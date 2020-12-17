За сутки от коронавируса в Киеве умер 31 человек, выздоровели - 876, выявили 1 512 новых случаев, - Кличко

С начала пандемии коронавирусом заболели 96 672 жителей Киева.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Еще 1512 больных коронавирусом обнаружили в столице за прошедшие сутки. Умер 31 человек. Всего коронавирус унес жизни 1 662 киевлянина. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 сегодня в Киеве уже 96 672", - говорится в сообщении.

Среди заболевших: 866 женщин в возрасте от 18 до 93 лет, 560 мужчин в возрасте от 18 до 95 лет, а также 36 девочек от 8 месяцев до 17 лет и 50 мальчиков от 11 месяцев до 17 лет.

Заболели, в частности, 53 медика.

В больницы столицы госпитализировали 106 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 876 человек. Всего коронавирус побороли 30 773 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания выявили в Деснянском районе - 263, в Днепровском - 253 и в Дарницком районе - 195 случаев.

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