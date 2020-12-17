Сегодня в Раде рассмотрят поправку, которая позволит сохранить доходы госбюджета от табачного акциза, - бизнес-ассоциации

За поддержку более постепенного повышения акциза на ТИЭН выступили все основные бизнес-ассоциации Украины.





Согласно официальному плану работы парламента, сегодня пятым вопросом Верховная Рада планирует рассмотреть законопроект №4065 с поправками во втором чтении.



Поправка к №175 законопроекту в том числе предусматривает смягчение роста акциза на табачные изделия для электрического нагрева (ТИЭН) с ранее запланированных 320% с 1 января 2021 до 200% с последующим ежегодным повышением акциза на 30% (до 2025 года).



Напомним, все основные бизнес-ассоциации Украины, в частности Европейская Бизнес Ассоциация, Американская торговая палата, Союз предпринимателей Украины, Совет предпринимателей при Кабинете Министров Украины, Федерация работодателей Украины выступили за принятие этой нормы.

Резкое повышение акциза на ТИЭН могло спровоцировать дальнейшее падение доходов госбюджета от табачного акциза.

В течение 2019 недовыполнение запланированных доходов госбюджета от табачного акциза составило рекордные 14 млрд грн.

За первые 9 месяцев 2020 года, по данным Ассоциации "Укртютюн", объем недовыполнения плана по табачного акциза составил 9,7 млрд грн.

Смягченный вариант повышения акциза производители называют болезненным для них, но допустимым вариантом.



"Хотя этот вариант для нас тоже болезненный, но он все же лучше, чем разовое повышение на 320%. Мы согласны взять на себя часть налога и потерять прибыль, чтобы не перекладывать это бремя на потребителя, увеличивая стоимость продукта. Мы, как компания, можем гарантировать, что в отличие от повышения в 4,2 раза бюджет в 2021 году получит запланированные 4,8 млрд грн от табака для нагрева", - заявил генеральный директор "Филип Моррис Украина" Костас Салварас.



К тому же, по словам гендиректора компании "Филип Моррис Украина", смягченный вариант повышения акциза позволит компании избежать сокращения инвестиций в производственные мощности в Украине.



"Наша фабрика в Харьковской области рассчитана на производство 40 млрд сигарет в год. Сегодня она работает на половину своей мощности - 20 млрд сигарет, 12 млрд из которых реализуются в Украине, остальное идет на экспорт. Но рынок сигарет постоянно сокращается, а следовательно мы должны думать о дополнительных инвестициях в производство нагреваемого табака. Это могло бы превратить нашу фабрику в экспортный центр для всей Восточной Европы", - делится инвестиционными планами компании Костас Салварас.



Ранее смягчение роста акциза на ТИЭН поддержали и в Министерстве экономического развития, торговли и сельского хозяйства.