.2020 10:07
+13
В топку такую власть - гнид, малороссов и врагов...
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17.12.2020 10:09
+9
та їм кацапської вакцини вколять
можете також всю зелену і ватяну хракцію нею переколоти
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17.12.2020 10:12
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Давайте еще повстанцев и боевиков будем лечить от ковида, а то не дай Бог воевать не с кем будет )))
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17.12.2020 10:07 Ответить
Их надо застраховать)))
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17.12.2020 10:15 Ответить
На случай смерти кормильца на украинско-российском фронте.
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17.12.2020 11:20 Ответить
за одно всем 140 млн. кацапам хорошую вакцину купим, а то они своим фуфломецином не хотят колоться ..
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17.12.2020 10:47 Ответить
То зеленим вигідна війна? 😧 То це не Порошенко на війні заробляв? 😲 Зелені пердаки палають.
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17.12.2020 11:06 Ответить
Порошенко "заробляв" а Головний зебіл просто робить гешефт. 73% доведуть.
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17.12.2020 11:20 Ответить
В топку такую власть - гнид, малороссов и врагов...
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17.12.2020 10:09 Ответить
А **** - за счёт быдла (мудрый нарид - если кто не в курсе) почему бы и не помочь оккупантам...
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17.12.2020 10:09 Ответить
жену отдай дяде, а сам иди к *****...
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17.12.2020 10:10 Ответить
Если заболею невакцинированным после начала вакцинации - подам иск на 170 млн иней и запрошу должность замминистра
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17.12.2020 10:13 Ответить
надоть шобы мертвечук завез кацапоидный экскрементальный и привил безмозглое население даунбаса, лугандонии и крыма...
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17.12.2020 10:11 Ответить
та їм кацапської вакцини вколять
можете також всю зелену і ватяну хракцію нею переколоти
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17.12.2020 10:12 Ответить
Цензор, почему закрыли комменты под новостью о кончине вора, подонка и врага Украины кернеса?
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17.12.2020 10:15 Ответить
шо сирйозна? представился адольфыч?
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17.12.2020 10:22 Ответить
Так!!
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17.12.2020 10:52 Ответить
На Цензорі правило: вимикати коменти в таких випадках. Припускаю, що коли помре "путін", також вимкнуть коменти
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17.12.2020 10:27 Ответить
Чекаємо на цю подію з нетерпінням !!!)))
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17.12.2020 10:51 Ответить
Как мне не хватает "Лебединого озера"...
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17.12.2020 11:13 Ответить
Надо предусмотреть возможность прыЗЕденту лично поцеловать каждого жЫтеля ордила в задницу
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17.12.2020 10:22 Ответить
тактожнашилюды! просто у асвабадителей на них денег нет !
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17.12.2020 10:54 Ответить
Боже, ну какие вы все дураки!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
А ЧТО по вашему он должен говорить?
"Да обнесём ОРДЛО колючей проволокой и пусть они поскорее сдохнут!"?
И после этого рассчитывать на поддержку Запада?
Поймите же, придурки, есть вещи, которые обязательно громко произносить, но вовсе не обязательно делать!
Минские соглашения обязательно подписать, но не обязательно выполнять!
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17.12.2020 10:32 Ответить
Все правильно. Минские соглашения тоже подписывались Порошенко не с целью их выполнения, а с целью сдерживания натиска рашистов и спасения нашей Армии от разгрома, что на тот момент было ЖИЗНЕННО необходимо. Так и с вакцинированием даунбасян. Может, будет предложено мЕРТВЕЧУКУ оказать гуманитарную помощь своему потенциальному лохторату и предоставить им всем рашистского фуфломицина до состояния ХОТЬ ЗАЛЕЙСЯ. Хотя, может, у Степашки и Ко и не хватит на это ума, как знать?!!
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17.12.2020 10:48 Ответить
Ни в коем случае!
При чём тут мервечук если речь идёт о позиции государства?
А технически можно построить большой загон возле пропускных пунктов и предложить данбасянакм приезжать туда вакцинироваться, параллель распустив слух о том, что фашисты хотят травить их неправильной вакциной.
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17.12.2020 10:53 Ответить
Тільки перш ніж давати вакцину, задайте контрольні питання. Якщо виявиться що на сході громадянська війна, яку розв'язали американці і західні країни, то шліть за поребрик, нехай там разом з Зебрехунцем вколяться.
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17.12.2020 10:35 Ответить
Там стерилизацию надо производить, а не вакцинацию... Зеленые имбицилы беспокоятся про своих
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17.12.2020 10:58 Ответить
анти-держава, шо вы хотите... многие у.е. с такой !социалкой", кто то вешается, некоторые продолжают "борьбу", надеясь на кнопочьки гад-же- та!
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17.12.2020 11:11 Ответить
Міжнародне право гласить: здоров'я населення на окупованих територіях - проблема окупанта.
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17.12.2020 11:11 Ответить
Да просто сейчас уже переведиье 200 млн долларов в Крым и 100 млн дол в ОРДЛО на вакцинацию. Денег у нас навалом.
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17.12.2020 11:19 Ответить
Вот жеж хунта!
Нельзя прививать 2-я вакцинами!
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17.12.2020 11:29 Ответить
Писец !!!! У зелетварей совсем крышу срывает !!! Давайте всех боевиков провакцинируйте !!!!
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17.12.2020 11:39 Ответить
Така как же про то , что ето проблема оккупантов ???? В аналогичньіх случаях так бьіло
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17.12.2020 11:43 Ответить
С пушылина начните,твари зеленые. А как же остальная Украина? Вот,оказывается, для чего я плачу налоги. Власть долбодятлов.
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17.12.2020 12:38 Ответить
 
 