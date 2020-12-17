Кандидатуру Витренко на должность вице-премьер-министра отклонил профильный комитет Рады по ТЭК и ЖКХ

Комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг не поддержал кандидатуру Юрия Витренко на должность министра энергетики Украины.

Об этом сообщила член комитета Инна Совсун (фрация "Голос"), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Профильный комитет не поддержал кандидатуру Юрия Витренко на должность министра энергетики, "за" проголосовало 10 депутатов из 22", - цитирует Совсун пресс-служба "Голоса".

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Напомним, вопрос о назначении Витренко министром энергетики стоит в повестке дня пленарного заседания Верховной Рады в четверг, 17 декабря.