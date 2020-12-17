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Кандидатуру Витренко на должность вице-премьер-министра отклонил профильный комитет Рады по ТЭК и ЖКХ

Кандидатуру Витренко на должность вице-премьер-министра отклонил профильный комитет Рады по ТЭК и ЖКХ

Комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг не поддержал кандидатуру Юрия Витренко на должность министра энергетики Украины.

Об этом сообщила член комитета Инна Совсун (фрация "Голос"), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Профильный комитет не поддержал кандидатуру Юрия Витренко на должность министра энергетики, "за" проголосовало 10 депутатов из 22", - цитирует Совсун пресс-служба "Голоса".

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Напомним, вопрос о назначении Витренко министром энергетики стоит в повестке дня пленарного заседания Верховной Рады в четверг, 17 декабря.

вице-премьер (113) ВР (29244) комитет (561) Витренко Юрий (377)


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Топ комментарии
+4
Д'ерьмаку как-то на это насрать,если "занесено".
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17.12.2020 10:39
+1
йому мабуть пох...170 лямів він вже отримав....
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17.12.2020 10:39
+1
Впереди много-многомиллиардные иски против Украины от "зеленых энергетиков" разного рода. Процессы уже пошли. Вот и поглядим, на что способны те, кто придет вместо Витренко. И такие ли большие деньги эти 170млн в контексте потерянных миллиардов. Так что думай..те(хотя просто думать всегда лучше, по крайней мере дешевле).
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17.12.2020 10:45
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Д'ерьмаку как-то на это насрать,если "занесено".
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17.12.2020 10:39 Ответить
йому мабуть пох...170 лямів він вже отримав....
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17.12.2020 10:39 Ответить
Ну принцыпе Неплохо Ему , - Деньги выплатили , имел в виду много Миллионов.
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17.12.2020 10:40 Ответить
Впереди много-многомиллиардные иски против Украины от "зеленых энергетиков" разного рода. Процессы уже пошли. Вот и поглядим, на что способны те, кто придет вместо Витренко. И такие ли большие деньги эти 170млн в контексте потерянных миллиардов. Так что думай..те(хотя просто думать всегда лучше, по крайней мере дешевле).
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17.12.2020 10:45 Ответить
витрэнко vs витряки, шо то не по феншую
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17.12.2020 10:57 Ответить
по феншую или нет, главное не забыть заплатить. Из бюджета, конечно. А значит, из денег тех, кто выбрал(опять же по феншую) эту власть. Не зеленский же будет платить, правда?
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17.12.2020 11:06 Ответить
да, да помним, договор времен чьоколядного кабана
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17.12.2020 11:55 Ответить
Дебил? Зебил? Идиот? Или все вместе? Думаю, все вместе. Хотя это неизлечимо, но бывает и хуже. Держись и не печалься. Отбрось ее, печаль зеленую.
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17.12.2020 12:00 Ответить
как же сектантов, секты "свидетелей чьоколядного глаза" колбасит
приятно наблюдать, бальзам на раны
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17.12.2020 12:11 Ответить
Ты с бальзамом-то не очень. Оно ведь еще хуже может быть...
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17.12.2020 12:13 Ответить
Да нужно Витренко это стоячее зеленое болото, как слону баян! Он хотел получить свою премию? Он ее получил и отвалит жить в Англию или куда еще!
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17.12.2020 10:51 Ответить
 
 